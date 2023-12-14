https://sputnikarabic.ae/20231214/الدفاع-الجوي-الروسي-يحبط-هجوما-بطائرة-مسيرة-على-موسكو-1084068233.html
الدفاع الجوي الروسي يحبط هجوما بطائرة مسيرة على موسكو
الدفاع الجوي الروسي يحبط هجوما بطائرة مسيرة على موسكو
أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، أن قوات الدفاع الجوي الروسية أحبطت هجوما بطائرة مسيرة كان يستهدف العاصمة موسكو. 14.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-14T01:07+0000
2023-12-14T01:07+0000
2023-12-14T01:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال سوبيانين عبر حسابه على تطبيق "تيلغرام": "أُحبط اليوم هجوم بطائرة مسيرة كانت في طريقها نحو موسكو بواسطة قوات الدفاع الجوي في منطقة نارو فومينسك".وأضاف سوبيانين أن عملية اعتراض الطائرة لم تسفر عن سقوط إصابات أو أضرار مادية وفقا للمعلومات الأولية.وتستهدف القوات الأوكرانية، المناطق المدنية في روسيا باستخدام طائرات مسيرة هجومية، في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد" على جبهات القتال.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231126/عمدة-موسكو-الدفاعات-الجوية-تحبط-محاولة-أخرى-لشن-هجوم-بطائرة-مسيرة-على-العاصمة-1083485185.html
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سبوتنيك عربي
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موسكو, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
موسكو, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
الدفاع الجوي الروسي يحبط هجوما بطائرة مسيرة على موسكو
أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، أن قوات الدفاع الجوي الروسية أحبطت هجوما بطائرة مسيرة كان يستهدف العاصمة موسكو.
موسكو - سبوتنيك
. وقال سوبيانين عبر حسابه على تطبيق "تيلغرام": "أُحبط اليوم هجوم بطائرة مسيرة كانت في طريقها نحو موسكو بواسطة قوات الدفاع الجوي في منطقة نارو فومينسك".
وأضاف سوبيانين أن عملية اعتراض الطائرة لم تسفر عن سقوط إصابات أو أضرار مادية وفقا للمعلومات الأولية.
وتستهدف القوات الأوكرانية، المناطق المدنية في روسيا باستخدام طائرات مسيرة هجومية
، في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد" على جبهات القتال.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.