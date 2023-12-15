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https://sputnikarabic.ae/20231215/الجزيرة-تعلن-مقتل-مصورها-سامر-أبو-دقة-بعد-إصابته-بقصف-إسرائيلي-جنوبي-قطاع-غزة-1084155226.html
الجزيرة تعلن مقتل مصورها سامر أبو دقة بعد إصابته بقصف إسرائيلي جنوبي قطاع غزة
الجزيرة تعلن مقتل مصورها سامر أبو دقة بعد إصابته بقصف إسرائيلي جنوبي قطاع غزة
نعت شبكة الجزيرة، مساء اليوم الجمعة، مصورها سامر أبو دقة، الذي قتل خلال تغطيته قصف إسرائيلي جنوبي قطاع غزة. 15.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-15T18:43+0000
2023-12-15T18:43+0000
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وقالت في بيان مقتضب: "استشهاد الزميل سامر أبو دقة مصور قناة الجزيرة في غزة خلال تغطيته القصف الإسرائيلي على مدرسة فرحانة في خان يونس".وأبو دقة من مواليد 1978 وهو أب لثلاثة أولاد، وقد التحق بالجزيرة عام 2004.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أصيب كل من أبو دقة ومراسل الجزيرة وائل الدحدود في القصف الإسرائيلي.وسبق أن فقد الدحدوح زوجته واثنين من أبنائه في قصف إسرائيلي استهدف منزله بمنطقة النصيرات بقطاع غزة، وانتشرت مشاهد تظهر توديعه لابنه بعد مقتله.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.
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قطر, أخبار قطر اليوم, قطاع غزة, حركة حماس, إسرائيل, العالم العربي
قطر, أخبار قطر اليوم, قطاع غزة, حركة حماس, إسرائيل, العالم العربي

الجزيرة تعلن مقتل مصورها سامر أبو دقة بعد إصابته بقصف إسرائيلي جنوبي قطاع غزة

18:43 GMT 15.12.2023
© AFP 2023قناة الجزيرة
قناة الجزيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2023
© AFP 2023
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نعت شبكة الجزيرة، مساء اليوم الجمعة، مصورها سامر أبو دقة، الذي قتل خلال تغطيته قصف إسرائيلي جنوبي قطاع غزة.
وقالت في بيان مقتضب: "استشهاد الزميل سامر أبو دقة مصور قناة الجزيرة في غزة خلال تغطيته القصف الإسرائيلي على مدرسة فرحانة في خان يونس".
وأبو دقة من مواليد 1978 وهو أب لثلاثة أولاد، وقد التحق بالجزيرة عام 2004.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أصيب كل من أبو دقة ومراسل الجزيرة وائل الدحدود في القصف الإسرائيلي.
وسبق أن فقد الدحدوح زوجته واثنين من أبنائه في قصف إسرائيلي استهدف منزله بمنطقة النصيرات بقطاع غزة، وانتشرت مشاهد تظهر توديعه لابنه بعد مقتله.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.
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