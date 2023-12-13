https://sputnikarabic.ae/20231213/بعد-هجماتها-البحرية-أنصار-الله-تكشف-تلقيها-رسائل-من-دول-فاعلة--1084062485.html

بعد هجماتها البحرية... "أنصار الله" تكشف تلقيها رسائل من "دول فاعلة"

بعد هجماتها البحرية... "أنصار الله" تكشف تلقيها رسائل من "دول فاعلة"

كشفت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، عن تلقيها رسائل من دول وصفتها بـ"الفاعلة" في أعقاب هجمات الجماعة على السفن المتجهة إلى إسرائيل في البحرين... 13.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-13T17:58+0000

2023-12-13T17:58+0000

2023-12-13T17:58+0000

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أنصار الله

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القاهرة – سبوتنيك. وقال المتحدث باسم جماعة أنصار الله، محمد عبد السلام، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، أن هذه الدول أكدت في رسائلها دعم وقف إطلاق النار في قطاع غزة والالتزام بالعمل على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وعدم توسع الصراع.وأكد المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، أن "موقف اليمن سيبقى ثابتا إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة"، على حد تعبيره.يأتي ذلك غداة إعلان المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان عسكري، استهداف سفينة محملةً بالنفط نرويجية تحمل اسم "استريندا"، قال إنها كانت متجهة إلى إسرائيل بـ"صاروخ بحري مناسب"، بعد رفض طاقمها كافة النداءات التحذيرية، كاشفاً منع قوات الجماعة مرور عدة سفن استجابت لتحذيراتها.وتأتي عملية استهداف السفينة، بعد أيام من إعلان جماعة أنصار الله، يوم السبت الماضي، منع السفن المتجهة إلى إسرائيل من المرور في البحر الأحمر، حال لم يدخل إلى قطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء، محذرةً السفن والشركات من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية، مؤكدةً أن أي سفينة تتجه إلى إسرائيل ستكون هدفاً مشروعاً.وفي وقت سابق، تبنت "أنصار الله" استهداف سفينتين إسرائيليتين هما "يونتي إكسبلورر" و"نمبر ناين" في باب المندب، بصاروخ بحري وطائرة مُسيرة، بعد رفضهما رسائل تحذيرية، وذلك عقب استيلاء الجماعة، في 19 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، على سفينة الشحن "غالاكسي ليدر" المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني، تضامناً مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.وأعلنت "أنصار الله"، في 14 نوفمبر الماضي، "بدء اتخاذ إجراءات عملية للتعامل المناسب مع أيّ سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر"، مشددة على "أن العمليات ضد إسرائيل لن تتوقف حتى يتوقف عدوانها على غزة".يذكر أن زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، كان قد أعلن في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أن جماعته ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسناداً للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة، حال تدخل الولايات المتحدة عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في غزة.

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https://sputnikarabic.ae/20231213/استهداف-السفن-واستمرار-الحرب-ما-الخسائر-الاقتصادية-التي-تتعرض-لها-إسرائيل-1084061959.html

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