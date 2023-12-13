https://sputnikarabic.ae/20231213/بايدن-يعجز-عن-إخفاء-ابتسامة-صفراء-بعد-سؤال-حول-انتصار-أوكرانيا-فيديو-1084039069.html
بايدن يعجز عن إخفاء "ابتسامة صفراء" بعد سؤال حول "انتصار أوكرانيا"... فيديو
بايدن يعجز عن إخفاء "ابتسامة صفراء" بعد سؤال حول "انتصار أوكرانيا"... فيديو
اشتهر الرئيس الأمريكي جو بايدن، بهفواته المحرجة المرتبطة بتقدمه في السن وحالته الصحية، فتارة يضل الطريق وطورا يخطئ بذكر أسماء الدول. 13.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-13T10:43+0000
2023-12-13T10:43+0000
2023-12-13T10:43+0000
جو بايدن
نادي الفيديو
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وابتسم بايدن بسخرية في موقف لا تتعامل معه واشنطن عادة بحس الفكاهة.حيث سأل أحد الصحفيين بايدن، عما إذا كان يريد لأوكرانيا "أن تنتصر" في الصراع الدائر مع روسيا.ولم ينطق بايدن ببنت شفة واكتفى بابتسامة عريضة ملؤها السخرية من سؤال الصحفي.وفي الآونة الأخيرة، غصت الصحف الغربية بالأخبار المتعلقة بحتمية خسارة الغرب الصراع مع روسيا، والذي يخوضه نظام كييف بالوكالة عنهم.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/08/1b/1049952198_143:0:2872:2047_1920x0_80_0_0_a83158efc7a2de62ef3b7de24b5efec1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جو بايدن, نادي الفيديو
بايدن يعجز عن إخفاء "ابتسامة صفراء" بعد سؤال حول "انتصار أوكرانيا"... فيديو
اشتهر الرئيس الأمريكي جو بايدن، بهفواته المحرجة المرتبطة بتقدمه في السن وحالته الصحية، فتارة يضل الطريق وطورا يخطئ بذكر أسماء الدول.
وابتسم بايدن بسخرية في موقف لا تتعامل معه واشنطن عادة بحس الفكاهة.
حيث سأل أحد الصحفيين بايدن، عما إذا كان يريد لأوكرانيا "أن تنتصر" في الصراع الدائر مع روسيا.
ولم ينطق بايدن ببنت شفة واكتفى بابتسامة عريضة ملؤها السخرية من سؤال الصحفي.
وفي الآونة الأخيرة، غصت الصحف الغربية
بالأخبار المتعلقة بحتمية خسارة الغرب الصراع مع روسيا، والذي يخوضه نظام كييف بالوكالة عنهم.