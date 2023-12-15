https://sputnikarabic.ae/20231215/الجيش-الروسي-يدمر-عشرات-الأهداف-الجوية-ويأسر-82-جنديا-أوكرانيا--عاجل-1084145392.html

الجيش الروسي يدمر عشرات الأهداف الجوية ويأسر 82 جنديا أوكرانيا- عاجل

الجيش الروسي يدمر عشرات الأهداف الجوية ويأسر 82 جنديا أوكرانيا- عاجل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الجمعة، أن القوات الجوية الروسية والدفاع الجوي والمدفعية تمكنت من إسقاط عشرات الطائرات المسيرة وأسر 82 جنديا أوكرانيا... 15.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-15T12:30+0000

2023-12-15T12:30+0000

2023-12-15T12:37+0000

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وأوضحت الدفاع أنه على اتجاه زابوروجيه، قامت وحدات من القوات الروسية بإحباط ثماني هجمات للعدو في مناطق رابوتينو وغرب فيربوفوي، بالإضافة إلى ذلك، ودمرت معدات خاصة باللواء 128 والألوية الآلية 33 و65 و117 و118 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مالايا توكماشكا ونوفودانيلوفكا ونوفواندريفكا في منطقة زابوروجيه، وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه ما يصل إلى 335 جنديا بين قتيل وجريح و 19 مركبة وثلاثة مدافع ميدانية.وأضافت الدفاع أنه على اتجاه خيرسون، تم إيقاف جميع محاولات إنزال مجموعات التخريب المعادية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، ودمرت القوات الجوية والمدفعية وحدات الألوية البحرية 35 و36 و37 ، وكذلك لواء الدفاع الجوي 124 في مناطق مدينة خيرسون وبيريسلاف وتياجينكا، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية ما يصل إلى 290 جنديا و18 مركبة و17 قاربا وتسع قطع مدفعية ميدانية.وأشارت الدفاع إلى أنه تم إسقاط مروحية مي -8 التابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من تياجينكا في منطقة خيرسون، وكانت خسائر هذا الأسبوع هي صاروخ توشكا-يو التكتيكي، وصاروخين إس-200 الموجهة المضادة للطائرات، و17 صاروخا من طراز هيمارز، بالإضافة إلى 119 طائرة بدون طيار.ونشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تسجيلا مصورا يظهر قيام وحدة من المظليين الروس، بتحييد عسكريين اثنين من القوات المسلحة الأوكرانية، بواسطة طائرة مسيرة ألقت قذيفة عليهما، بالقرب من فيربوفويه في مقاطعة زابوروجيه.وتبيّن المشاهد لحظة إلقاء المسيرة الروسية، للقذيفة التي حققت إصابة مباشرة في تحييد العسكريين الإثنين بالقرب من فيربوفويه في مقاطعة زابوروجيه.

https://sputnikarabic.ae/20231215/الجيش-الروسي-ينفذ-40-ضربة-واسعة-النطاق-بأسلحة-متناهية-الدقة-على-البنية-الحتية-لقوات-كييف--عاجل-1084144454.html

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