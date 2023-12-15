https://sputnikarabic.ae/20231215/أردوغان-بايدن-أبدى-استعداده-لتزويد-تركيا-بمقاتلات-إف-16-1084145968.html
أردوغان: بايدن أبدى استعداده لتزويد تركيا بمقاتلات "إف-16"
أردوغان: بايدن أبدى استعداده لتزويد تركيا بمقاتلات "إف-16"
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن نظيره الأمريكي جو بايدن، أبدى استعداده لتقديم مقترح إلى الكونغرس (السلطة التشريعية)، لتزويد تركيا بطائرات... 15.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-15T12:45+0000
2023-12-15T12:45+0000
2023-12-15T12:45+0000
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أنقرة – سبوتنيك. وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي: "صرح بايدن، بأن لديه وجهة نظر إيجابية بشأن المقاتلات ومستعد لتقديم اقتراحه إلى الكونغرس".وكانت صحيفة "حرييت" التركية، قد أفادت يوم السبت الماضي، نقلا عن مصادر، بأن "أردوغان وبايدن، سيناقشان قريبا، عددا من القضايا عبر الهاتف، بما في ذلك مسألة بيع المقاتلات "إف-16".واعتمد مجلس النواب الأمريكي، في يوليو/ تموز 2022، تعديلًا على ميزانية الدفاع، والذي يحظر على الإدارة الأمريكية، بيع مقاتلات جديدة من طراز "إف-16" والمكونات الأساسية التي تدخل في عملية تحديثها، إلى تركيا، طالما أن أنقرة تنتهك المجال الجوي اليوناني.لكن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، صرح بأن بايدن، يعتزم المضي قدما في مسألة تسليم طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" إلى تركيا، بالتشاور مع الكونغرس الأمريكي.يذكر أنه في وقت سابق، تم استبعاد تركيا، من برنامج إنتاج القاذفات المقاتلة من الجيل الخامس من طراز "إف-35" بسبب شرائها منظومات صاروخية روسية للدفاع الجوي من طراز "إس-400".
https://sputnikarabic.ae/20231202/أردوغان-الولايات-المتحدة-لا-تقوم-بتزويد-تركيا-بطائرات-إف-16-بالرغم-من-دفع-ثمنها-1083682285.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغرس الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغرس الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أردوغان: بايدن أبدى استعداده لتزويد تركيا بمقاتلات "إف-16"
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن نظيره الأمريكي جو بايدن، أبدى استعداده لتقديم مقترح إلى الكونغرس (السلطة التشريعية)، لتزويد تركيا بطائرات مقاتلة من طراز "إف-16".
أنقرة – سبوتنيك. وقال أردوغان
، في مؤتمر صحفي: "صرح بايدن، بأن لديه وجهة نظر إيجابية بشأن المقاتلات ومستعد لتقديم اقتراحه إلى الكونغرس".
وكانت صحيفة "حرييت" التركية، قد أفادت يوم السبت الماضي، نقلا عن مصادر، بأن "أردوغان وبايدن، سيناقشان قريبا، عددا من القضايا عبر الهاتف، بما في ذلك مسألة بيع المقاتلات "إف-16".
واعتمد مجلس النواب الأمريكي، في يوليو/ تموز 2022، تعديلًا على ميزانية الدفاع، والذي يحظر على الإدارة الأمريكية، بيع مقاتلات جديدة من طراز "إف-16" والمكونات الأساسية التي تدخل في عملية تحديثها، إلى تركيا، طالما أن أنقرة تنتهك المجال الجوي اليوناني.
لكن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، صرح بأن بايدن، يعتزم المضي قدما في مسألة تسليم طائرات مقاتلة من طراز "إف-16
" إلى تركيا، بالتشاور مع الكونغرس الأمريكي.
يذكر أنه في وقت سابق، تم استبعاد تركيا، من برنامج إنتاج القاذفات المقاتلة من الجيل الخامس من طراز "إف-35" بسبب شرائها منظومات صاروخية روسية للدفاع الجوي من طراز "إس-400
".