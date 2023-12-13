https://sputnikarabic.ae/20231213/أوربان-المجر-لن-تسمح-للاتحاد-الأوروبي-ببدء-المفاوضات-بشأن-انضمام-أوكرانيا-1084032177.html

أوربان: المجر لن تسمح للاتحاد الأوروبي ببدء المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا

أوربان: المجر لن تسمح للاتحاد الأوروبي ببدء المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا

أفاد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بأن بودابست لن تسمح للاتحاد الأوروبي ببدء المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد، حتى لو كانت المجر هي الدولة... 13.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-13T09:07+0000

2023-12-13T09:07+0000

2023-12-13T09:41+0000

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وقال أوربان في مقابلة مع مجلة "ماندينر": "الاتحاد الأوروبي على وشك ارتكاب خطأ فادح يجب إيقافه. حتى لو أرادت 26 دولة تنفيذه، فوحدنا سنعارض ذلك".وأضاف أوربان: "لكن بسبب الحرب، ولأسباب جيواستراتيجية، إذا جاز التعبير، لأسباب سياسية لا يزال من الضروري بدء في المفاوضات معها. أعتقد أن هذا خطأ".في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أوصت المفوضية الأوروبية ببدء المفاوضات بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا ومولدوفا، واشترطت اعتماد إطار التفاوض على استيفاء شروط عدة من جانب كييف وتشيسيناو. ومن المقرر أن يناقش رؤساء الدول والحكومات القرار الرسمي ببدء عملية التفاوض في قمة الاتحاد الأوروبي، التي ستعقد في بروكسل يومي 14 و15 ديسمبر/كانون الأول الجاري. ويجب أن يتم اعتماده بالإجماع من قبل جميع الأعضاء الحاليين في الاتحاد الأوروبي.وتمنع بودابست، حتى الآن، الدفعة الثامنة من المساعدات العسكرية لكييف من صندوق السلام الأوروبي، بقيمة 500 مليون يورو، بالإضافة إلى حزم الدعم العسكري (20 مليار يورو) والدعم المالي الكلي (50 مليار يورو) من صندوق السلام الأوروبي للفترة بين 2024-2027.

https://sputnikarabic.ae/20231212/المجر-موقفنا-من-انضمام-أوكرانيا-إلى-الاتحاد-الأوروبي-ليس-موضوعا-للمساومة-1084020725.html

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