https://sputnikarabic.ae/20231126/عمدة-موسكو-الدفاعات-الجوية-تحبط-محاولة-أخرى-لشن-هجوم-بطائرة-مسيرة-على-العاصمة-1083485185.html
عمدة موسكو: الدفاعات الجوية تحبط محاولة أخرى لشن هجوم بطائرة مسيرة على العاصمة
عمدة موسكو: الدفاعات الجوية تحبط محاولة أخرى لشن هجوم بطائرة مسيرة على العاصمة
قال عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، إن الدفاعات الجوية الروسية أحبطت محاولة أخرى لطائرة مسيرة للتحليق باتجاه موسكو. 26.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-26T03:39+0000
2023-11-26T03:39+0000
2023-11-26T03:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
محافظ موسكو
طائرة مسيرة
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وأضاف سوبيانين، أنه مبدئيا لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار أو خسائر بشرية بعد إسقاط الطائرة المسيرة.وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن الدفاعات الجوية أسقطت 11 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات موسكو وتولا وكالوغا وبريانسك. مضيفة أن بعض الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها كانت تحلق باتجاه العاصمة الروسية، لكن لم تقع إصابات أو إصابات خطيرة.وقال حاكم منطقة بريانسك، ألكسندر بوجوماز، إن الدفاعات الجوية الروسية أحبطت هجومًا أوكرانيًا آخر بطائرتين مسيرتين في المقاطعة.وتستهدف القوات الأوكرانية، المناطق المدنية في روسيا باستخدام طائرات مسيرة هجومية، في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد" على جبهات القتال.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231126/عمدة-موسكو-الدفاع-الجوي-الروسي-يحبط-محاولة-أوكرانية-لشن-هجوم-ضخم-بطائرات-مسيرة--عاجل-1083484803.html
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
محافظ موسكو, طائرة مسيرة, أخبار أوكرانيا, روسيا
محافظ موسكو, طائرة مسيرة, أخبار أوكرانيا, روسيا
عمدة موسكو: الدفاعات الجوية تحبط محاولة أخرى لشن هجوم بطائرة مسيرة على العاصمة
قال عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، إن الدفاعات الجوية الروسية أحبطت محاولة أخرى لطائرة مسيرة للتحليق باتجاه موسكو.
وأضاف سوبيانين، أنه مبدئيا لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار أو خسائر بشرية
بعد إسقاط الطائرة المسيرة.
وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن الدفاعات الجوية أسقطت 11 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات موسكو وتولا وكالوغا وبريانسك. مضيفة أن بعض الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها كانت تحلق باتجاه العاصمة الروسية، لكن لم تقع إصابات أو إصابات خطيرة.
وقال حاكم مقاطعة تولا، إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرتين مسيرتين حلقتا فوق المقاطعة، مضيفا أن إحدى الطائرات فقدت السيطرة واصطدمت بمبنى سكني في تولا، مما أدى إلى إصابة شخص واحد.
وقال حاكم منطقة بريانسك، ألكسندر بوجوماز، إن الدفاعات الجوية الروسية أحبطت هجومًا أوكرانيًا آخر بطائرتين مسيرتين في المقاطعة.
وتستهدف القوات الأوكرانية، المناطق المدنية في روسيا باستخدام طائرات مسيرة هجومية، في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد" على جبهات القتال.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.