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مسؤول سابق لدى كييف: صراع عسكري وشيك قد ينفجر بين بولندا وأوكرانيا
مسؤول سابق لدى كييف: صراع عسكري وشيك قد ينفجر بين بولندا وأوكرانيا
أفاد أوليغ سوسكين، المستشار السابق للرئيس الأوكراني الأسبق، ليونيد كوتشما، بأن العلاقات غير المستقرة بين بولندا وأوكرانيا، قد تؤدي إلى اشتباك عسكري. 26.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-26T14:06+0000
2023-11-26T14:06+0000
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وقال سوسكين على موقع "يوتيوب": "ربما يكون هناك بالفعل صراع عسكري مفتوح بين أوكرانيا وبولندا".وأضاف سوسكين: "أعتقد أن الحدود الأوكرانية البولندية اليوم هي منطقة ديناميت. أي شيء يمكن أن يحدث هناك".وأغلقت شركات النقل البولندية، منذ نحو أسبوعين، نقاط تفتيش السيارات على الحدود مع أوكرانيا، وطالبوا باستعادة نظام التصاريح الذي تم إلغاؤه سابقا لشركات النقل التجارية الأوكرانية مع استثناءات للمساعدات الإنسانية والإمدادات للقوات الأوكرانية، وتعليق تراخيص الشركات المنشأة في أوكرانيا بعد فبراير/ شباط 2022، والتحقق منها، وتقسيم طوابير السيارات الفارغة والمحملة.في وقت سابق، أفيد بأن شركات النقل البولندية لا تزال تسمح للبضائع الإنسانية والعسكرية بدخول أوكرانيا.ويتم إعاقة حركة الشاحنات عند ثلاث نقاط تفتيش على الحدود مع بولندا بسبب إضراب شركات النقل البولندية. على وجه الخصوص، نقطة تفتيش "كورشوفا - كراكوفيتس"، و"غريبينو - رافا-روسكايا"، و"دوروغوسك - ياغودين".أغلقت الناقلات البولندية طرق الوصول إلى نقاط التفتيش بسياراتها، وكما ورد، يسمح فقط بمرور مركبات الركاب والحافلات والبضائع الإنسانية والعسكرية، وبقية الشاحنات، بمعدل واحدة في الساعة.اقرأ أيضا: مسيرة روسية تطارد جنديا أوكرانيا وتضربه داخل مقره... فيديواقرأ أيضا: طائرة مسيرة روسية تدمر مدفعا أوكرانيا متخفيا... فيديواقرأ أيضا: طائرة مسيرة روسية تدمر مدفعا أوكرانيا متخفيا... فيديو
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العالم, أخبار أوكرانيا, بولندا, روسيا
العالم, أخبار أوكرانيا, بولندا, روسيا

مسؤول سابق لدى كييف: صراع عسكري وشيك قد ينفجر بين بولندا وأوكرانيا

14:06 GMT 26.11.2023
© AP Photo / Michal Dyjukتعزيز قوات الجيش البولندي على الحدود مع بيلاروسيا
تعزيز قوات الجيش البولندي على الحدود مع بيلاروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
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أفاد أوليغ سوسكين، المستشار السابق للرئيس الأوكراني الأسبق، ليونيد كوتشما، بأن العلاقات غير المستقرة بين بولندا وأوكرانيا، قد تؤدي إلى اشتباك عسكري.
وقال سوسكين على موقع "يوتيوب": "ربما يكون هناك بالفعل صراع عسكري مفتوح بين أوكرانيا وبولندا".

وشدد سوسكين على أن زيلينسكي لا يدرك الخطر الكامل للوضع الحالي، وبالتالي فهو لا يحاول حتى اتخاذ خطوات لتخفيف الحدود.

وأضاف سوسكين: "أعتقد أن الحدود الأوكرانية البولندية اليوم هي منطقة ديناميت. أي شيء يمكن أن يحدث هناك".
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وأغلقت شركات النقل البولندية، منذ نحو أسبوعين، نقاط تفتيش السيارات على الحدود مع أوكرانيا، وطالبوا باستعادة نظام التصاريح الذي تم إلغاؤه سابقا لشركات النقل التجارية الأوكرانية مع استثناءات للمساعدات الإنسانية والإمدادات للقوات الأوكرانية، وتعليق تراخيص الشركات المنشأة في أوكرانيا بعد فبراير/ شباط 2022، والتحقق منها، وتقسيم طوابير السيارات الفارغة والمحملة.
في وقت سابق، أفيد بأن شركات النقل البولندية لا تزال تسمح للبضائع الإنسانية والعسكرية بدخول أوكرانيا.
ويتم إعاقة حركة الشاحنات عند ثلاث نقاط تفتيش على الحدود مع بولندا بسبب إضراب شركات النقل البولندية. على وجه الخصوص، نقطة تفتيش "كورشوفا - كراكوفيتس"، و"غريبينو - رافا-روسكايا"، و"دوروغوسك - ياغودين".
أغلقت الناقلات البولندية طرق الوصول إلى نقاط التفتيش بسياراتها، وكما ورد، يسمح فقط بمرور مركبات الركاب والحافلات والبضائع الإنسانية والعسكرية، وبقية الشاحنات، بمعدل واحدة في الساعة.
اقرأ أيضا: مسيرة روسية تطارد جنديا أوكرانيا وتضربه داخل مقره... فيديو
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