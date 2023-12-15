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الجيش الروسي ينفذ 40 ضربة واسعة النطاق بأسلحة متناهية الدقة على البنية الحتية لقوات كييف
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231215/الجيش-الروسي-يدمر-عشرات-الأهداف-الجوية-ويأسر-82-جنديا-أوكرانيا--عاجل-1084145392.html
الجيش الروسي يدمر عشرات الأهداف الجوية ويأسر 82 جنديا أوكرانيا- عاجل
الجيش الروسي يدمر عشرات الأهداف الجوية ويأسر 82 جنديا أوكرانيا- عاجل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الجمعة، أن القوات الجوية الروسية والدفاع الجوي والمدفعية تمكنت من إسقاط عشرات الطائرات المسيرة وأسر 82 جنديا أوكرانيا... 15.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-15T12:30+0000
2023-12-15T12:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وأوضحت الدفاع أنه على اتجاه زابوروجيه، قامت وحدات من القوات الروسية بإحباط ثماني هجمات للعدو في مناطق رابوتينو وغرب فيربوفوي، بالإضافة إلى ذلك، ودمرت معدات خاصة باللواء 128 والألوية الآلية 33 و65 و117 و118 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مالايا توكماشكا ونوفودانيلوفكا ونوفواندريفكا في منطقة زابوروجيه، وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه ما يصل إلى 335 جنديا بين قتيل وجريح و 19 مركبة وثلاثة مدافع ميدانية.وأضافت الدفاع أنه على اتجاه خيرسون، تم إيقاف جميع محاولات إنزال مجموعات التخريب المعادية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، ودمرت القوات الجوية والمدفعية وحدات الألوية البحرية 35 و36 و37 ، وكذلك لواء الدفاع الجوي 124 في مناطق مدينة خيرسون وبيريسلاف وتياجينكا، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية ما يصل إلى 290 جنديا و18 مركبة و17 قاربا وتسع قطع مدفعية ميدانية.وأشارت الدفاع إلى أنه تم إسقاط مروحية مي -8 التابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من تياجينكا في منطقة خيرسون، وكانت خسائر هذا الأسبوع هي صاروخ توشكا-يو التكتيكي، وصاروخين إس-200 الموجهة المضادة للطائرات، و17 صاروخا من طراز هيمارز، بالإضافة إلى 119 طائرة بدون طيار.ونشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تسجيلا مصورا يظهر قيام وحدة من المظليين الروس، بتحييد عسكريين اثنين من القوات المسلحة الأوكرانية، بواسطة طائرة مسيرة ألقت قذيفة عليهما، بالقرب من فيربوفويه في مقاطعة زابوروجيه.وتبيّن المشاهد لحظة إلقاء المسيرة الروسية، للقذيفة التي حققت إصابة مباشرة في تحييد العسكريين الإثنين بالقرب من فيربوفويه في مقاطعة زابوروجيه.
https://sputnikarabic.ae/20231215/الجيش-الروسي-ينفذ-40-ضربة-واسعة-النطاق-بأسلحة-متناهية-الدقة-على-البنية-الحتية-لقوات-كييف--عاجل-1084144454.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

الجيش الروسي يدمر عشرات الأهداف الجوية ويأسر 82 جنديا أوكرانيا- عاجل

12:30 GMT 15.12.2023 (تم التحديث: 12:37 GMT 15.12.2023)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم مدفع 2أ3بي "غياتسينت-بي" عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الجمعة، أن القوات الجوية الروسية والدفاع الجوي والمدفعية تمكنت من إسقاط عشرات الطائرات المسيرة وأسر 82 جنديا أوكرانيا على عدة محاور في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وأوضحت الدفاع أنه على اتجاه زابوروجيه، قامت وحدات من القوات الروسية بإحباط ثماني هجمات للعدو في مناطق رابوتينو وغرب فيربوفوي، بالإضافة إلى ذلك، ودمرت معدات خاصة باللواء 128 والألوية الآلية 33 و65 و117 و118 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مالايا توكماشكا ونوفودانيلوفكا ونوفواندريفكا في منطقة زابوروجيه، وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه ما يصل إلى 335 جنديا بين قتيل وجريح و 19 مركبة وثلاثة مدافع ميدانية.
وأضافت الدفاع أنه على اتجاه خيرسون، تم إيقاف جميع محاولات إنزال مجموعات التخريب المعادية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، ودمرت القوات الجوية والمدفعية وحدات الألوية البحرية 35 و36 و37 ، وكذلك لواء الدفاع الجوي 124 في مناطق مدينة خيرسون وبيريسلاف وتياجينكا، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية ما يصل إلى 290 جنديا و18 مركبة و17 قاربا وتسع قطع مدفعية ميدانية.
مدفعية جمهورية دونيتسك تضرب مواقع القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي ينفذ 40 ضربة واسعة النطاق بأسلحة متناهية الدقة على البنية الحتية لقوات كييف
12:09 GMT
وأكّدت الدفاع أنه خلال الأسبوع، تم أسر 82 جنديا أوكرانيا استسلموا طواعية، 25 منهم في اليوم الماضي وحده.
وأشارت الدفاع إلى أنه تم إسقاط مروحية مي -8 التابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من تياجينكا في منطقة خيرسون، وكانت خسائر هذا الأسبوع هي صاروخ توشكا-يو التكتيكي، وصاروخين إس-200 الموجهة المضادة للطائرات، و17 صاروخا من طراز هيمارز، بالإضافة إلى 119 طائرة بدون طيار.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تسجيلا مصورا يظهر قيام وحدة من المظليين الروس، بتحييد عسكريين اثنين من القوات المسلحة الأوكرانية، بواسطة طائرة مسيرة ألقت قذيفة عليهما، بالقرب من فيربوفويه في مقاطعة زابوروجيه.
وتبيّن المشاهد لحظة إلقاء المسيرة الروسية، للقذيفة التي حققت إصابة مباشرة في تحييد العسكريين الإثنين بالقرب من فيربوفويه في مقاطعة زابوروجيه.
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