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السعودية تعلن إطلاق النسخة الأولى من المؤتمر الدولي لسوق العمل
السعودية تعلن إطلاق النسخة الأولى من المؤتمر الدولي لسوق العمل
أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، عن تنظيم الوزارة للمؤتمر الدولي لسوق العمل، في الفترة من 13 إلى 14... 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T14:25+0000
2023-10-19T14:25+0000
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ويشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء الدوليين والمتخصصين، وعدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين من مختلف دول العالم، ورؤساء المنظمات الدولية والمهنية، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.وأوضح الراجحي أن "هذا المؤتمر يأتي تجسيدا لاهتمام القيادة الرشيدة بتطوير سوق العمل السعودي، وتعزيز مستوى جاذبيته وتنافسيته عالميا، من خلال توفير المؤتمر لمنصة فريدة لتبادل المعرفة وعرض الخبرات والممارسات المبتكرة لنخبة من المتخصصين في هذا المجال".وقال الوزير السعودي إن "المؤتمر الدولي لسوق العمل، هو الأول من نوعه الذي يسعى لتوفير منصة عالمية موحدة تجمع جميع الأطراف من حكومات ومؤسسات وخبراء وأكاديميين ومهتمين، لطرح الرؤى وتوحيد الجهود لتطوير سوق العمل، إذ يمكن الاستفادة من تلك الخبرات في الخروج بحلول إبداعية تساعد على مواجهة التحديات العالمية المشتركة".وأشار إلى أن المؤتمر "سوف يساعد على الخروج بمجموعة من الرؤى القابلة للتنفيذ لمعالجة التحديات ووضع الحلول المشتركة عالميا، وتعزيز قدرات المجتمع الدولي على تلبية احتياجات سوق العمل، حيث يلتقي العرض والطلب على القوى العاملة"، مؤكدا أن "نجاح الأهداف الطموحة للمؤتمر يتطلّب مشاركة واسعة من الخبراء والمتخصّصين في سوق العمل، والمهتمّين بهذا القطاع على مستوى العالم".وسيجمع المؤتمر الدولي لسوق العمل، وزراء العمل في دول مجموعة العشرين، ورؤساء المنظمات الدولية ذات العلاقة، وكبار المسؤولين والقيادات في القطاع الحكومي والخاص حول العالم، وكذلك كبار المستثمرين في القطاع الخاص المحلي والدولي، كما سيتناول السياسات وأفضل الممارسات المتعلقة بأسواق العمل، وسيسلط الضوء على دور أصحاب العمل والحكومات في خلق سوق عمل متناغم وشامل.وإلى جانب البرنامج الرئيسي للمؤتمر، الذي سيناقش تحديثات ومستقبل أسواق العمل، والتغيرات المستمرة في عالم العمل، وتأثير العولمة، ستقام أنشطة مصاحبة متعددة تشمل ورش عمل متخصصة وفعاليات مختلفة، وتوقيع لعدد من مذكرات التفاهم و اتفاقيات، فضلا عن تكريم المؤسسات والمنظمات المتميزة في سوق العمل بـ"جائزة العمل".
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, اقتصاد
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, اقتصاد

السعودية تعلن إطلاق النسخة الأولى من المؤتمر الدولي لسوق العمل

14:25 GMT 19.10.2023
© Photo / وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي
 وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي
© Photo / وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية
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أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، عن تنظيم الوزارة للمؤتمر الدولي لسوق العمل، في الفترة من 13 إلى 14 ديسمبر/ كانون الأول المقبل في مدينة الرياض.
ويشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء الدوليين والمتخصصين، وعدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين من مختلف دول العالم، ورؤساء المنظمات الدولية والمهنية، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
وأوضح الراجحي أن "هذا المؤتمر يأتي تجسيدا لاهتمام القيادة الرشيدة بتطوير سوق العمل السعودي، وتعزيز مستوى جاذبيته وتنافسيته عالميا، من خلال توفير المؤتمر لمنصة فريدة لتبادل المعرفة وعرض الخبرات والممارسات المبتكرة لنخبة من المتخصصين في هذا المجال".

ولفت، مشيرًا إلى أن "المملكة ترغب في أن يكون سوق العمل السعودي نموذجا يحتذى على المستوى الدولي في تطبيق أفضل الممارسات العالمية".

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وقال الوزير السعودي إن "المؤتمر الدولي لسوق العمل، هو الأول من نوعه الذي يسعى لتوفير منصة عالمية موحدة تجمع جميع الأطراف من حكومات ومؤسسات وخبراء وأكاديميين ومهتمين، لطرح الرؤى وتوحيد الجهود لتطوير سوق العمل، إذ يمكن الاستفادة من تلك الخبرات في الخروج بحلول إبداعية تساعد على مواجهة التحديات العالمية المشتركة".

وأضاف أن "أعمال المؤتمر تركز على 8 مسارات رئيسية، هي: أبرز المؤثرات والاتجاهات في سوق العمل عالميا، والمهارات والإنتاجية، وأنماط العمل الحديثة والعمل عن بُعد، إلى جانب السياسات والتشريعات الخاصة بأسواق العمل وسبل تطويرها، وآثار التطور التقني والذكاء الاصطناعي على مستقبل أسواق العمل، كذلك تجارب الدول في إعادة هيكلة سوق العمل والدروس المستفادة منها، والمساواة وبيئة العمل".

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وأشار إلى أن المؤتمر "سوف يساعد على الخروج بمجموعة من الرؤى القابلة للتنفيذ لمعالجة التحديات ووضع الحلول المشتركة عالميا، وتعزيز قدرات المجتمع الدولي على تلبية احتياجات سوق العمل، حيث يلتقي العرض والطلب على القوى العاملة"، مؤكدا أن "نجاح الأهداف الطموحة للمؤتمر يتطلّب مشاركة واسعة من الخبراء والمتخصّصين في سوق العمل، والمهتمّين بهذا القطاع على مستوى العالم".
وسيجمع المؤتمر الدولي لسوق العمل، وزراء العمل في دول مجموعة العشرين، ورؤساء المنظمات الدولية ذات العلاقة، وكبار المسؤولين والقيادات في القطاع الحكومي والخاص حول العالم، وكذلك كبار المستثمرين في القطاع الخاص المحلي والدولي، كما سيتناول السياسات وأفضل الممارسات المتعلقة بأسواق العمل، وسيسلط الضوء على دور أصحاب العمل والحكومات في خلق سوق عمل متناغم وشامل.
وإلى جانب البرنامج الرئيسي للمؤتمر، الذي سيناقش تحديثات ومستقبل أسواق العمل، والتغيرات المستمرة في عالم العمل، وتأثير العولمة، ستقام أنشطة مصاحبة متعددة تشمل ورش عمل متخصصة وفعاليات مختلفة، وتوقيع لعدد من مذكرات التفاهم و اتفاقيات، فضلا عن تكريم المؤسسات والمنظمات المتميزة في سوق العمل بـ"جائزة العمل".
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