https://sputnikarabic.ae/20231213/قطر-إسرائيل-تحاول-تغيير-الوضع-التاريخي-في-القدس-الشرقية-1084045713.html
قطر: إسرائيل تحاول تغيير الوضع التاريخي في القدس الشرقية
قطر: إسرائيل تحاول تغيير الوضع التاريخي في القدس الشرقية
طالبت قطر مجلس الأمن الدولي بإلزام إسرائيل بوقف إجراءاتها الهادفة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس، مشيرة إلى أن ذلك يأتي ضمن مسؤولياته. 13.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-13T13:30+0000
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وأدانت الخارجية القطرية قرار إسرائيل مصادرة أراض فلسطينية بمنطقة سلوان، الواقعة في القدس الشرقية المحتلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية، اليوم الأربعاء.وقالت إن مصادر الأراضي بهدف بناء قطار هوائي، يمثل انتهاكا صارخا لمبادئ وأحكام القانون الدولي.كما أشارت إلى أن القرار يمثل انتهاكا لقرارات منظمة "اليونسكو" ذات الصلة.وحذر بيان الخارجية القطرية من استغلال "الاحتلال الإسرائيلي" انشغال المجتمع الدولي بما يحدث في قطاع غزة من أجل تمرير قرارات أحادية، تمثل انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني.ولفت إلى أن هذا القرار سيكون سببا في إعاقة التوصل إلى حل الدولتين، الذي يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة.وبحسب البيان، فإن الدوحة تجدد تأكيدها ثبات موقفها تجاه القضية الفلسطينية وضرورة التوصل إلى حل عادل يسمح للشعب الفلسطيني بالحصول على حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.ويقود بنيامين نتنياهو حكومة من أقصى اليمين الديني والقومي في إسرائيل، تتبنى مواقف متطرفة فيما يتعلق بالاستيطان وهدم منازل الفلسطينيين بالضفة الغربية والقدس الشرقية.
https://sputnikarabic.ae/20230730/إسرائيل-تفتتح-أطول-جسر-معلق-في-القدس-الشرقية-صور-1079564960.html
https://sputnikarabic.ae/20230526/10-دول-أوروبية-تدعو-إسرائيل-لإيقاف-عمليات-مصادرة-الأراضي-والهدم-في-الضفة-الغربية-1077464018.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
قطر: إسرائيل تحاول تغيير الوضع التاريخي في القدس الشرقية
طالبت قطر مجلس الأمن الدولي بإلزام إسرائيل بوقف إجراءاتها الهادفة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس، مشيرة إلى أن ذلك يأتي ضمن مسؤولياته.
وأدانت الخارجية القطرية قرار إسرائيل مصادرة أراض فلسطينية بمنطقة سلوان، الواقعة في القدس الشرقية المحتلة، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء القطرية، اليوم الأربعاء.
وقالت إن مصادر الأراضي بهدف بناء قطار هوائي، يمثل انتهاكا صارخا لمبادئ وأحكام القانون الدولي.
كما أشارت إلى أن القرار يمثل انتهاكا لقرارات منظمة "اليونسكو" ذات الصلة.
وحذر بيان الخارجية القطرية من استغلال "الاحتلال الإسرائيلي" انشغال المجتمع الدولي بما يحدث في قطاع غزة من أجل تمرير قرارات أحادية، تمثل انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني
.
ولفت إلى أن هذا القرار سيكون سببا في إعاقة التوصل إلى حل الدولتين، الذي يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة.
وبحسب البيان، فإن الدوحة تجدد تأكيدها ثبات موقفها تجاه القضية الفلسطينية وضرورة التوصل إلى حل عادل يسمح للشعب الفلسطيني بالحصول على حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ويقود بنيامين نتنياهو حكومة من أقصى اليمين الديني والقومي في إسرائيل، تتبنى مواقف متطرفة فيما يتعلق بالاستيطان
وهدم منازل الفلسطينيين بالضفة الغربية والقدس الشرقية.