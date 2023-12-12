تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى.. مقتل 20 جنديا إسرائيليا بنيران صديقة.. فيديو وصور

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل 20 من جنوده "بنيران صديقة" في قطاع غزة، بينهم 13 جرى تحديدهم "بالخطأ" على أنهم "مسلحون فلسطينيون".
وحسبما أفاد الجيش الإسرائيلي، في بيان، فإن "عدد الضحايا يعود إلى مجموعة متنوعة من الأسباب، منها العدد الهائل من القوات في الميدان، ومدة القتال وطبيعته، والإرهاق، وعدم الانضباط العملياتي، ونقص التنسيق بين القوات وأسباب أخرى".
كما لفت إلى أن هذه "الحوادث العملياتية كان ينبغي تجنبها في الغالبية العظمى".
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