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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231214/الدفاع-الجوي-الروسي-يحبط-هجوما-بطائرة-مسيرة-على-موسكو-1084068233.html
الدفاع الجوي الروسي يحبط هجوما بطائرة مسيرة على موسكو
الدفاع الجوي الروسي يحبط هجوما بطائرة مسيرة على موسكو
أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، أن قوات الدفاع الجوي الروسية أحبطت هجوما بطائرة مسيرة كان يستهدف العاصمة موسكو. 14.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-14T01:07+0000
2023-12-14T01:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال سوبيانين عبر حسابه على تطبيق "تيلغرام": "أُحبط اليوم هجوم بطائرة مسيرة كانت في طريقها نحو موسكو بواسطة قوات الدفاع الجوي في منطقة نارو فومينسك".وأضاف سوبيانين أن عملية اعتراض الطائرة لم تسفر عن سقوط إصابات أو أضرار مادية وفقا للمعلومات الأولية.وتستهدف القوات الأوكرانية، المناطق المدنية في روسيا باستخدام طائرات مسيرة هجومية، في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد" على جبهات القتال.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231126/عمدة-موسكو-الدفاعات-الجوية-تحبط-محاولة-أخرى-لشن-هجوم-بطائرة-مسيرة-على-العاصمة-1083485185.html
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موسكو, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
موسكو, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

الدفاع الجوي الروسي يحبط هجوما بطائرة مسيرة على موسكو

01:07 GMT 14.12.2023
© RIA Novosti . Sergei Beznosov"إس-400" و"إس-500" حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله
إس-400 وإس-500 حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2023
© RIA Novosti . Sergei Beznosov
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أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، أن قوات الدفاع الجوي الروسية أحبطت هجوما بطائرة مسيرة كان يستهدف العاصمة موسكو.
موسكو - سبوتنيك. وقال سوبيانين عبر حسابه على تطبيق "تيلغرام": "أُحبط اليوم هجوم بطائرة مسيرة كانت في طريقها نحو موسكو بواسطة قوات الدفاع الجوي في منطقة نارو فومينسك".
هجوم بطائرات مسيرة على موسكو - تداعيات هجوم مسيرة أوكرانية على المجمع التجاري موسكو - سيتي (موسكفا - سيتي)، روسيا 30 يوليو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
عمدة موسكو: الدفاعات الجوية تحبط محاولة أخرى لشن هجوم بطائرة مسيرة على العاصمة
26 نوفمبر, 03:39 GMT
وأضاف سوبيانين أن عملية اعتراض الطائرة لم تسفر عن سقوط إصابات أو أضرار مادية وفقا للمعلومات الأولية.
وتستهدف القوات الأوكرانية، المناطق المدنية في روسيا باستخدام طائرات مسيرة هجومية، في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد" على جبهات القتال.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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