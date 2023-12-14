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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231214/القائد-الأعلى-السابق-لحلف-الناتو-يعترف-بقوة-القوات-المسلحة-الروسية-الجيش-الأوكراني-لا-يضاهيها--1084106678.html
القائد الأعلى السابق لحلف "الناتو" يعترف بقوة القوات المسلحة الروسية: الجيش الأوكراني لا يضاهيها
القائد الأعلى السابق لحلف "الناتو" يعترف بقوة القوات المسلحة الروسية: الجيش الأوكراني لا يضاهيها
اعترف الأدميرال البحري الأمريكي المتقاعد والقائد الأعلى السابق لقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) جيمس ستافريديس، بقوة الجيش الروسي واستعداده، وأن القوات... 14.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-14T16:45+0000
2023-12-14T16:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ستافريديس: "لقد تحولت جيوش (فلاديمير بوتين) إلى مدافعين أكفاء خلف أحزمة من الألغام والحواجز والدبابات وكلها محمية بقوة جوية لا تستطيع أوكرانيا مضاهاتها".وفي وقت سابق، أفاد ستافريديس، بأن الحكومة الأمريكية أدارت ظهرها للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بسبب "الهجوم المضاد" الفاشل للقوات المسلحة الأوكرانية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231214/الاستخبارات-الخارجية-الروسية-الغرب-لا-يريد-التخلي-عن-استخدام-أوكرانيا-ضد-روسيا-1084104246.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

القائد الأعلى السابق لحلف "الناتو" يعترف بقوة القوات المسلحة الروسية: الجيش الأوكراني لا يضاهيها

16:45 GMT 14.12.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم مدفع 2أ3بي "غياتسينت-بي" عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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اعترف الأدميرال البحري الأمريكي المتقاعد والقائد الأعلى السابق لقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) جيمس ستافريديس، بقوة الجيش الروسي واستعداده، وأن القوات الأوكرانية أقل شأنا بالمقارنة.
وقال ستافريديس: "لقد تحولت جيوش (فلاديمير بوتين) إلى مدافعين أكفاء خلف أحزمة من الألغام والحواجز والدبابات وكلها محمية بقوة جوية لا تستطيع أوكرانيا مضاهاتها".

وأشار في مقال "لبلومبرغ" إلى أن العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا تبين أنها "غير موثوقة في أحسن الأحوال". ووفقا له، فإن الاقتصاد الروسي ينمو، وإن كان بوتيرة بطيئة.

وفي وقت سابق، أفاد ستافريديس، بأن الحكومة الأمريكية أدارت ظهرها للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بسبب "الهجوم المضاد" الفاشل للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأشار إلى أن الوضع يتطور بأفضل طريقة بالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فقد عزز العلاقات مع العديد من الدول، ولم ينجح هجوم الجيش الأوكراني.

جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الاستخبارات الخارجية الروسية: الغرب لا يريد التخلي عن استخدام أوكرانيا ضد روسيا
15:49 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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