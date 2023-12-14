https://sputnikarabic.ae/20231214/بوتين-كثيرون-في-الغرب-يؤمنون-بأن-روسيا-تتصرف-بالشكل-الصحيح-في-كل-شيء-1084096323.html
بوتين: كثيرون في الغرب يؤمنون بأن روسيا تتصرف بالشكل الصحيح في كل شيء
بوتين: كثيرون في الغرب يؤمنون بأن روسيا تتصرف بالشكل الصحيح في كل شيء
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن الكثيرين في الغرب يؤمنون بأن روسيا تعمل كل شيء بشكل صحيح، ولدينا عدد كبير من المؤيدين في الدفاع عن القيم... 14.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-14T13:33+0000
2023-12-14T13:33+0000
2023-12-14T13:33+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
العالم
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وقال الرئيس بوتين، خلال اللقاء السنوي الخاص "الخط المباشر مع فلاديمير بوتين": "أعلم أنه ليس فقط في المدن الألمانية، ولكن أيضًا في العديد من المدن الأخرى في أوروبا والولايات المتحدة، ناهيك عن مناطق أخرى من العالم، يعتقد الكثير من الناس أننا نعمل كل شيء بشكل صحيح". ويعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هذه الأثناء مؤتمره الصحفي السنوي حيث يعرض نتائج العام 2023 ويجيب على أسئلة الصحفيين وكذلك المواطنين الروس حول الأوضاع المحلية والعالمية، ويتزامن معه برنامج "الخط المباشر مع فلاديمير بوتين"، حيث يجري فيه بوتين حوارا مباشرا مع المواطنين الروس والأجانب عبر "الخط المباشر" يجيب فيها على الأسئلة التي يطرحونها حيث تشمل مختلف المواضيع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.وتم تنظيم "الخط المباشر" لأول مرة في عام 2001، واستمر سنويا باستثناء عامي 2004 و2012. وفي عام 2020، تم الجمع لأول مرة بين الخط المباشر والمؤتمر الصحفي الموسع التقليدي لبوتين، حيث يحضره المئات من الصحفيين من روسيا وممثلو وسائل الإعلام الأجنبية في موسكو، ويبثه التلفزيون مباشرة.يذكر أن القوات المسلحة الروسية، تواصل منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231214/بوتين-يتفاجأ-بسؤال-من-توأم-افتراضي-فيديو-1084091440.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, روسيا, العالم
فلاديمير بوتين, روسيا, العالم
بوتين: كثيرون في الغرب يؤمنون بأن روسيا تتصرف بالشكل الصحيح في كل شيء
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن الكثيرين في الغرب يؤمنون بأن روسيا تعمل كل شيء بشكل صحيح، ولدينا عدد كبير من المؤيدين في الدفاع عن القيم التقليدية.
وقال الرئيس بوتين، خلال اللقاء السنوي الخاص "الخط المباشر مع فلاديمير بوتين": "أعلم أنه ليس فقط في المدن الألمانية، ولكن أيضًا في العديد من المدن الأخرى في أوروبا والولايات المتحدة، ناهيك عن مناطق أخرى من العالم، يعتقد الكثير من الناس أننا نعمل كل شيء بشكل صحيح".
وأشار بوتين: "لدينا عدد كبير من المؤيدين في العالم في الدفاع عن قيمنا التقليدية". مشددًا على أن عددهم "يتزايد بشكل كبير، وينمو بشكل كبير".
ويعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هذه الأثناء مؤتمره الصحفي السنوي حيث يعرض نتائج العام 2023 ويجيب على أسئلة الصحفيين وكذلك المواطنين الروس حول الأوضاع المحلية والعالمية، ويتزامن معه برنامج "الخط المباشر مع فلاديمير بوتين"، حيث يجري فيه بوتين حوارا مباشرا مع المواطنين الروس والأجانب عبر "الخط المباشر" يجيب فيها على الأسئلة التي يطرحونها حيث تشمل مختلف المواضيع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وتم تنظيم "الخط المباشر" لأول مرة في عام 2001، واستمر سنويا باستثناء عامي 2004 و2012. وفي عام 2020، تم الجمع لأول مرة بين الخط المباشر والمؤتمر الصحفي الموسع التقليدي لبوتين، حيث يحضره المئات من الصحفيين من روسيا وممثلو وسائل الإعلام الأجنبية في موسكو، ويبثه التلفزيون مباشرة.
يذكر أن القوات المسلحة الروسية، تواصل منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.