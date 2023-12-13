https://sputnikarabic.ae/20231213/وزير-الموارد-البشرية-السعودي-22-مليون-شخص-في-أمريكا-يعملون-بدوام-كامل-من-المنزل-1084036855.html

وزير الموارد البشرية السعودي: 22 مليون شخص في أمريكا يعملون بدوام كامل من المنزل

وزير الموارد البشرية السعودي: 22 مليون شخص في أمريكا يعملون بدوام كامل من المنزل

افتتح وزير الموارد البشرية السعودي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر الدولي الأول لسوق العمل في الرياض، وذلك بحضور أكثر من 6 آلاف... 13.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-13T10:34+0000

2023-12-13T10:34+0000

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ووفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أكد الوزير الراجحي في كلمته خلال الحفل، على ضرورة مواكبة المتغيرات في سوق العمل العالمي.وقال إنه من المتوقع أن يخلق نمو سوق العمل العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي 133 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030.وأضاف أنه "هناك الآن 22 مليون شخص في أمريكا يعملون بدوام كامل من المنزل". ودعا الوزير السعودي إلى ضمان استخدام التقنيات الجديدة في العمل لتعظيم القيمة للاقتصاد العالمي، وبناء بيئات عمل خالية من الاستغلال، أو الاختراقات التكنولوجية التي تؤدي إلى فقدان فجائي للوظائف.وينعقد المؤتمر الدولي لسوق العمل، في الفترة من 13 إلى 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري في مدينة الرياض.ويشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء الدوليين والمتخصصين، وعدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين من مختلف دول العالم، ورؤساء المنظمات الدولية والمهنية.وستركز أعمال المؤتمر على 8 مسارات رئيسية، هي: أبرز المؤثرات والاتجاهات في سوق العمل عالميا، والمهارات والإنتاجية، وأنماط العمل الحديثة والعمل عن بُعد، إلى جانب السياسات والتشريعات الخاصة بأسواق العمل وسبل تطويرها، وآثار التطور التقني والذكاء الاصطناعي على مستقبل أسواق العمل، كذلك تجارب الدول في إعادة هيكلة سوق العمل والدروس المستفادة منها، والمساواة وبيئة العمل".وإلى جانب البرنامج الرئيسي للمؤتمر، الذي سيناقش تحديثات ومستقبل أسواق العمل، والتغيرات المستمرة في عالم العمل، وتأثير العولمة، ستقام أنشطة مصاحبة متعددة تشمل ورش عمل متخصصة وفعاليات مختلفة، وتوقيع لعدد من مذكرات التفاهم و اتفاقيات، فضلا عن تكريم المؤسسات والمنظمات المتميزة في سوق العمل بـ"جائزة العمل".

https://sputnikarabic.ae/20231019/السعودية-تعلن-إطلاق-النسخة-الأولى-من-المؤتمر-الدولي-لسوق-العمل-1082209296.html

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