https://sputnikarabic.ae/20231215/أردوغان-يؤكد-للرئيس-الإماراتي-ضرورة-إيقاف-إسرائيل-في-أسرع-وقت-ممكن-1084155521.html
أردوغان يؤكد للرئيس الإماراتي ضرورة "إيقاف إسرائيل" في أسرع وقت ممكن
أردوغان يؤكد للرئيس الإماراتي ضرورة "إيقاف إسرائيل" في أسرع وقت ممكن
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي مع الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إنه "من المهم وقف إسرائيل في أسرع وقت ممكن، ومواصلة... 15.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-15T19:01+0000
2023-12-15T19:01+0000
2023-12-15T19:01+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
طوفان الأقصى
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/03/1074283708_0:0:1903:1071_1920x0_80_0_0_be0c5f20100066f202b5c78d3af6cfed.jpg
وأضاف أنه "من الضروري تنفيذ القرارات التي اتخذت في القمة المشتركة لمنظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية".كما أكد أردوغان لابن زايد في اتصاله معه، "ضرورة استمرار المبادرات التي من شأنها زيادة دعم المجتمع الدولي لفلسطين من أجل ضمان السلام في المنطقة".وبحث الزعيمان جهود تركيا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.
https://sputnikarabic.ae/20231207/الإمارات-تقدم-مشروع-قرار-إلى-مجلس-الأمن-يطالب-بوقف-فوري-لإطلاق-النار-في-قطاع-غزة-1083834336.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/03/1074283708_0:0:1647:1235_1920x0_80_0_0_7efda8ed6a56436b236618d5f833867e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أردوغان يؤكد للرئيس الإماراتي ضرورة "إيقاف إسرائيل" في أسرع وقت ممكن
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي مع الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إنه "من المهم وقف إسرائيل في أسرع وقت ممكن، ومواصلة الخطوات المتخذة لضمان وقف إطلاق النار الدائم في قطاع غزة".
وأضاف أنه "من الضروري تنفيذ القرارات التي اتخذت في القمة المشتركة لمنظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية".
كما أكد أردوغان لابن زايد في اتصاله معه، "ضرورة استمرار المبادرات التي من شأنها زيادة دعم المجتمع الدولي لفلسطين من أجل ضمان السلام في المنطقة".
وبحث الزعيمان جهود تركيا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة
، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.