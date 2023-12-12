https://sputnikarabic.ae/20231212/نتنياهو-هناك-خلافات-مع-بايدن-بشأن-اليوم-التالي-لـحماس-1084017019.html
نتنياهو: هناك خلافات مع بايدن بشأن اليوم التالي لـ"حماس"
نتنياهو: هناك خلافات مع بايدن بشأن اليوم التالي لـ"حماس"
قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن هناك خلافات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن حيال اليوم التالي لحركة "حماس". 12.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-12T15:13+0000
2023-12-12T15:13+0000
2023-12-12T15:13+0000
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قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/14/1082265590_0:0:1839:1035_1920x0_80_0_0_33d231e5aa7dd9e938c77a2efdcd0d0c.jpg
ونشر الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، على "إكس"، تغريدة جديدة شدد من خلالها نتنياهو على تقديره للدعم الأمريكي القاضي بتدمير "حماس" وعودة الرهائن والأسرى المحتجزين لدى الحركة في قطاع غزة.وأكد بنيامين نتنياهو أنه أجرى نقاشا مكثفا مع بايدن، حصل من خلاله على الدعم الكامل للدخول البري في قطاع غزة، والحد من الضغوط الدولية لإنهاء الحرب، مشيرًا إلى وجود خلافات مع الرئيس الأمريكي بشأن اليوم التالي لحركة حماس في غزة، معربًا عن أمله في التوصل لاتفاق ثنائي بهذا الشأن.وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 18412 قتيلا، وأكثر من 50 ألف مصاب.وأكدت أن مستشفيات غزة استقبلت خلال الساعات الماضية 207 قتلى، و450 مصابا، وما زال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، مشيرة إلى أنه "خلال الساعات الماضية ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 17 مجزرة وجرائم إبادة جماعية ممنهجة في كافة مناطق قطاع غزة بما فيها مدينة رفح التي تدعي كذبا أنها أمنة".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت "حماس"، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة؛ قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20231212/حصيلة-الضحايا-الفلسطينيين-جراء-الحرب-الإسرائيلية-على-غزة-ترتفع-إلى-18412-قتيلا-1084015877.html
https://sputnikarabic.ae/20231212/السلطة-الفلسطينية-تطالب-بإسقاط-الجنسيات-الأوروبية-عن-المستوطنين-الإسرائيليين-غير-الشرعيين-1084015288.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, طوفان الأقصى, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, طوفان الأقصى, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
نتنياهو: هناك خلافات مع بايدن بشأن اليوم التالي لـ"حماس"
قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن هناك خلافات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن حيال اليوم التالي لحركة "حماس".
ونشر الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، على "إكس"، تغريدة جديدة شدد من خلالها نتنياهو على تقديره للدعم الأمريكي القاضي بتدمير "حماس" وعودة الرهائن والأسرى المحتجزين لدى الحركة في قطاع غزة.
وأكد بنيامين نتنياهو
أنه أجرى نقاشا مكثفا مع بايدن، حصل من خلاله على الدعم الكامل للدخول البري في قطاع غزة، والحد من الضغوط الدولية لإنهاء الحرب، مشيرًا إلى وجود خلافات مع الرئيس الأمريكي بشأن اليوم التالي لحركة حماس في غزة، معربًا عن أمله في التوصل لاتفاق ثنائي بهذا الشأن.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 18412 قتيلا، وأكثر من 50 ألف مصاب.
وأكدت أن مستشفيات غزة استقبلت خلال الساعات الماضية 207 قتلى، و450 مصابا، وما زال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، مشيرة إلى أنه "خلال الساعات الماضية ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 17 مجزرة وجرائم إبادة جماعية
ممنهجة في كافة مناطق قطاع غزة بما فيها مدينة رفح التي تدعي كذبا أنها أمنة".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت "حماس"، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة؛ قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري.