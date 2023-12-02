https://sputnikarabic.ae/20231202/أردوغان-الولايات-المتحدة-لا-تقوم-بتزويد-تركيا-بطائرات-إف-16-بالرغم-من-دفع-ثمنها-1083682285.html

أردوغان: الولايات المتحدة لا تقوم بتزويد تركيا بطائرات "إف-16" بالرغم من دفع ثمنها

أردوغان: الولايات المتحدة لا تقوم بتزويد تركيا بطائرات "إف-16" بالرغم من دفع ثمنها

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الولايات المتحدة الأمريكية ترسل طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" إلى اليونان، لكنها ترفض توريدها إلى تركيا، على الرغم من... 02.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-02T11:58+0000

2023-12-02T11:58+0000

2023-12-02T11:58+0000

العالم

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وقال أردوغان: "على الرغم من أن تركيا دفعت ثمن الطائرات، لكن واشنطن لا تسلمها لنا".وتابع أردوغان: "إلا أنهم يواصلون إرسالها إلى اليونان بالذخيرة، لمجرد أن أمريكا تفعل ذلك، ربما ليس لدينا أي سبب للتراجع".وفي وقت سابق، أفاد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بأن بلاده تأمل الانتهاء مبكرا من النظر في طلب شراء طائرات "إف-16" من الولايات المتحدة دون أي شروط أو قيود.وقال فيدان خلال اجتماع للجنة التخطيط والميزانية في البرلمان التركي: "لقد ذكرنا مراراً أن الولايات المتحدة يجب أن تتخذ خطوات ملموسة لتصحيح سلوكها السيئ بشأن القضايا التي تؤثر بشكل مباشر على أمننا القومي".وأضاف: "وفي هذا الصدد، أعربنا على جميع المستويات عن أملنا في أن يتم النظر في طلبنا لشراء وتحديث مقاتلات "إف-16" في أسرع وقت ممكن دون أي تأخير".يذكر أن هناك العديد من القضايا الخلافية بين البلدين، أبرزها قضية انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي تضع تركيا شروطا للموافقة عليها، وقضية حصول الجيش التركي على مقاتلات "إف - 16" الأمريكية، التي ترفض واشنطن تسليمها إلى أنقرة بسبب صفقة صواريخ الدفاع الجوي الروسية "إس - 400"، التي حصلت عليها تركيا.

https://sputnikarabic.ae/20231120/تركيا-تتوقع-إتمام-صفقة-إف-16-مع-الولايات-المتحدة-دون-شروط-1083323005.html

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