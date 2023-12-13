https://sputnikarabic.ae/20231213/زيلينسكي-يطلب-لقاء-رئيس-الوزراء-البولندي-الجديد-1084063424.html

زيلينسكي يطلب اللقاء برئيس الوزراء البولندي الجديد

زيلينسكي يطلب اللقاء برئيس الوزراء البولندي الجديد

صرّح رئيس وزراء بولندا الجديد، دونالد تاسك، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي طلب اللقاء معه. 13.12.2023, سبوتنيك عربي

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بولندا

أخبار أوكرانيا

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وقال تاسك للصحفيين عندما وصل إلى بروكسل لحضور قمة الاتحاد الأوروبي ودول غرب البلقان: "لقد طلب الجانب الأوكراني عقد اجتماع صباح الغد. سيتم أيضًا توضيح المشكلات الفنية، وبالطبع سأكون سعيدًا جدًا بلقاء الرئيس (زيلينسكي) ربما لا تكون الفرحة هي الكلمة الأفضل، بالنظر إلى الموضوع والسياق".وأوضح أن شكل حضور زيلينسكي في بروكسل لا يزال غير واضح.وفي الآونة الأخيرة، أصبحت العلاقات البولندية الأوكرانية، أكثر تعقيدا بشكل ملحوظ بسبب الحظر المفروض على توريد الحبوب الأوكرانية.وفي 15 أيلول/ سبتمبر، قررت المفوضية الأوروبية عدم تمديد القيود المفروضة على استيراد أربعة أنواع من المنتجات الزراعية من أوكرانيا إلى العديد من دول الاتحاد الأوروبي الحدودية، لكنها ألزمت كييف بإدخال تدابير مراقبة الصادرات.

https://sputnikarabic.ae/20231126/مسؤول-سابق-لدى-كييف-صراع-عسكري-وشيك-قد-ينفجر-بين-بولندا-وأوكرانيا-1083500646.html

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