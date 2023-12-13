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https://sputnikarabic.ae/20231213/الخارجية-الإسرائيلية-واشنطن-تواصل-إعطاء-الضوء-الأخضر-للحرب-في-غزة-1084049714.html
الخارجية الإسرائيلية: واشنطن تواصل إعطاء "الضوء الأخضر" للحرب في غزة
الخارجية الإسرائيلية: واشنطن تواصل إعطاء "الضوء الأخضر" للحرب في غزة
أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، ليئور بن دور، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تواصل إعطاء "الضوء الأخضر" للحرب في قطاع غزة ضد حركة "حماس"... 13.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-13T14:22+0000
2023-12-13T14:22+0000
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وقال بن دور: "علينا أن ننتبه إلى الخطاب الكامل للإدارة الأمريكية وهي تواصل إعطاء ضوء أخضر واضح لإسرائيل في هذه الحرب ضد الإرهاب في غزة، وهي تزود إسرائيل بكل وسائل القتال الضرورية"، وفق تعبيره.كما علق على اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة، فضلا عن إطلاق سراح جميع الرهائن دون شروط مسبقة، وقال في مقابلة مع وكالة أنباء العالم العربي:وسبق أن قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الحكومة الإسرائيلية تفقد الدعم الدولي ويجب أن تتغير للحفاظ عليه.وأضاف بايدن أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يتعين عليه تغيير نهجه ونهج حكومته المتشدد"، واصفا الحكومة الإسرائيلية الحالية بأنها "الأكثر تشددا في تاريخ إسرائيل".وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الثلاثاء، مقتل 20 من جنوده "بنيران صديقة" في قطاع غزة، بينهم 13 جرى تحديدهم "بالخطأ" على أنهم "مسلحون فلسطينيون".وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231213/بايدن-إسرائيل-بدأت-تفقد-الدعم-الدولي-لحملتها-العسكرية-ضد-حركة-حماس-1084027541.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, إسرائيل, طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, إسرائيل, طوفان الأقصى

الخارجية الإسرائيلية: واشنطن تواصل إعطاء "الضوء الأخضر" للحرب في غزة

14:22 GMT 13.12.2023
© AP Photo / Israel Defense Forcesقوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023
قوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
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أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، ليئور بن دور، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تواصل إعطاء "الضوء الأخضر" للحرب في قطاع غزة ضد حركة "حماس" الفلسطينية.
وقال بن دور: "علينا أن ننتبه إلى الخطاب الكامل للإدارة الأمريكية وهي تواصل إعطاء ضوء أخضر واضح لإسرائيل في هذه الحرب ضد الإرهاب في غزة، وهي تزود إسرائيل بكل وسائل القتال الضرورية"، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تنطلق من حقيقة أن أي مناقشة للهيكل الإداري المستقبلي في غزة ستكون مستحيلة دون القضاء على حماس.

كما علق على اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة، فضلا عن إطلاق سراح جميع الرهائن دون شروط مسبقة، وقال في مقابلة مع وكالة أنباء العالم العربي:

"حتى لو كانت هناك دول غربية تصوت ضد إسرائيل في الجمعية العامة، فإنها تتفق معنا خلف الكواليس على ضرورة القضاء على النظام العسكري والإرهابي لحماس في غزة".

وسبق أن قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الحكومة الإسرائيلية تفقد الدعم الدولي ويجب أن تتغير للحفاظ عليه.
وأضاف بايدن أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يتعين عليه تغيير نهجه ونهج حكومته المتشدد"، واصفا الحكومة الإسرائيلية الحالية بأنها "الأكثر تشددا في تاريخ إسرائيل".
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2023
بايدن: إسرائيل بدأت تفقد الدعم الدولي لحملتها العسكرية ضد حركة حماس
00:52 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الثلاثاء، مقتل 20 من جنوده "بنيران صديقة" في قطاع غزة، بينهم 13 جرى تحديدهم "بالخطأ" على أنهم "مسلحون فلسطينيون".

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن صباح الجمعة، الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أُطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.

وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
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