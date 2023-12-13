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زيلينسكي يطلب اللقاء برئيس الوزراء البولندي الجديد
زيلينسكي يطلب اللقاء برئيس الوزراء البولندي الجديد
صرّح رئيس وزراء بولندا الجديد، دونالد تاسك، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي طلب اللقاء معه. 13.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-13T18:50+0000
2023-12-13T18:52+0000
بولندا
أخبار أوكرانيا
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وقال تاسك للصحفيين عندما وصل إلى بروكسل لحضور قمة الاتحاد الأوروبي ودول غرب البلقان: "لقد طلب الجانب الأوكراني عقد اجتماع صباح الغد. سيتم أيضًا توضيح المشكلات الفنية، وبالطبع سأكون سعيدًا جدًا بلقاء الرئيس (زيلينسكي) ربما لا تكون الفرحة هي الكلمة الأفضل، بالنظر إلى الموضوع والسياق".وأوضح أن شكل حضور زيلينسكي في بروكسل لا يزال غير واضح.وفي الآونة الأخيرة، أصبحت العلاقات البولندية الأوكرانية، أكثر تعقيدا بشكل ملحوظ بسبب الحظر المفروض على توريد الحبوب الأوكرانية.وفي 15 أيلول/ سبتمبر، قررت المفوضية الأوروبية عدم تمديد القيود المفروضة على استيراد أربعة أنواع من المنتجات الزراعية من أوكرانيا إلى العديد من دول الاتحاد الأوروبي الحدودية، لكنها ألزمت كييف بإدخال تدابير مراقبة الصادرات.
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بولندا, أخبار أوكرانيا
بولندا, أخبار أوكرانيا

زيلينسكي يطلب اللقاء برئيس الوزراء البولندي الجديد

18:50 GMT 13.12.2023 (تم التحديث: 18:52 GMT 13.12.2023)
© Photo / Ukrainian Presidential press serviceالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2023
© Photo / Ukrainian Presidential press service
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صرّح رئيس وزراء بولندا الجديد، دونالد تاسك، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي طلب اللقاء معه.
وقال تاسك للصحفيين عندما وصل إلى بروكسل لحضور قمة الاتحاد الأوروبي ودول غرب البلقان: "لقد طلب الجانب الأوكراني عقد اجتماع صباح الغد. سيتم أيضًا توضيح المشكلات الفنية، وبالطبع سأكون سعيدًا جدًا بلقاء الرئيس (زيلينسكي) ربما لا تكون الفرحة هي الكلمة الأفضل، بالنظر إلى الموضوع والسياق".
وأوضح أن شكل حضور زيلينسكي في بروكسل لا يزال غير واضح.
وقال تاسك: "لدينا اجتماع للمجلس الأوروبي، وإذا فهمت بشكل صحيح، لا يوجد قرار بعد بشأن الشكل الذي يجب أن يبدو عليه وجود الرئيس زيلينسكي في المجلس الأوروبي".
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وأشار تاسك إلى أنه غير مستعد ليقول بالضبط أين ومتى سيتم عقد اجتماعه مع زيلينسكي.
وفي الآونة الأخيرة، أصبحت العلاقات البولندية الأوكرانية، أكثر تعقيدا بشكل ملحوظ بسبب الحظر المفروض على توريد الحبوب الأوكرانية.
وفي 15 أيلول/ سبتمبر، قررت المفوضية الأوروبية عدم تمديد القيود المفروضة على استيراد أربعة أنواع من المنتجات الزراعية من أوكرانيا إلى العديد من دول الاتحاد الأوروبي الحدودية، لكنها ألزمت كييف بإدخال تدابير مراقبة الصادرات.
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