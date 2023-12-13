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https://sputnikarabic.ae/20231213/عضو-النواب-الليبي-لمسنا-رغبة-تركيا-في-التعاون-معنا-ووعدتنا-بتقديم-كل-الدعم-1084066605.html
عضو "النواب" الليبي: لمسنا رغبة تركيا في التعاون معنا ووعدتنا بتقديم كل الدعم
عضو "النواب" الليبي: لمسنا رغبة تركيا في التعاون معنا ووعدتنا بتقديم كل الدعم
صرح عضو مجلس النواب الليبي، الصالحين عبد النبي، أحد أعضاء الوفد البرلماني الموجود في أنقرة، بأن عدة اجتماعات عقدت، كان أولها صباح اليوم الأربعاء، مع أعضاء... 13.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-13T20:48+0000
2023-12-13T20:48+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح
الأخبار
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أخبار تركيا اليوم
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وأضاف عبد النبي في حديثه لـ"سبوتنيك" إنه في ظهر اليوم التقى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أما مساء اليوم التقى بوزير الخارجية التركي، وبعد مغرب اليوم التقى برئيس وأعضاء البرلمان التركي.وأضاف عبد النبي بأن هذه الاجتماعات كانت مهمة، حيث تم التأكيد فيها على ضرورة إجراء الانتخابات، وكذلك العمل على تشكيل حكومة واحدة.وتابع البرلماني الليبي إنه تم الحديث على توحيد المناصب السيادية حتى تم التأكيد على إجراء الانتخابات، مؤكدا أنهم نقلوا صورة الوضع الحقيقي والصورة للجانب التركي لما يجري في ليبيا.واختتم عبد النبي بقوله، لمسنا رغبة كبيرة من الجانب التركي في التعاون معنا، كما وعدت أنقرة بتقديم كل الدعم لتعود ليبيا إلى مكانتها الطبيعية.وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم البرلمان الليبي، عبد الله بليحق، اليوم الأربعاء، بأن المجلس قرر رفض المشاركة في أي حوار سياسي يضم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.ونقلت قناة "العربية" عن بليحق بيانا أوضح فيه أن المجلس أقر في جلسة اليوم طلبا مقدما من 39 نائبا "برفض مشاركة المجلس في أي حوار سياسي بمشاركة الحكومة منتهية الولاية، ووجوب طرح مشاركة مجلس النواب من عدمها في أي حوار تحت قبة البرلمان".يأتي ذلك في أعقاب إعلان المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن حكومة الوحدة مستعدة للمشاركة في أي حوار يصل بالبلاد إلى الانتخابات، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة ألا يؤدي الحوار لمسارات تساهم في تمديد المراحل الانتقالية.
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الأخبار
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح, الأخبار, حصري, أخبار تركيا اليوم
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح, الأخبار, حصري, أخبار تركيا اليوم

عضو "النواب" الليبي: لمسنا رغبة تركيا في التعاون معنا ووعدتنا بتقديم كل الدعم

20:48 GMT 13.12.2023
© Sputnik . Sara Nor El-dinمجلس النواب الليبي
مجلس النواب الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2023
© Sputnik . Sara Nor El-din
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حصري
صرح عضو مجلس النواب الليبي، الصالحين عبد النبي، أحد أعضاء الوفد البرلماني الموجود في أنقرة، بأن عدة اجتماعات عقدت، كان أولها صباح اليوم الأربعاء، مع أعضاء البرلمان التركي.
وأضاف عبد النبي في حديثه لـ"سبوتنيك" إنه في ظهر اليوم التقى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أما مساء اليوم التقى بوزير الخارجية التركي، وبعد مغرب اليوم التقى برئيس وأعضاء البرلمان التركي.
وأضاف عبد النبي بأن هذه الاجتماعات كانت مهمة، حيث تم التأكيد فيها على ضرورة إجراء الانتخابات، وكذلك العمل على تشكيل حكومة واحدة.
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وتابع البرلماني الليبي إنه تم الحديث على توحيد المناصب السيادية حتى تم التأكيد على إجراء الانتخابات، مؤكدا أنهم نقلوا صورة الوضع الحقيقي والصورة للجانب التركي لما يجري في ليبيا.
واختتم عبد النبي بقوله، لمسنا رغبة كبيرة من الجانب التركي في التعاون معنا، كما وعدت أنقرة بتقديم كل الدعم لتعود ليبيا إلى مكانتها الطبيعية.
وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم البرلمان الليبي، عبد الله بليحق، اليوم الأربعاء، بأن المجلس قرر رفض المشاركة في أي حوار سياسي يضم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
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ونقلت قناة "العربية" عن بليحق بيانا أوضح فيه أن المجلس أقر في جلسة اليوم طلبا مقدما من 39 نائبا "برفض مشاركة المجلس في أي حوار سياسي بمشاركة الحكومة منتهية الولاية، ووجوب طرح مشاركة مجلس النواب من عدمها في أي حوار تحت قبة البرلمان".
يأتي ذلك في أعقاب إعلان المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن حكومة الوحدة مستعدة للمشاركة في أي حوار يصل بالبلاد إلى الانتخابات، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة ألا يؤدي الحوار لمسارات تساهم في تمديد المراحل الانتقالية.
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