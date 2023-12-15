https://sputnikarabic.ae/20231215/أردوغان-يؤكد-للرئيس-الإماراتي-ضرورة-إيقاف-إسرائيل-في-أسرع-وقت-ممكن-1084155521.html

أردوغان يؤكد للرئيس الإماراتي ضرورة "إيقاف إسرائيل" في أسرع وقت ممكن

أردوغان يؤكد للرئيس الإماراتي ضرورة "إيقاف إسرائيل" في أسرع وقت ممكن

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي مع الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إنه "من المهم وقف إسرائيل في أسرع وقت ممكن، ومواصلة... 15.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-15T19:01+0000

2023-12-15T19:01+0000

2023-12-15T19:01+0000

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وأضاف أنه "من الضروري تنفيذ القرارات التي اتخذت في القمة المشتركة لمنظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية".كما أكد أردوغان لابن زايد في اتصاله معه، "ضرورة استمرار المبادرات التي من شأنها زيادة دعم المجتمع الدولي لفلسطين من أجل ضمان السلام في المنطقة".وبحث الزعيمان جهود تركيا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.

https://sputnikarabic.ae/20231207/الإمارات-تقدم-مشروع-قرار-إلى-مجلس-الأمن-يطالب-بوقف-فوري-لإطلاق-النار-في-قطاع-غزة-1083834336.html

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