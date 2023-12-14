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البنتاغون: على أمريكا الاختيار بين استعدادها القتالي وتزويد أوكرانيا بالأسلحة
البنتاغون: على أمريكا الاختيار بين استعدادها القتالي وتزويد أوكرانيا بالأسلحة
صرح المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة سيتعين عليها الاختيار بين استعدادها القتالي وتزويد أوكرانيا بالأسلحة بسبب استنفاد... 14.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-14T20:29+0000
2023-12-14T20:29+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأوضح رايدر للصحفيين: "في نهاية المطاف، سنبدأ في اتخاذ قرارات بشأن استعدادنا القتالي وقدرتنا على مواصلة دعم أوكرانيا بالطريقة الضرورية في ساحة المعركة".وأضاف رايدر أن الولايات المتحدة لديها أموال بمبلغ 4.4 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا و1 مليار دولار لتجديد مواردها الخاصة.الجمهوريون، في مقابل تنازلات بشأن مشروع القانون، يطالبون بتغييرات في مناهج حماية الحدود مع المكسيك، حذر البيت الأبيض من أن هناك عدة أسابيع متبقية، وبعد ذلك سيتم استنفاد إمكانيات المساعدة لأوكرانيا، ولا توجد ضمانات لمزيد من الدعم.وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الخميس، إن الجمهوريين في مجلس النواب ذهبوا في عطلة رأس السنة الجديدة، دون أن يحسموا موضوع تقديم مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا، إذ على ما يبدو قد تم احتجاز "الدعم المستعجل" كرهينة.وأوضح كيربي للصحفيين: "قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمره الصحفي إن الصراع على أوكرانيا لن يتم حله ولن يكون هناك سلام حتى تحقق روسيا أهدافها، وكلنا يعلم ماذا يعني ذلك".
https://sputnikarabic.ae/20231214/أوروبا-تقرر-بدء-مفاوضات-مع-أوكرانيا-بشأن-الانضمام-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1084114135.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم

البنتاغون: على أمريكا الاختيار بين استعدادها القتالي وتزويد أوكرانيا بالأسلحة

20:29 GMT 14.12.2023
CC0 / pixabay.com / البنتاغون
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2023
CC0 / pixabay.com /
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صرح المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة سيتعين عليها الاختيار بين استعدادها القتالي وتزويد أوكرانيا بالأسلحة بسبب استنفاد الأموال لدعم كييف.
وأوضح رايدر للصحفيين: "في نهاية المطاف، سنبدأ في اتخاذ قرارات بشأن استعدادنا القتالي وقدرتنا على مواصلة دعم أوكرانيا بالطريقة الضرورية في ساحة المعركة".
وأضاف رايدر أن الولايات المتحدة لديها أموال بمبلغ 4.4 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا و1 مليار دولار لتجديد مواردها الخاصة.

ومنع الجمهوريون، في وقت سابق، مجلس الشيوخ من النظر في طلب البيت الأبيض للحصول على أموال لأوكرانيا وإسرائيل وغيرها من الاحتياجات.

الجمهوريون، في مقابل تنازلات بشأن مشروع القانون، يطالبون بتغييرات في مناهج حماية الحدود مع المكسيك، حذر البيت الأبيض من أن هناك عدة أسابيع متبقية، وبعد ذلك سيتم استنفاد إمكانيات المساعدة لأوكرانيا، ولا توجد ضمانات لمزيد من الدعم.
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2023
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وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الخميس، إن الجمهوريين في مجلس النواب ذهبوا في عطلة رأس السنة الجديدة، دون أن يحسموا موضوع تقديم مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا، إذ على ما يبدو قد تم احتجاز "الدعم المستعجل" كرهينة.
وأوضح كيربي للصحفيين: "قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمره الصحفي إن الصراع على أوكرانيا لن يتم حله ولن يكون هناك سلام حتى تحقق روسيا أهدافها، وكلنا يعلم ماذا يعني ذلك".
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