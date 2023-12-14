https://sputnikarabic.ae/20231214/بوتين-من-المرجح-أن-الأميركيين-هم-من-فجروا--خط-الغاز-التيار-الشمالي-1084099058.html

بوتين: من المرجح أن الأميركيين هم من فجروا خط الغاز "التيار الشمالي"

بوتين: من المرجح أن الأميركيين هم من فجروا خط الغاز "التيار الشمالي"

أفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأنه من المرجح أن الأميركيين هم من فجروا خطيّ غاز "التيار الشمالي"، أو أن ذلك قد حدث بتحريض منهم. 14.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-14T14:28+0000

2023-12-14T14:28+0000

2023-12-14T14:28+0000

روسيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/0e/1084077382_0:115:3233:1934_1920x0_80_0_0_a7d4de49aa931e7f469f4216dc28bf8d.jpg

وقال بوتين، خلال اللقاء السنوي الخاص "الخط المباشر مع بوتين": "إذا كانت أوروبا لا تتلقى ما يكفي (من الغاز)، فهذه مشكلتهم. والغريب أنهم حاولوا إلقاء اللوم علينا، لأننا لا نبيعهم شيئاً ما. وهذا محض هراء، لأننا لسنا من أغلق (خط) "يامال – أوروبا" في بولندا، ولم نغلق الفرع الثاني من خط أنابيب الغاز، الذي يمر عبر الأراضي الأوكرانية، أوكرانيا لقد فعلت ذلك".وأشار إلى أن أحد خطوط "نورد ستريم" يعمل بشكل جيد، لكن ألمانيا لا تسمح بإطلاقه.وتعرض خطا أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا "التيار الشمالي 1 و2"، في 26 أيلول/سبتمبر عام 2022، للتفجير؛ ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد، أنه عمل تخريبي مدبر.وكان الصحفي الأميركي سيمور هيرش، الحائز على جائزة "بوليتزر" للصحافة، نشر تحقيقًا صحفيا حول التفجيرات، التي استهدفت خطوط أنابيب غاز "التيار الشمالي"؛ وخلص إلى أن غواصين أميركيين وضعوا متفجرات تحت الأنابيب خلال مناورات الناتو "بالتوبس"، التي جرت في صيف عام 2022، وقام النرويجيون بتفعيلها بعد ثلاثة أشهر.وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، مؤتمره الصحفي السنوي، حيث عرض نتائج العام 2023، وأجاب على أسئلة الصحفيين، وكذلك المواطنين الروس، حول الأوضاع المحلية والعالمية.

https://sputnikarabic.ae/20231214/بوتين-زيادة-استخدام-العملة-الوطنية-في-التعاملات-يعزز-سيادة-البلاد-وقدراتها-1084090349.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم