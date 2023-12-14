https://sputnikarabic.ae/20231214/القائد-الأعلى-السابق-لحلف-الناتو-يعترف-بقوة-القوات-المسلحة-الروسية-الجيش-الأوكراني-لا-يضاهيها--1084106678.html

القائد الأعلى السابق لحلف "الناتو" يعترف بقوة القوات المسلحة الروسية: الجيش الأوكراني لا يضاهيها

القائد الأعلى السابق لحلف "الناتو" يعترف بقوة القوات المسلحة الروسية: الجيش الأوكراني لا يضاهيها

اعترف الأدميرال البحري الأمريكي المتقاعد والقائد الأعلى السابق لقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) جيمس ستافريديس، بقوة الجيش الروسي واستعداده، وأن القوات... 14.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-14T16:45+0000

2023-12-14T16:45+0000

2023-12-14T16:45+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال ستافريديس: "لقد تحولت جيوش (فلاديمير بوتين) إلى مدافعين أكفاء خلف أحزمة من الألغام والحواجز والدبابات وكلها محمية بقوة جوية لا تستطيع أوكرانيا مضاهاتها".وفي وقت سابق، أفاد ستافريديس، بأن الحكومة الأمريكية أدارت ظهرها للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بسبب "الهجوم المضاد" الفاشل للقوات المسلحة الأوكرانية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20231214/الاستخبارات-الخارجية-الروسية-الغرب-لا-يريد-التخلي-عن-استخدام-أوكرانيا-ضد-روسيا-1084104246.html

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