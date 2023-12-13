https://sputnikarabic.ae/20231213/التجارة-البحرية-البريطانية-تلقينا-تقارير-عن-حادث-جديد-في-محيط-باب-المندب-في-اليمن-1084031451.html
"التجارة البحرية البريطانية": تلقينا تقارير عن حادث جديد في محيط باب المندب في اليمن
"التجارة البحرية البريطانية": تلقينا تقارير عن حادث جديد في محيط باب المندب في اليمن
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، إنها تلقت تقريرا حول وقوع حادث في محيط مضيق باب المندب غرب ميناء الحديدة اليمني. 13.12.2023, سبوتنيك عربي
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وأوضحت الهيئة، عبر حسابها على منصة "إكس"، أنها "تلقت تقريرا بشأن وقوع حادث على بعد نحو 50 ميلا بحريا غرب باب المندب باليمن". ونصحت السفن بتوخي الحذر والإبلاغ عن أية أنشطة مثيرة للشبهات.وأعلنت القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" في اليمن، أمس الثلاثاء، أن "القوات البحرية نفذت عملية عسكرية ضد سفينة ستراندا النرويجية".وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إنه "تم استهداف السفينة النرويجية التي كانت متجهة إلى إسرائيل، بصاروخ بحري"، مشيرا إلى أن "القوات البحرية، منعت في اليومين الماضيين، مرور سفن استجابت لتحذيراتنا دون استهداف".وأضاف أنه "لم نستهدف السفينة النرويجية، إلا بعد رفض طاقمها الاستجابة للتحذيرات"، مؤكدا أن "أنصار الله، لن تتردد في استهداف أي سفينة تخالف التحذيرات، وستمنع السفن المتجهة إلى إسرائيل من الملاحة حتى إدخال مساعدات إلى غزة".وأعلنت إدارة عمليات التجارة البحرية البريطانية، صباح أمس الثلاثاء، أنها تلقت تقريرًا عن حادث على سفينة في محيط باب المندب، بالقرب من سواحل اليمن.وقالت الإدارة، على موقعها الرسمي، إن "الحادث الذي وقع على بُعد 15 ميلًا غرب ميناء المخاء في اليمن، قيد التحقيق، وأنه تم الإبلاغ عن سلامة جميع أفراد طاقم السفينة المستهدفة".يشار إلى أن جماعة "أنصار الله" اليمنية احتجزت، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، سفينة "غالكسي ليدر"، المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أنغر، وقالت إن ذلك جاء "ردًا على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة".وهددت الجماعة بالاستهداف الكامل لجميع السفن التي تحمل العلم الإسرائيلي، والتي يتم تشغيلها أو يكون ملكها لشركات إسرائيلية.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم الأحد الماضي، أن سفينة حربية أمريكية وسفن تجارية عدة تعرضت لهجمات في البحر الأحمر.وصرح البيت الأبيض، يوم الاثنين الماضي، بأن الهجمات على السفن في البحر الأحمر "مدعومة من إيران"، ما يشكل تهديدًا للسلام والاستقرار الدوليين، بعد استهداف ثلاث سفن، في بداية هذا الأسبوع.
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https://sputnikarabic.ae/20231210/إسرائيل-تبلغ-أمريكا-وأوروبا-بأنها-ستوجه-ضربات-عسكرية-لـأنصار-الله-إذا-لم-يتحرك-العالم-ضد-هجماتها-1083936327.html
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بريطانيا, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم
بريطانيا, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم
"التجارة البحرية البريطانية": تلقينا تقارير عن حادث جديد في محيط باب المندب في اليمن
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، إنها تلقت تقريرا حول وقوع حادث في محيط مضيق باب المندب غرب ميناء الحديدة اليمني.
وأوضحت الهيئة، عبر حسابها على منصة "إكس"، أنها "تلقت تقريرا بشأن وقوع حادث على بعد نحو 50 ميلا بحريا غرب باب المندب باليمن". ونصحت السفن بتوخي الحذر والإبلاغ عن أية أنشطة مثيرة للشبهات.
وأعلنت القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" في اليمن، أمس الثلاثاء، أن "القوات البحرية نفذت عملية عسكرية ضد سفينة ستراندا
النرويجية".
وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إنه "تم استهداف السفينة النرويجية التي كانت متجهة إلى إسرائيل، بصاروخ بحري"، مشيرا إلى أن "القوات البحرية، منعت في اليومين الماضيين، مرور سفن استجابت لتحذيراتنا دون استهداف".
وأضاف أنه "لم نستهدف السفينة النرويجية، إلا بعد رفض طاقمها الاستجابة للتحذيرات"، مؤكدا أن "أنصار الله، لن تتردد في استهداف أي سفينة تخالف التحذيرات، وستمنع السفن المتجهة إلى إسرائيل من الملاحة حتى إدخال مساعدات إلى غزة".
وأعلنت إدارة عمليات التجارة البحرية البريطانية، صباح أمس الثلاثاء، أنها تلقت تقريرًا عن حادث على سفينة
في محيط باب المندب، بالقرب من سواحل اليمن.
وقالت الإدارة، على موقعها الرسمي،
إن "الحادث الذي وقع على بُعد 15 ميلًا غرب ميناء المخاء في اليمن، قيد التحقيق، وأنه تم الإبلاغ عن سلامة جميع أفراد طاقم السفينة المستهدفة".
يشار إلى أن جماعة "أنصار الله" اليمنية احتجزت، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، سفينة "غالكسي ليدر"
، المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أنغر، وقالت إن ذلك جاء "ردًا على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة".
وهددت الجماعة بالاستهداف الكامل لجميع السفن التي تحمل العلم الإسرائيلي
، والتي يتم تشغيلها أو يكون ملكها لشركات إسرائيلية.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم الأحد الماضي، أن سفينة حربية أمريكية وسفن تجارية عدة تعرضت لهجمات في البحر الأحمر.
وصرح البيت الأبيض، يوم الاثنين الماضي، بأن الهجمات على السفن في البحر الأحمر "مدعومة من إيران"، ما يشكل تهديدًا للسلام والاستقرار الدوليين، بعد استهداف ثلاث سفن، في بداية هذا الأسبوع.