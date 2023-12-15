https://sputnikarabic.ae/20231215/ابنة-ملك-الأردن-تشارك-في-إنزال-جوي-لمواد-طبية-في-غزة-فيديو-وصور-1084127533.html

ابنة ملك الأردن تشارك في إنزال جوي لمواد طبية في غزة... فيديو وصور

ابنة ملك الأردن تشارك في إنزال جوي لمواد طبية في غزة... فيديو وصور

نفذ الجيش الأردني عملية إنزال جوي خامسة، لمواد ومستلزمات طبية عاجلة، بواسطة مظلات، على المستشفى الميداني الأردني في غزة. 15.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-15T07:00+0000

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وحسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية، رافقت طاقم الطائرة، الأميرة سلمى ابنة الملك عبد الله الثاني، التي تحمل رتبة ملازم أول طيار في سلاح الجو الملكي الأردني.وتمكن طاقم الطائرة التابعة لسلاح الجو الملكي الاردني، من إنزال الصناديق التي تحوي مستلزمات طبية وعلاجية لاستمرارية وديمومة عمل المستشفى.وأكد الأردن أنه مستمر بتقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة لأهل قطاع غزة، تخفيفا عنهم جراء ما يتعرضون له من ظروف صعبة، نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.ويأتي الإنزال تنفيذًا لتوجيهات الملك الأردني، عبد الله الثاني، في زيادة قدرة الكوادر الطبية ولتعزيز إمكانات المستشفيات بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية، في ظل الحرب على القطاع.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.

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