https://sputnikarabic.ae/20231215/السفير-الروسي-السابق-في-لبنان-لـسبوتنيك-لمسنا-تفاؤل-الرئيس-بوتين--1084129707.html

السفير الروسي السابق في لبنان لـ"سبوتنيك": لمسنا تفاؤل الرئيس بوتين

السفير الروسي السابق في لبنان لـ"سبوتنيك": لمسنا تفاؤل الرئيس بوتين

تعليقا على ما جاء في المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اعتبر السفير الروسي السابق في لبنان، ألكسندر زاسبكين، أن الشق الداخلي الروسي تغلب على... 15.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-15T08:56+0000

2023-12-15T08:56+0000

2023-12-15T08:56+0000

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فلاديمير بوتين

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وتحدث زاسبكين في لقاء مع إذاعة "سبوتنيك"، قائلا : "نحن محظوظون برئيس يمتلك النظرة الاستراتيجية للأمور وضليع بتفاصيل كافة المجالات والملفات، لذلك كان من المهم الاستماع لتقييمه للمرحلة الحالية وما قد يحمله المستقبل، وقد لمسنا تفاؤله على مختلف الصعد". أما بالنسبة للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، فرأى زاسبكين، أن الرئيس بوتين، وضع حدًا للإشاعات التي تتحدث عن تغير في الأهداف، وشرح ما قصده الأخير بالنسبة لنزع سلاح أوكرانيا، بالقول: "تم تدمير الصناعة العسكرية الأوكرانية، وكييف تعتمد اليوم فقط على السلاح الغربي، ورغم التقديمات الغربية، فإن هذا غير كاف بالنسبة إليهم... لذلك فإن الرئيس بوتين، متفائل بالنسبة لتطور الأوضاع الميدانية".وذكّر زاسبكين، بأن الشعبين الروسي والأوكراني، هما تقريبًا شعب واحد، وشدد على أن ما يجري حاليًا يشبه نوعًا ما الحرب الأهلية، وأضاف: "في النهاية سنعود للوحدة، لذلك تحدث الرئيس بوتين بمحبة تجاه الشعب الأوكراني، لأن المشكلة هي مع نظام كييف وتطرفه ومع الموقف الغربي، وليست على الإطلاق مع الشعب الأوكراني...المشكلة هي في المحاولات الانقلابية في أوكرانيا، التي تكررت، فكانت روسيا مضطرة للجواب على هذه الدسائس الغربية". وعلى صعيد العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، قال زاسبكين: "الإشكالية الأساسية تتعلق بمنطق الهيمنة الأمريكية، الذي يرفض التعامل بمساواة مع الآخرين، وهذا ما ركز عليه الرئيس الروسي، لذلك المطلوب التغيير في النهج الأمريكي وعندئذ يمكن انطلاق حوار على قدم المساواة معهم، مع الأخذ بعين الاعتبار كل ما يجري في أمريكا من أوضاع داخلية"، وتابع: "نحن لسنا ضد الحوار أو التعاون معهم ولكن هذا يتطلب تعديلًا في السياسة الأمريكية". زاسبكين تحدث عن موقف الرئيس الروسي من ملف غزة، فرأى أن منظمة الأمم المتحدة غير فعالة في معالجة النزاعات نظرًا لطبيعة المنظمة، التي تفترض التوافق لاتخاذ أي قرار، لافتًا إلى المواجهة بين روسيا والصين من جهة وأمريكا وحلفائها من جهة أخرى، في مجلس الأمن، وأضاف: "إزاء عدم التوافق بين هذين الفريقين، يجب الاعتماد قدر الإمكان على إمكانيات دول الشرق الأوسط لاتخاذ المبادرات بما يسمح بتحريك الوضع ... من هنا إشارة الرئيس بوتين، إلى دور الرئيس التركي، والسعودية والإمارات في هذا المجال، فضلًا عن موقف إيران المهم جدًا وكل الحلفاء التقليديين لروسيا في المنطقة، كسوريا ومصر وغيرهما من الدول".

https://sputnikarabic.ae/20231214/خبيرة-في-الشؤون-الصينية-خطاب-الرئيس-بوتين-يؤكد-التوجه-مع-بكين-نحو-التعددية-القطبية-1084118374.html

https://sputnikarabic.ae/20231214/خبير-جزائري-تصريحات-بوتين-بشأن-غزة-تعبر-عن-صوت-المجتمع-الدولي-الإنساني-1084108087.html

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