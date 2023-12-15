ابنة ملك الأردن تشارك في إنزال جوي لمواد طبية في غزة... فيديو وصور
© AFP 2023 / KHALED DESOUKIالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، في "قمة القاهرة للسلام"، بالعاصمة الإدارية، القاهرة، 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
© AFP 2023 / KHALED DESOUKI
تابعنا عبر
نفذ الجيش الأردني عملية إنزال جوي خامسة، لمواد ومستلزمات طبية عاجلة، بواسطة مظلات، على المستشفى الميداني الأردني في غزة.
وحسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية، رافقت طاقم الطائرة، الأميرة سلمى ابنة الملك عبد الله الثاني، التي تحمل رتبة ملازم أول طيار في سلاح الجو الملكي الأردني.
الأميرة سلمى تشارك في إنزال جوي خامس لمواد طبية عاجلة في شمال غزة#بترا #الاردن pic.twitter.com/3efVcElG2x— Jordan News Agency (@Petranews) December 14, 2023
وتمكن طاقم الطائرة التابعة لسلاح الجو الملكي الاردني، من إنزال الصناديق التي تحوي مستلزمات طبية وعلاجية لاستمرارية وديمومة عمل المستشفى.
وأكد الأردن أنه مستمر بتقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة لأهل قطاع غزة، تخفيفا عنهم جراء ما يتعرضون له من ظروف صعبة، نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.
ويأتي الإنزال تنفيذًا لتوجيهات الملك الأردني، عبد الله الثاني، في زيادة قدرة الكوادر الطبية ولتعزيز إمكانات المستشفيات بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية، في ظل الحرب على القطاع.
وأكد الأردن أنه مستمر بتقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة لأهل قطاع غزة، تخفيفا عنهم جراء ما يتعرضون له من ظروف صعبة، نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.
ويأتي الإنزال تنفيذًا لتوجيهات الملك الأردني، عبد الله الثاني، في زيادة قدرة الكوادر الطبية ولتعزيز إمكانات المستشفيات بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية، في ظل الحرب على القطاع.
عاجل الأميرة سلمى تشارك في إنزال جوي خامس لمواد طبية عاجلة في شمال غزة#بترا #الاردن pic.twitter.com/3aUF7Fmxmv— Jordan News Agency (@Petranews) December 14, 2023
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.