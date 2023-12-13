https://sputnikarabic.ae/20231213/بايدن-إسرائيل-بدأت-تفقد-الدعم-الدولي-لحملتها-العسكرية-ضد-حركة-حماس-1084027541.html

بايدن: إسرائيل بدأت تفقد الدعم الدولي لحملتها العسكرية ضد حركة حماس

بايدن: إسرائيل بدأت تفقد الدعم الدولي لحملتها العسكرية ضد حركة حماس

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن إسرائيل بدأت تفقد الدعم الدولي لحملتها العسكرية ضد حركة حماس، على خلفية أعداد الضحايا المتزايدة بين المدنيين. 13.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-13T00:52+0000

2023-12-13T00:52+0000

2023-12-13T00:52+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

جو بايدن

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

إسرائيل

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القاهرة - سبوتنيك. وقال بايدن خلال حديثه إلى المانحين من الحزب الديمقراطي في واشنطن، "إن إسرائيل بدأت تفقد الدعم في أوروبا وحول العالم بسبب هجومها ضد حركة حماس في غزة وعدد الضحايا المتزايد بين المدنيين"، داعيا إسرائيل إلى استخلاص الدروس من أخطاء الولايات المتحدة عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر.وأضاف بايدن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يتعين عليه تغيير نهجه وحكومته المتشدد، واصفا الحكومة الإسرائيلية الحالية بأنها الأكثر تشددا في تاريخ إسرائيل.وحذر بايدن الحكومة الإسرائيلية من أن الرأي العام العالمي كله قد يتغير بين عشية وضحايا، مشيرا إلى أن نتنياهو "أمامه قرار صعب يجب أن يتخذه".وتجدد القتال بين حركة حماس وإسرائيل، منذ صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية وامتدت بالمجمل، لـ7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.وكانت حركة حماس، قد أعلنت فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.

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الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل