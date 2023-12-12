https://sputnikarabic.ae/20231212/وزير-الدفاع-الأمريكي-يزور-إسرائيل-وقطر-والبحرين-الأسبوع-المقبل-1084025550.html
وزير الدفاع الأمريكي يزور إسرائيل وقطر والبحرين الأسبوع المقبل
وزير الدفاع الأمريكي يزور إسرائيل وقطر والبحرين الأسبوع المقبل
يتوجه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في جولة شرق أوسطية بعد أيام، يلتقي خلالها قادة إسرائيل وقطر والبحرين، وكذلك قوات أمريكية في الشرق الأوسط. 12.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-12T20:58+0000
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جاء ذلك خلال إفادة صحفية للمتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، باتريك رايدر، مساء اليوم الثلاثاء.وقال رايدر إن "أوستن سيسافر إلى منطقة الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، للقاء قادة البحرين وقطر وإسرائيل، وستكون لديه فرصة أيضًا للقاء بعض قواتنا المنتشرة في المنطقة".وأضاف أن "أفعال الحوثيين (أنصار الله) التي رأيناها تزعزع الاستقرار، إنها خطيرة، ومن الواضح أنها انتهاك سافر للقانون الدولي".واعتبر أن الهجوم الصاروخي الذي شنته "أنصار الله" على ناقلة تجارية نرويجية من شأنه "زعزعة الاستقرار في المنطقة".ودعا المتحدث باسم "البنتاغون" إلى "حل دولي" لمواجهة الهجمات التي تشنها جماعة "أنصار الله" اليمنية على "حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن".وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، أن "قواتها البحرية نفذت عملية عسكرية ضد سفينة ستراندا النرويجية".وأكدت أنه "تم استهداف السفينة النرويجية التي كانت متجهة إلى إسرائيل بصاروخ بحري"، مشيرة إلى أن "القوات البحرية منعت، في اليومين الماضيين، مرور سفن استجابت لتحذيراتنا دون استهداف".وأضافت أنها "لن تتردد في استهداف أي سفينة تخالف التحذيرات وستمنع السفن المتجهة إلى إسرائيل من الملاحة حتى إدخال مساعدات إلى غزة".وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم الأحد الماضي، أن سفينة حربية أمريكية وعدة سفن تجارية تعرضت لهجمات في البحر الأحمر.وصرّح البيت الأبيض، أمس الاثنين، بأن الهجمات على السفن في البحر الأحمر تشكل تهديدًا للسلام والاستقرار الدوليين، بعد استهداف ثلاث سفن، في بداية هذا الأسبوع.
https://sputnikarabic.ae/20231210/إسرائيل-تبلغ-أمريكا-وأوروبا-بأنها-ستوجه-ضربات-عسكرية-لـأنصار-الله-إذا-لم-يتحرك-العالم-ضد-هجماتها-1083936327.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, قطر, البحرين, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, قطر, البحرين, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
وزير الدفاع الأمريكي يزور إسرائيل وقطر والبحرين الأسبوع المقبل
يتوجه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في جولة شرق أوسطية بعد أيام، يلتقي خلالها قادة إسرائيل وقطر والبحرين، وكذلك قوات أمريكية في الشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال إفادة صحفية للمتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، باتريك رايدر، مساء اليوم الثلاثاء.
وقال
رايدر إن "أوستن سيسافر إلى منطقة الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، للقاء قادة البحرين وقطر وإسرائيل، وستكون لديه فرصة أيضًا للقاء بعض قواتنا المنتشرة في المنطقة".
وأضاف أن "أفعال الحوثيين (أنصار الله) التي رأيناها تزعزع الاستقرار، إنها خطيرة، ومن الواضح أنها انتهاك سافر للقانون الدولي".
واعتبر أن الهجوم الصاروخي الذي شنته "أنصار الله" على ناقلة تجارية نرويجية من شأنه "زعزعة الاستقرار في المنطقة".
ودعا المتحدث باسم "البنتاغون" إلى "حل دولي" لمواجهة الهجمات التي تشنها جماعة "أنصار الله" اليمنية على "حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن".
وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، أن "قواتها البحرية نفذت عملية عسكرية ضد سفينة ستراندا النرويجية".
وأكدت أنه "تم استهداف السفينة النرويجية
التي كانت متجهة إلى إسرائيل بصاروخ بحري"، مشيرة إلى أن "القوات البحرية منعت، في اليومين الماضيين، مرور سفن استجابت لتحذيراتنا دون استهداف".
وأضافت أنها "لن تتردد في استهداف أي سفينة تخالف التحذيرات وستمنع السفن المتجهة إلى إسرائيل من الملاحة حتى إدخال مساعدات إلى غزة".
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم الأحد الماضي، أن سفينة حربية أمريكية وعدة سفن تجارية تعرضت لهجمات في البحر الأحمر
.
وصرّح البيت الأبيض، أمس الاثنين، بأن الهجمات على السفن في البحر الأحمر تشكل تهديدًا للسلام والاستقرار الدوليين، بعد استهداف ثلاث سفن، في بداية هذا الأسبوع.