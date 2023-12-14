https://sputnikarabic.ae/20231214/أوروبا-تقرر-بدء-مفاوضات-مع-أوكرانيا-بشأن-الانضمام-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1084114135.html

أوروبا تقرر بدء مفاوضات مع أوكرانيا بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

أوروبا تقرر بدء مفاوضات مع أوكرانيا بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

صرح رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، على شبكة "إكس"، بقرار القادة الأوروبيين في قمة بروكسل بدء المفاوضات مع أوكرانيا ومولدوفا بشأن الانضمام إلى الاتحاد... 14.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-14T18:35+0000

2023-12-14T18:35+0000

2023-12-14T18:44+0000

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وأوضح ميشال: "قرر المجلس الأوروبي فتح مفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا ومولدوفا".وأصاف أن المفاوضات التي سيتم اطلاقها تشمل الحديث عن تحديد وقت وشروط انضمام كلا البلدين إلى الاتحاد الأوروبي، بعد التزامهما بتنفيذ كل متطلبات وشروط الانضمام.كما أعلن ميشال قرار بدء المفاوضات مع أوكرانيا ومولدوفا بشأن الانضمام إلى الاتحاد، في الوقت نفسه، لم يتفق قادة دول الاتحاد الأوروبي على إجراءات مماثلة فيما يتعلق بالبوسنة والهرسك.في وقت سابق، ذكرت بودابست أنها لا توافق بشكل قاطع على بدء المفاوضات مع كييف بشأن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، مما يشير إلى عدم طرح هذه القضية على القمة، ولكن العودة إليها "في غضون 5-10 سنوات" بعد تطوير استراتيجية جديدة للعلاقات مع أوكرانيا.وأفاد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بأن بودابست لن تسمح للاتحاد الأوروبي ببدء المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد، حتى لو كانت المجر هي الدولة الوحيدة في الكتلة، التي لديها مثل هذا الموقف.وقال أوربان في مقابلة مع مجلة "ماندينر": "الاتحاد الأوروبي على وشك ارتكاب خطأ فادح يجب إيقافه. حتى لو أرادت 26 دولة تنفيذه، فوحدنا سنعارض ذلك".وأضاف أوربان: "لكن بسبب الحرب، ولأسباب جيواستراتيجية، إذا جاز التعبير، لأسباب سياسية لا يزال من الضروري بدء المفاوضات معها. أعتقد أن هذا خطأ".

https://sputnikarabic.ae/20231214/الرئيس-الصربي-حول-الوضع-في-أوكرانيا-لا-يمكن-هزيمة-روسيا-وهذا-واضح-للجميع-1084108649.html

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