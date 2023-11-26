عربي
Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231126/عمدة-موسكو-الدفاعات-الجوية-تحبط-محاولة-أخرى-لشن-هجوم-بطائرة-مسيرة-على-العاصمة-1083485185.html
عمدة موسكو: الدفاعات الجوية تحبط محاولة أخرى لشن هجوم بطائرة مسيرة على العاصمة
عمدة موسكو: الدفاعات الجوية تحبط محاولة أخرى لشن هجوم بطائرة مسيرة على العاصمة
قال عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، إن الدفاعات الجوية الروسية أحبطت محاولة أخرى لطائرة مسيرة للتحليق باتجاه موسكو. 26.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-26T03:39+0000
2023-11-26T03:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
محافظ موسكو
طائرة مسيرة
أخبار أوكرانيا
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1f/1079583330_0:247:3112:1998_1920x0_80_0_0_f1ce703afdd808f6d7ee492f8bf0fc43.jpg
وأضاف سوبيانين، أنه مبدئيا لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار أو خسائر بشرية بعد إسقاط الطائرة المسيرة.وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن الدفاعات الجوية أسقطت 11 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات موسكو وتولا وكالوغا وبريانسك. مضيفة أن بعض الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها كانت تحلق باتجاه العاصمة الروسية، لكن لم تقع إصابات أو إصابات خطيرة.وقال حاكم منطقة بريانسك، ألكسندر بوجوماز، إن الدفاعات الجوية الروسية أحبطت هجومًا أوكرانيًا آخر بطائرتين مسيرتين في المقاطعة.وتستهدف القوات الأوكرانية، المناطق المدنية في روسيا باستخدام طائرات مسيرة هجومية، في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد" على جبهات القتال.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231126/عمدة-موسكو-الدفاع-الجوي-الروسي-يحبط-محاولة-أوكرانية-لشن-هجوم-ضخم-بطائرات-مسيرة--عاجل-1083484803.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1f/1079583330_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_c103e25f431a95bf2997e09036627c66.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
محافظ موسكو, طائرة مسيرة, أخبار أوكرانيا, روسيا
محافظ موسكو, طائرة مسيرة, أخبار أوكرانيا, روسيا

عمدة موسكو: الدفاعات الجوية تحبط محاولة أخرى لشن هجوم بطائرة مسيرة على العاصمة

03:39 GMT 26.11.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورهجوم بطائرات مسيرة على موسكو - تداعيات هجوم مسيرة أوكرانية على المجمع التجاري "موسكو - سيتي" (موسكفا - سيتي)، روسيا 30 يوليو 2023
هجوم بطائرات مسيرة على موسكو - تداعيات هجوم مسيرة أوكرانية على المجمع التجاري موسكو - سيتي (موسكفا - سيتي)، روسيا 30 يوليو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قال عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، إن الدفاعات الجوية الروسية أحبطت محاولة أخرى لطائرة مسيرة للتحليق باتجاه موسكو.
وأضاف سوبيانين، أنه مبدئيا لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار أو خسائر بشرية بعد إسقاط الطائرة المسيرة.
وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن الدفاعات الجوية أسقطت 11 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات موسكو وتولا وكالوغا وبريانسك. مضيفة أن بعض الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها كانت تحلق باتجاه العاصمة الروسية، لكن لم تقع إصابات أو إصابات خطيرة.
وقال حاكم مقاطعة تولا، إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرتين مسيرتين حلقتا فوق المقاطعة، مضيفا أن إحدى الطائرات فقدت السيطرة واصطدمت بمبنى سكني في تولا، مما أدى إلى إصابة شخص واحد.
وقال حاكم منطقة بريانسك، ألكسندر بوجوماز، إن الدفاعات الجوية الروسية أحبطت هجومًا أوكرانيًا آخر بطائرتين مسيرتين في المقاطعة.
وتستهدف القوات الأوكرانية، المناطق المدنية في روسيا باستخدام طائرات مسيرة هجومية، في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد" على جبهات القتال.
فيلق منظومات إس-400 (تريومف) التابع لـ الدفاع الجوي الروسي على أهبة الاستعداد في القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يحبط هجوما أوكرانيا ضخما بـ 11 طائرة مسيرة فوق موسكو وتولا
01:39 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. وصول الدفعة الثانية من المحتجزين في غزة إلى إسرائيل.. فيديو وصورأمس, 23:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала