عربي
https://sputnikarabic.ae/20231213/بايدن-إسرائيل-بدأت-تفقد-الدعم-الدولي-لحملتها-العسكرية-ضد-حركة-حماس-1084027541.html
بايدن: إسرائيل بدأت تفقد الدعم الدولي لحملتها العسكرية ضد حركة حماس
بايدن: إسرائيل بدأت تفقد الدعم الدولي لحملتها العسكرية ضد حركة حماس
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن إسرائيل بدأت تفقد الدعم الدولي لحملتها العسكرية ضد حركة حماس، على خلفية أعداد الضحايا المتزايدة بين المدنيين. 13.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-13T00:52+0000
2023-12-13T00:52+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/14/1072532547_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_4710e10370b26318dfe55cca41d6c8eb.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال بايدن خلال حديثه إلى المانحين من الحزب الديمقراطي في واشنطن، "إن إسرائيل بدأت تفقد الدعم في أوروبا وحول العالم بسبب هجومها ضد حركة حماس في غزة وعدد الضحايا المتزايد بين المدنيين"، داعيا إسرائيل إلى استخلاص الدروس من أخطاء الولايات المتحدة عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر.وأضاف بايدن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يتعين عليه تغيير نهجه وحكومته المتشدد، واصفا الحكومة الإسرائيلية الحالية بأنها الأكثر تشددا في تاريخ إسرائيل.وحذر بايدن الحكومة الإسرائيلية من أن الرأي العام العالمي كله قد يتغير بين عشية وضحايا، مشيرا إلى أن نتنياهو "أمامه قرار صعب يجب أن يتخذه".وتجدد القتال بين حركة حماس وإسرائيل، منذ صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية وامتدت بالمجمل، لـ7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.وكانت حركة حماس، قد أعلنت فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20231212/سفير-إسرائيل-لدى-الأمم-المتحدة-إذا-أردتم-وقف-إطلاق-النار-اتصلوا-بيحيى-السنوار-فيديو-وصور-1084026468.html
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/14/1072532547_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_cba573086769f3d05238b5bc20482b1f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل

بايدن: إسرائيل بدأت تفقد الدعم الدولي لحملتها العسكرية ضد حركة حماس

00:52 GMT 13.12.2023
© AP Photo / Susan Walshالرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2023
© AP Photo / Susan Walsh
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن إسرائيل بدأت تفقد الدعم الدولي لحملتها العسكرية ضد حركة حماس، على خلفية أعداد الضحايا المتزايدة بين المدنيين.
القاهرة - سبوتنيك. وقال بايدن خلال حديثه إلى المانحين من الحزب الديمقراطي في واشنطن، "إن إسرائيل بدأت تفقد الدعم في أوروبا وحول العالم بسبب هجومها ضد حركة حماس في غزة وعدد الضحايا المتزايد بين المدنيين"، داعيا إسرائيل إلى استخلاص الدروس من أخطاء الولايات المتحدة عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر.
يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2023
سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: إذا أردتم وقف إطلاق النار اتصلوا بيحيى السنوار.. فيديو وصور
أمس, 21:45 GMT
وأضاف بايدن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يتعين عليه تغيير نهجه وحكومته المتشدد، واصفا الحكومة الإسرائيلية الحالية بأنها الأكثر تشددا في تاريخ إسرائيل.
وحذر بايدن الحكومة الإسرائيلية من أن الرأي العام العالمي كله قد يتغير بين عشية وضحايا، مشيرا إلى أن نتنياهو "أمامه قرار صعب يجب أن يتخذه".
وتجدد القتال بين حركة حماس وإسرائيل، منذ صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية وامتدت بالمجمل، لـ7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.
وكانت حركة حماس، قد أعلنت فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Юг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى.. قرار أممي بأغلبية ساحقة لوقف إطلاق النار في غزة.. فيديو وصورأمس, 22:11 GMTНаземная операция внутри сектора Газа, Палестина - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى.. مقتل 20 جنديا إسرائيليا بنيران صديقة.. فيديو وصورأمس, 14:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала