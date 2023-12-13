عربي
https://sputnikarabic.ae/20231213/قطر-إسرائيل-تحاول-تغيير-الوضع-التاريخي-في-القدس-الشرقية-1084045713.html
قطر: إسرائيل تحاول تغيير الوضع التاريخي في القدس الشرقية
قطر: إسرائيل تحاول تغيير الوضع التاريخي في القدس الشرقية
طالبت قطر مجلس الأمن الدولي بإلزام إسرائيل بوقف إجراءاتها الهادفة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس، مشيرة إلى أن ذلك يأتي ضمن مسؤولياته. 13.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-13T13:30+0000
2023-12-13T13:30+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
غزة
أخبار الضفة الغربية
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102998/61/1029986132_0:19:3071:1746_1920x0_80_0_0_ed6c975d00e173546c328f2daccf1274.jpg
وأدانت الخارجية القطرية قرار إسرائيل مصادرة أراض فلسطينية بمنطقة سلوان، الواقعة في القدس الشرقية المحتلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية، اليوم الأربعاء.وقالت إن مصادر الأراضي بهدف بناء قطار هوائي، يمثل انتهاكا صارخا لمبادئ وأحكام القانون الدولي.كما أشارت إلى أن القرار يمثل انتهاكا لقرارات منظمة "اليونسكو" ذات الصلة.وحذر بيان الخارجية القطرية من استغلال "الاحتلال الإسرائيلي" انشغال المجتمع الدولي بما يحدث في قطاع غزة من أجل تمرير قرارات أحادية، تمثل انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني.ولفت إلى أن هذا القرار سيكون سببا في إعاقة التوصل إلى حل الدولتين، الذي يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة.وبحسب البيان، فإن الدوحة تجدد تأكيدها ثبات موقفها تجاه القضية الفلسطينية وضرورة التوصل إلى حل عادل يسمح للشعب الفلسطيني بالحصول على حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.ويقود بنيامين نتنياهو حكومة من أقصى اليمين الديني والقومي في إسرائيل، تتبنى مواقف متطرفة فيما يتعلق بالاستيطان وهدم منازل الفلسطينيين بالضفة الغربية والقدس الشرقية.
https://sputnikarabic.ae/20230730/إسرائيل-تفتتح-أطول-جسر-معلق-في-القدس-الشرقية-صور-1079564960.html
https://sputnikarabic.ae/20230526/10-دول-أوروبية-تدعو-إسرائيل-لإيقاف-عمليات-مصادرة-الأراضي-والهدم-في-الضفة-الغربية-1077464018.html
غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102998/61/1029986132_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_7b4614d5b9af0b8e8961bee7a7c9448b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل

قطر: إسرائيل تحاول تغيير الوضع التاريخي في القدس الشرقية

13:30 GMT 13.12.2023
© Sputnik . Kristina Afanasyeva / الانتقال إلى بنك الصورمدينة القدس - كنيسة مريم المجدلية
مدينة القدس - كنيسة مريم المجدلية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2023
© Sputnik . Kristina Afanasyeva
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
طالبت قطر مجلس الأمن الدولي بإلزام إسرائيل بوقف إجراءاتها الهادفة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس، مشيرة إلى أن ذلك يأتي ضمن مسؤولياته.
وأدانت الخارجية القطرية قرار إسرائيل مصادرة أراض فلسطينية بمنطقة سلوان، الواقعة في القدس الشرقية المحتلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية، اليوم الأربعاء.
مدينة القدس - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2023
إسرائيل تفتتح أطول جسر معلق في القدس الشرقية.. صور
30 يوليو, 11:22 GMT
وقالت إن مصادر الأراضي بهدف بناء قطار هوائي، يمثل انتهاكا صارخا لمبادئ وأحكام القانون الدولي.
كما أشارت إلى أن القرار يمثل انتهاكا لقرارات منظمة "اليونسكو" ذات الصلة.
وحذر بيان الخارجية القطرية من استغلال "الاحتلال الإسرائيلي" انشغال المجتمع الدولي بما يحدث في قطاع غزة من أجل تمرير قرارات أحادية، تمثل انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني.
الجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2023
10 دول أوروبية تدعو إسرائيل لإيقاف عمليات مصادرة الأراضي والهدم في الضفة الغربية
26 مايو, 18:27 GMT
ولفت إلى أن هذا القرار سيكون سببا في إعاقة التوصل إلى حل الدولتين، الذي يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة.
وبحسب البيان، فإن الدوحة تجدد تأكيدها ثبات موقفها تجاه القضية الفلسطينية وضرورة التوصل إلى حل عادل يسمح للشعب الفلسطيني بالحصول على حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ويقود بنيامين نتنياهو حكومة من أقصى اليمين الديني والقومي في إسرائيل، تتبنى مواقف متطرفة فيما يتعلق بالاستيطان وهدم منازل الفلسطينيين بالضفة الغربية والقدس الشرقية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Юг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى.. قرار أممي بأغلبية ساحقة لوقف إطلاق النار في غزة.. فيديو وصور06:02 GMTوحدة مدفعية ذاتية الدفع غفوزديكا خلال التدريبات التكتيكية في بريموري - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:05 GMTНаземная операция внутри сектора Газа, Палестина - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى.. مقتل 20 جنديا إسرائيليا بنيران صديقة.. فيديو وصورأمس, 14:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала