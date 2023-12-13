https://sputnikarabic.ae/20231213/خبير-الاستقرار-لن-يعود-إلى-المنطقة-ما-لم-تضغط-واشنطن-على-تل-أبيب-1084041974.html

خبير: الاستقرار لن يعود إلى المنطقة ما لم تضغط واشنطن على تل أبيب

خبير: الاستقرار لن يعود إلى المنطقة ما لم تضغط واشنطن على تل أبيب

حذّر الخبير في الشأن اليمني، حميد رزق، من "ارتكاب الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل، أي حماقة أو عدوان ضد اليمن"، مشيرا إلى أنه "ليس لديهما الكثير من... 13.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-13T11:17+0000

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وأكد رزق، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "المقاومة اليمنية سيكون لها حق الرد، إذ لا يحق للقوات الأمريكية غير الشرعية أن تأتي من وراء المحيطات وتقطع كل هذه المسافة من أراضيها، وترتكب الجرائم وتدنس البلدان والشعوب العربية"، مضيفا: "ستكون واشنطن في موقع المعتدي والمخالف للقوانين والشرعية الدولية".وتابع رزق، بالقول: "اليمن يمارس حقا طبيعيا وشرعيا وإنسانيا في مناصرة الشعب الفلسطيني، الذي يباد على أياد أمريكية وإسرائيلية، أمام أنظار العالم أجمع".ولفت الخبير في الشأن اليمني، إلى أن تشكيل الولايات المتحدة تحالفات دولية لتكون مظلة لاستمرار المذابح في غزة، هو مخطط فاشل.وأضاف: "الأمن والاستقرار لن يعودان إلى المنطقة في حال لم تضغط واشنطن على تل أبيب لوقف الإبادة الجماعية في القطاع، ومنح كل الفلسطينيين حقوقهم".وأوضح حميد رزق، أن "الإدارة الأمريكية وحكومة بنيامين نتنياهو، في إسرائيل، تعيشان مأزقا واضحا، ولا تملكان إلا خيارات قليلة عندما يتعلق الأمر بالتعاون ضد اليمن، لأن موقف صنعاء محق من الناحية العسكرية والإنسانية، ويعبر عن إرادة الشعوب العربية".وأكد رزق أن "حديث إدارة بايدن عن تحالفات دولية، هو ألا يتورط البيت الأبيض بشكل مباشر مع اليمن، لأن الأمريكيين يعرفون تماما أن حربا مثل هذه ستكبدهم خسائر فادحة في المنطقة، ولن تحقق مرادهم (أي كسر الحظر اليمني عن السفن المتوجهة إلى إسرائيل، في البحر الأحمر)".وهددت جماعة "أنصار الله" اليمنية، بالاستهداف الكامل لجميع السفن التي تحمل العلم الإسرائيلي، والتي يتم تشغيلها أو يكون ملكها لشركات إسرائيلية.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم الأحد الماضي، أن سفينة حربية أمريكية وسفنا تجارية عدة تعرضت لهجمات في البحر الأحمر، وقال البيت الأبيض، يوم الاثنين الماضي، إن الهجمات على السفن في البحر الأحمر "مدعومة من إيران"، ما يشكل تهديدًا للسلام والاستقرار الدوليين، بعد استهداف ثلاث سفن، في بداية هذا الأسبوع.

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