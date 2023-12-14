https://sputnikarabic.ae/20231214/الجيش-الإسرائيلي-يعترف-بغناء-أحد-جنوده-في-مسجد-بجنين-وبن-غفير-يطالب-بعدم-محاسبته-1084098831.html
الجيش الإسرائيلي يعترف بغناء أحد جنوده في مسجد بجنين وبن غفير يطالب بعدم محاسبته
الجيش الإسرائيلي يعترف بغناء أحد جنوده في مسجد بجنين وبن غفير يطالب بعدم محاسبته
اعترف الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، باقتحام أحد جنوده مسجدا في مخيم جنين والغناء في داخله والقيام بأداء طقوس تلمودية أيضا. 14.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-14T14:13+0000
2023-12-14T14:13+0000
2023-12-14T14:13+0000
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وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، أن أحد جنود الجيش الإسرائيلي قد اقتحم مسجدا وقام بأداء طقوس تلمودية بداخله والغناء أيضا، ما دفع بقيادة الجيش نفسه إلى إبعادهم عن "النشاط"، على حد قول الصحيفة.وهتف جنود إسرائيليون في المسجد الكبير في مدينة جنين "اسمع إسرائيل" حاملين "ميكروفون" المسجد الأساسي، في وقت صرح جندي آخر باللغة العربية: "أعزائي السكان، انتهت القصة. لن نقبل بوجود إرهابيين في المخيم".وبدوره، قال إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إنه لا مجال لتأديب هؤلاء الجنود في أثناء الحرب، ولا داعي لذلك الأمر، بدعوى أنها أمور لا تهم الجيش الإسرائيلي.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.
https://sputnikarabic.ae/20231214/دراسة-طوفان-الأقصى-سببت-الأرق-وزادت-من-معدلات-القلق-والتوتر-للإسرائيليين-1084089774.html
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حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
الجيش الإسرائيلي يعترف بغناء أحد جنوده في مسجد بجنين وبن غفير يطالب بعدم محاسبته
اعترف الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، باقتحام أحد جنوده مسجدا في مخيم جنين والغناء في داخله والقيام بأداء طقوس تلمودية أيضا.
وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، أن أحد جنود الجيش الإسرائيلي قد اقتحم مسجدا وقام بأداء طقوس تلمودية بداخله والغناء أيضا، ما دفع بقيادة الجيش نفسه إلى إبعادهم عن "النشاط"، على حد قول الصحيفة.
وهتف جنود إسرائيليون في المسجد الكبير في مدينة جنين
"اسمع إسرائيل" حاملين "ميكروفون" المسجد الأساسي، في وقت صرح جندي آخر باللغة العربية: "أعزائي السكان، انتهت القصة. لن نقبل بوجود إرهابيين في المخيم".
وبدوره، قال إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي
، إنه لا مجال لتأديب هؤلاء الجنود في أثناء الحرب، ولا داعي لذلك الأمر، بدعوى أنها أمور لا تهم الجيش الإسرائيلي.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة
، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى
من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.