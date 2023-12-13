عربي
طائرات تكتيكية روسية تدمر مخازن الأسلحة الاستراتيجة الأوكرانية
https://sputnikarabic.ae/20231213/بايدن-يعجز-عن-إخفاء-ابتسامة-صفراء-بعد-سؤال-حول-انتصار-أوكرانيا-فيديو-1084039069.html
بايدن يعجز عن إخفاء "ابتسامة صفراء" بعد سؤال حول "انتصار أوكرانيا"... فيديو
بايدن يعجز عن إخفاء "ابتسامة صفراء" بعد سؤال حول "انتصار أوكرانيا"... فيديو
اشتهر الرئيس الأمريكي جو بايدن، بهفواته المحرجة المرتبطة بتقدمه في السن وحالته الصحية، فتارة يضل الطريق وطورا يخطئ بذكر أسماء الدول. 13.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-13T10:43+0000
2023-12-13T10:43+0000
جو بايدن
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/08/1b/1049952198_0:223:3071:1950_1920x0_80_0_0_0ed423cde8fb3307af2700b972196e06.jpg
وابتسم بايدن بسخرية في موقف لا تتعامل معه واشنطن عادة بحس الفكاهة.حيث سأل أحد الصحفيين بايدن، عما إذا كان يريد لأوكرانيا "أن تنتصر" في الصراع الدائر مع روسيا.ولم ينطق بايدن ببنت شفة واكتفى بابتسامة عريضة ملؤها السخرية من سؤال الصحفي.وفي الآونة الأخيرة، غصت الصحف الغربية بالأخبار المتعلقة بحتمية خسارة الغرب الصراع مع روسيا، والذي يخوضه نظام كييف بالوكالة عنهم.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/08/1b/1049952198_143:0:2872:2047_1920x0_80_0_0_a83158efc7a2de62ef3b7de24b5efec1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
جو بايدن, نادي الفيديو
جو بايدن, نادي الفيديو

بايدن يعجز عن إخفاء "ابتسامة صفراء" بعد سؤال حول "انتصار أوكرانيا"... فيديو

10:43 GMT 13.12.2023
© AFP 2023 / Drew Angerer / Getty Imagesالرئيس الأمريكي جو بايدن إثر سماعه سؤالا حول الوضع في أفغانستان البيت الأبيض في واشنطن، الولايات المتحدة 26 أغسطس 2021
الرئيس الأمريكي جو بايدن إثر سماعه سؤالا حول الوضع في أفغانستان البيت الأبيض في واشنطن، الولايات المتحدة 26 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2023
© AFP 2023 / Drew Angerer / Getty Images
تابعنا عبر
اشتهر الرئيس الأمريكي جو بايدن، بهفواته المحرجة المرتبطة بتقدمه في السن وحالته الصحية، فتارة يضل الطريق وطورا يخطئ بذكر أسماء الدول.
وابتسم بايدن بسخرية في موقف لا تتعامل معه واشنطن عادة بحس الفكاهة.
حيث سأل أحد الصحفيين بايدن، عما إذا كان يريد لأوكرانيا "أن تنتصر" في الصراع الدائر مع روسيا.
ولم ينطق بايدن ببنت شفة واكتفى بابتسامة عريضة ملؤها السخرية من سؤال الصحفي.
وفي الآونة الأخيرة، غصت الصحف الغربية بالأخبار المتعلقة بحتمية خسارة الغرب الصراع مع روسيا، والذي يخوضه نظام كييف بالوكالة عنهم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Юг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى.. قرار أممي بأغلبية ساحقة لوقف إطلاق النار في غزة.. فيديو وصور06:02 GMTوحدة مدفعية ذاتية الدفع غفوزديكا خلال التدريبات التكتيكية في بريموري - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:05 GMTНаземная операция внутри сектора Газа, Палестина - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى.. مقتل 20 جنديا إسرائيليا بنيران صديقة.. فيديو وصورأمس, 14:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала