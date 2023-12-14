https://sputnikarabic.ae/20231214/الموساد-اعتقال-7-عناصر-يعملون-مع-حماس-في-الدنمارك-خططوا-لضرب-أهداف-إسرائيلية-1084103041.html

الموساد: اعتقال 7 عناصر يعملون مع حماس في الدنمارك خططوا لضرب أهداف إسرائيلية

الموساد: اعتقال 7 عناصر يعملون مع حماس في الدنمارك خططوا لضرب أهداف إسرائيلية

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن الأجهزة الأمنية الدنماركية اعتقلت 7 أشخاص عملوا نيابة عن حماس، "خططوا لقتل مدنيين في... 14.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-14T15:19+0000

2023-12-14T15:19+0000

2023-12-14T15:19+0000

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وذكر بيان صادر عن مكتب نتنياهو باسم الموساد والشاباك، أن "الأجهزة الأمنية الدنماركية اعتقلت اليوم 7 إرهابيين عملوا نيابة عن تنظيم حماس الإرهابي".وأضاف البيان أنه "بفضل تحقيق استخباري دؤوب وشامل، تم إحباط عملية إرهابية خططت لقتل مدنيين أبرياء على أرض أوروبا". وزعم البيان أن "حماس تسعى على مدار السنوات الأخيرة، إلى توسيع رقعة قدراتها العملياتية في كل أنحاء العالم وفي أوروبا على وجه الخصوص، من أجل ضرب أهداف إسرائيلية ويهودية وغربية". كما أكد البيان أن "جهازي الموساد والشاباك يواصلان العمل مع شركائهما في البلاد وفي الخارج من أجل صد نوايا حماس وتدمير قدراتها".يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.

https://sputnikarabic.ae/20231214/غالانت-لمستشار-الأمن-القومي-الأمريكي-القضاء-على-حماس-سيستغرق-أشهرا-إضافية-1084099533.html

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