https://sputnikarabic.ae/20231213/تعرف-على-مستوى-السكر-الطبيعي-في-جسم-الإنسان-ولدى-الصائم-1084047083.html

تعرف على مستوى السكر الطبيعي في جسم الإنسان ولدى الصائم

تعرف على مستوى السكر الطبيعي في جسم الإنسان ولدى الصائم

يعتبر مستوى السكر في الدم مؤشرا هاما للدلالة على صحة الإنسان، ويخضع هذا المستوى لعدة عوامل تؤثر في نسبته بالدم تتعلق بالعمر والنمط الغذائي ونمط الحياة بالإضافة... 13.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-13T14:04+0000

2023-12-13T14:04+0000

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نستعرض في هذا المقال حقائق حول مستوى السكر في الدم ومستوياته الطبيعية بعد الوجبات وعلى معدة فارغة بالإضافة كيفية قياسه والحفاظ على مستويات.مستوى السكر في الدمتتحلل الكربوهيدرات الموجودة في الطعام إلى "الغلوكوز" أو كما يعرف بـ"السكر"، الذي يعمل كمصدر للطاقة للجسم، ليدخل هذا السكر إلى الدم بمساعدة هرمون الأنسولين الذي يقوم بنقله للخلايا.وفي حال نقص الأنسولين فإنه يؤدي إلى زيادة في نسبة السكر في الدم وقلته في الخلايا وأعضاء الجسم التي يصلها ليتسبب ذلك بإصابة الشخص بمرض السكري.مستويات السكر الطبيعية في الدميتم ضمان الحفاظ على القيم الطبيعية لمستوى السكر في الدم من خلال التوازن في عمليات تكوين ونقل ودخول السكر للدم ولأعضاء الجسم.كما تختلف هذه النسبة بحسب نمط الحياة والإسلوب الغذائي للإنسان، بالإضافة لاختلافه عندما يتم قياسه على معدة فارغة أو بعد الوجبات.مستوى سكر الدم على معدة فارغة:تتراوح مستويات السكر في الدم لدى البالغين الذين لم يتناولوا الطعام لمدة 8 ساعات، من 4 إلى 6.1 مليمول/ لتر.مستوى سكر الدم بعد الوجبات:بعد ساعتين من تناول الطعام، تتراوح مستويات السكر بين 5 و7.7 مليمول/لتر.العوامل المؤثرة على مستويات السكر في الدميمكن أن تختلف مستويات السكر في الدم قليلاً على مدار اليوم اعتمادًا على كمية الطعام ونوع الطعام والنشاط البدني. إن الانحراف القوي في اتجاه أو آخر ينطوي على مخاطر خفية وواضحة.تؤثر بعض العوامل التي تؤدي لاختلاف مستويات السكر في الدم على مدار اليوم اعتمادا على كمية ونوعية الطعام التي يتم تناولها بالإضافة للنشاط البدني والجهد العضلي المبذول.وتتسبب عدة عوامل في ارتفاع نسبة السكر في الدم وهي كالتالي:كما تتسبب عوامل بزيادة نسبة السكر في الدم ، تسبب عوامل أخرى بنقص السكر في الدم ومنها:يمكن أن تحدث حالات نقص السكر في الدم بشكل غير متوقع لدى الأشخاص المصابين بداء السكري وتؤدي إلى عواقب وخيمة، خاصة إذا كان مريض السكر يفوت وجبات الطعام، أو يزيد من كمية النشاط البدني، أو يشرب الكثير من الكحول.بالإضافة لبعض المواد الغذائية التي أثبتت الدراسات أن تناولها يؤدي لخفض مستويات السكر ممثلة بالقرفة والحلبة وأوراق الزيتون.كيفية قياس مستوى السكريمكن فحص مستويات الجلوكوز في الدم بعدة طرق، مثل استخدام جهاز قياس الجلوكوز، أو مراقبة الجلوكوز المستمرة (CGM)، أو اختبار الجلوكوز في البلازما على معدة فارغة.تعد أجهزة قياس الجلوكوز وأجهزة المراقبة المستمرة للغلوكوز من الخيارات المنزلية سهلة الاستخدام والتي يمكن استخدامها في أي وقت.- مقياس السكرالذي يستخدم فيه إبرة صغيرة لسحب قطرة دم ووضعها على شريط الاختبار الذي يوضع ضمن الجهاز، ليقوم بحساب مستوى السكر في الدم في فترة زمنية تتراوح مابين 10 إلى 20 ثانية.- جهاز المراقبة المستمرة للجلوكوز (CGM)هو عبارة عن جهاز يقيس نسبة السكر في الدم كل بضع دقائق باستخدام مستشعر يوضع تحت الجلد، ويرتدي المريض عادة هذا الجهاز من أسبوع لأسبوعين.تم تطوير أجهزة مراقبة يمكنها الكشف عن مستوى السكر لمدة تصل لـ3 أشهر، حيث يرسل الجهاز معلومات عن نسبة السكر بطريقة لا سلكية من المستشعر إلى الهاتف الذكي.- اختبار السكر على معدة فارغةحيث يتم فحص ستوى السكر في البلازما على عدة فارغة في بيئة سريرية خاصة وذلك في حال الاشتباه بوجود الاصابة بالسكري او بداية الإصابة.- اختبار متوسط ​​الجلوكوز (HbA1c)حيث يقوم هذا الفحص بإظهار تركيز الهيموجلوبين السكري (الغليكوزيلاتي) ويتم إجراؤه أيضًا في المختبر.المعدل الطبيعي للسكر في الدم للصائم خلال شهر رمضانيتساءل الكثيرون حول معدل السكر الطبيعي للصائم خلال فترة الصيام، إلى أن هذه النسبة تختلف بين الأشخاص بحسب أعمارهم كالتالي:وللكشف عن نسبة السكر ومعدله في الدم خلال فترة الصيام يتم استخدام ما يعرف باختبار Fasting blood sugar test، أو كما يعرف بـ" اختبار نسبة السكر في الدم أثناء الصيام "، ولاستخدامه يجب أن يصوم الشخص لمدة تتراوح مابين 8 إلى 12 ساعة قبل اجرائه.ولتقييم مستويات السكر في الدم أثناء الصيام يوجد طريقتان، وهما:- اختبار سكر الدم التقليدي.- اختبار الهيموغلوبين الغليكوزيلاتي، الذي يساعد في الكشف عن مستويات السكر في آخر 3 أشهر.ففي حال كان الجسم يتفاعل من خلال انتاج الأنسولين ويمنع من ارتفاع السكر في الدم ومعدله طبيعي فإن ذلك يعني أن الشخص غير مصاب بالسكري.كيفية الحفاظ على مستويات السكر الطبيعيةللحفاظ على مستويات السكر لدى الشخص الصائم، ينصح بما يلي:أما النصائح الموجهة للاشخاص في حياتهم العامة فينصح لهم بممارسة الرياضة وفقدان الوزن في حال كان زائدا والنوم بشكل صحي بالإضافة للابتعاد عن التوتر.ينصح رومان مالكوف، أخصائي التغذية ومبتكر العلاج الأيضي وبرامج التدريب منخفضة الشدة للمرضى من جميع الأعمار، الخبير في أكاديمية UniProf عبر الإنترنت، بالالتزام بالتغذية السليمة وتناول ما يكفي من الألياف الغذائية.وشدد على ضرورة إضافة الكربوهيدرات المعقدة إلى النظام الغذائي لأنها تسهم في دخول السكر تدريجيا للجسم والتأكيد على الأطعمة ذات المؤشر الغلايسيمي الأقل من 55 ممثلة بالبقوليات والأسماك والمكسرات.مختتما بأن النشاط البدني المكثف يساعد على مقاومة ارتفاع السكر في الدم كون العضلات هي أحد المستهلكين الرئيسيين للغلوكوز.وعند ظهور الأعراض الأولى لنقص السكر في الدم، من الأفضل تناول أي طعام يحتوي على الكربوهيدرات السريعة على الفور: عصير الفاكهة، الحلوى، العسل، أقراص الجلوكوز سريعة التحضير.

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