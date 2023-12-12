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https://sputnikarabic.ae/20231212/تغطية-مباشرة-لـ-طوفان-الأقصى-مقتل-22-فلسطينيا-في-قصف-إسرائيلي-وسط-غزة-فيديو-وصور-1083996362.html
تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى.. مقتل 20 جنديا إسرائيليا بنيران صديقة.. فيديو وصور
تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى.. مقتل 20 جنديا إسرائيليا بنيران صديقة.. فيديو وصور
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل 20 من جنوده "بنيران صديقة" في قطاع غزة، بينهم 13 جرى تحديدهم "بالخطأ" على أنهم "مسلحون فلسطينيون". 12.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-12T14:21+0000
2023-12-12T14:21+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, новый онлайн для белой редактуры
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, новый онлайн для белой редактуры
قوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى.. مقتل 20 جنديا إسرائيليا بنيران صديقة.. فيديو وصور

14:21 GMT 12.12.2023
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل 20 من جنوده "بنيران صديقة" في قطاع غزة، بينهم 13 جرى تحديدهم "بالخطأ" على أنهم "مسلحون فلسطينيون".
وحسبما أفاد الجيش الإسرائيلي، في بيان، فإن "عدد الضحايا يعود إلى مجموعة متنوعة من الأسباب، منها العدد الهائل من القوات في الميدان، ومدة القتال وطبيعته، والإرهاق، وعدم الانضباط العملياتي، ونقص التنسيق بين القوات وأسباب أخرى".
كما لفت إلى أن هذه "الحوادث العملياتية كان ينبغي تجنبها في الغالبية العظمى".
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