https://sputnikarabic.ae/20230526/10-دول-أوروبية-تدعو-إسرائيل-لإيقاف-عمليات-مصادرة-الأراضي-والهدم-في-الضفة-الغربية-1077464018.html
10 دول أوروبية تدعو إسرائيل لإيقاف عمليات مصادرة الأراضي والهدم في الضفة الغربية
10 دول أوروبية تدعو إسرائيل لإيقاف عمليات مصادرة الأراضي والهدم في الضفة الغربية
دعت بعثات دبلوماسية غربية إسرائيل إلى وقف عمليات مصادرة الأراضي الفلسطينية وهدم المنازل في الضفة الغربية. 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T18:27+0000
2023-05-26T18:27+0000
2023-05-26T18:27+0000
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جاء ذلك في بيان مشترك لبعثات 10 دول أوروبية، مساء اليوم الجمعة، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.ووقع على بيان القنصليات العامة لدى فلسطين لكل من بلجيكا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والسويد وبريطانيا والدنمارك وفنلندا وألمانيا وأيرلندا وكذلك مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية وقطاع غزة.ودعت البعثات الأوروبية إسرائيل إلى "وقف عمليات مصادرة الأراضي والهدم والسماح بالوصول دون عوائق للمنظمات الإنسانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية".وطالبت بـ "إعادة أو تعويض المعدات والمرافق الإنسانية التي تبلغ قرابة 1.29 مليون يورو، والتي دمرت أو تفككت أو صودرت منذ عام 2015".ويقود بنيامين نتنياهو حكومة من أقصى اليمين الديني والقومي في إسرائيل، تتبنى مواقف متطرفة فيما يتعلق بالاستيطان وهدم منازل الفلسطينيين بالضفة الغربية والقدس الشرقية.
https://sputnikarabic.ae/20230326/الخارجية-الفلسطينية-الحكومة-الإسرائيلية-تستخف-بالمواقف-الدولية-بمصادرة-أراضي-البلاد-1075162829.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, أخبار الاتحاد الأوروبي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, أخبار الاتحاد الأوروبي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
10 دول أوروبية تدعو إسرائيل لإيقاف عمليات مصادرة الأراضي والهدم في الضفة الغربية
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دعت بعثات دبلوماسية غربية إسرائيل إلى وقف عمليات مصادرة الأراضي الفلسطينية وهدم المنازل في الضفة الغربية.
جاء ذلك في بيان مشترك لبعثات 10 دول أوروبية، مساء اليوم الجمعة، وفق صحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية.
ووقع على بيان القنصليات العامة لدى فلسطين لكل من بلجيكا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والسويد وبريطانيا والدنمارك وفنلندا وألمانيا وأيرلندا وكذلك مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ودعت البعثات الأوروبية إسرائيل إلى "وقف عمليات مصادرة الأراضي
والهدم والسماح بالوصول دون عوائق للمنظمات الإنسانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية".
وطالبت بـ "إعادة أو تعويض المعدات والمرافق الإنسانية التي تبلغ قرابة 1.29 مليون يورو، والتي دمرت أو تفككت أو صودرت منذ عام 2015".
ويقود بنيامين نتنياهو
حكومة من أقصى اليمين الديني والقومي في إسرائيل، تتبنى مواقف متطرفة فيما يتعلق بالاستيطان وهدم منازل الفلسطينيين بالضفة الغربية والقدس الشرقية.