https://sputnikarabic.ae/20231214/مدير-مشروع-محطة-الضبعة-النووية-مشاركة-الشركات-المصرية-جزء-مهم-من-بناء-المنشأة-1084081259.html
مدير مشروع محطة "الضبعة" النووية: مشاركة الشركات المصرية جزء مهم من بناء المنشأة
مدير مشروع محطة "الضبعة" النووية: مشاركة الشركات المصرية جزء مهم من بناء المنشأة
أفاد، أليكسي كونونينكو، مدير مشروع إنشاء محطة "الضبعة" للطاقة النووية في جمهورية مصر العربية، بأن مشاركة الشركات المصرية جزء مهم من بناء محطة الطاقة، مؤكدًا أن... 14.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-14T10:40+0000
2023-12-14T10:40+0000
2023-12-14T10:40+0000
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وقال كونونينكو: "مشاركة الشركات المصرية جزء مهم من بناء محطة الطاقة النووية. نحن نجذب الشركات المصرية بنشاط في مجموعة متنوعة من المجالات، سواء في قطاعي البناء أو التوريد".وصرح الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المصرية، اليوم الخميس، أن "مصر منفتحة مع جميع الدول سواء داخل البريكس أو خارجها".وكان منتدى تطوير الصناعة النووية في مصر، قد انطلق، صباح اليوم الخميس، والذي تنظمه هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالتعاون مع كل من مؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية والمقاول العام الروسي لمشروع محطة "الضبعة" النووية شركة "أتوم استروي إكسبورت".ويهدف المنتدى إلى تعريف الشركات الوطنية المصرية بأهم المتطلبات الخاصة بأعمال التوريدات المتعلقة بمشروع محطة "الضبعة" النووية بغرض تعظيم فرصة مشاركة الشركات الوطنية المصرية فى أنشطة تنفيذ المشروع وذلك تحقيقًا للأهداف الاستراتيجية الخاصة بتوطين التكنولوجيا النووية فى مصر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
https://sputnikarabic.ae/20231007/مصر-تبدأ-تركيب-مصيدة-قلب-المفاعل-في-الوحدة-الأولى-في-محطة-الضبعة-النووية-1081737093.html
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العالم, روسيا, مصر, محطة الضبعة النووية
العالم, روسيا, مصر, محطة الضبعة النووية
مدير مشروع محطة "الضبعة" النووية: مشاركة الشركات المصرية جزء مهم من بناء المنشأة
أفاد، أليكسي كونونينكو، مدير مشروع إنشاء محطة "الضبعة" للطاقة النووية في جمهورية مصر العربية، بأن مشاركة الشركات المصرية جزء مهم من بناء محطة الطاقة، مؤكدًا أن الشركات المصرية ستحصل على مشاريع في هذا المشروع.
وقال كونونينكو: "مشاركة الشركات المصرية جزء مهم من بناء محطة الطاقة النووية. نحن نجذب الشركات المصرية بنشاط في مجموعة متنوعة من المجالات، سواء في قطاعي البناء أو التوريد".
وأضاف: "سيتم الوفاء بالتزاماتنا المتعلقة بالتوطين بنسبة 100%، ومن المؤكد أن الشركات المصرية ستحصل على مشاريع في هذا المشروع الكبير".
وصرح الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المصرية، اليوم الخميس، أن "مصر منفتحة مع جميع الدول سواء داخل البريكس أو خارجها".
وأضاف الوكيل، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن "البرنامج النووي المصري هو برنامج شفاف وواضح وما يحد مصر فقط هو الجانب الاقتصادي للمشروع".
وكان منتدى تطوير الصناعة النووية في مصر، قد انطلق، صباح اليوم الخميس، والذي تنظمه هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالتعاون مع كل من مؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية والمقاول العام الروسي لمشروع محطة "الضبعة" النووية
شركة "أتوم استروي إكسبورت".
ويهدف المنتدى إلى تعريف الشركات الوطنية المصرية بأهم المتطلبات الخاصة بأعمال التوريدات المتعلقة بمشروع محطة "الضبعة" النووية بغرض تعظيم فرصة مشاركة الشركات الوطنية المصرية فى أنشطة تنفيذ المشروع وذلك تحقيقًا للأهداف الاستراتيجية الخاصة بتوطين التكنولوجيا النووية فى مصر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.