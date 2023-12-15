https://sputnikarabic.ae/20231215/السفير-الروسي-السابق-في-لبنان-لـسبوتنيك-لمسنا-تفاؤل-الرئيس-بوتين--1084129707.html
السفير الروسي السابق في لبنان لـ"سبوتنيك": لمسنا تفاؤل الرئيس بوتين
السفير الروسي السابق في لبنان لـ"سبوتنيك": لمسنا تفاؤل الرئيس بوتين
تعليقا على ما جاء في المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اعتبر السفير الروسي السابق في لبنان، ألكسندر زاسبكين، أن الشق الداخلي الروسي تغلب على... 15.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-15T08:56+0000
2023-12-15T08:56+0000
2023-12-15T08:56+0000
حصري
روسيا
العالم
العالم العربي
فلاديمير بوتين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/0e/1084076875_0:141:3139:1907_1920x0_80_0_0_5b8085132666e73655ff4b95eb7e2d6f.jpg
وتحدث زاسبكين في لقاء مع إذاعة "سبوتنيك"، قائلا : "نحن محظوظون برئيس يمتلك النظرة الاستراتيجية للأمور وضليع بتفاصيل كافة المجالات والملفات، لذلك كان من المهم الاستماع لتقييمه للمرحلة الحالية وما قد يحمله المستقبل، وقد لمسنا تفاؤله على مختلف الصعد". أما بالنسبة للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، فرأى زاسبكين، أن الرئيس بوتين، وضع حدًا للإشاعات التي تتحدث عن تغير في الأهداف، وشرح ما قصده الأخير بالنسبة لنزع سلاح أوكرانيا، بالقول: "تم تدمير الصناعة العسكرية الأوكرانية، وكييف تعتمد اليوم فقط على السلاح الغربي، ورغم التقديمات الغربية، فإن هذا غير كاف بالنسبة إليهم... لذلك فإن الرئيس بوتين، متفائل بالنسبة لتطور الأوضاع الميدانية".وذكّر زاسبكين، بأن الشعبين الروسي والأوكراني، هما تقريبًا شعب واحد، وشدد على أن ما يجري حاليًا يشبه نوعًا ما الحرب الأهلية، وأضاف: "في النهاية سنعود للوحدة، لذلك تحدث الرئيس بوتين بمحبة تجاه الشعب الأوكراني، لأن المشكلة هي مع نظام كييف وتطرفه ومع الموقف الغربي، وليست على الإطلاق مع الشعب الأوكراني...المشكلة هي في المحاولات الانقلابية في أوكرانيا، التي تكررت، فكانت روسيا مضطرة للجواب على هذه الدسائس الغربية". وعلى صعيد العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، قال زاسبكين: "الإشكالية الأساسية تتعلق بمنطق الهيمنة الأمريكية، الذي يرفض التعامل بمساواة مع الآخرين، وهذا ما ركز عليه الرئيس الروسي، لذلك المطلوب التغيير في النهج الأمريكي وعندئذ يمكن انطلاق حوار على قدم المساواة معهم، مع الأخذ بعين الاعتبار كل ما يجري في أمريكا من أوضاع داخلية"، وتابع: "نحن لسنا ضد الحوار أو التعاون معهم ولكن هذا يتطلب تعديلًا في السياسة الأمريكية". زاسبكين تحدث عن موقف الرئيس الروسي من ملف غزة، فرأى أن منظمة الأمم المتحدة غير فعالة في معالجة النزاعات نظرًا لطبيعة المنظمة، التي تفترض التوافق لاتخاذ أي قرار، لافتًا إلى المواجهة بين روسيا والصين من جهة وأمريكا وحلفائها من جهة أخرى، في مجلس الأمن، وأضاف: "إزاء عدم التوافق بين هذين الفريقين، يجب الاعتماد قدر الإمكان على إمكانيات دول الشرق الأوسط لاتخاذ المبادرات بما يسمح بتحريك الوضع ... من هنا إشارة الرئيس بوتين، إلى دور الرئيس التركي، والسعودية والإمارات في هذا المجال، فضلًا عن موقف إيران المهم جدًا وكل الحلفاء التقليديين لروسيا في المنطقة، كسوريا ومصر وغيرهما من الدول".
https://sputnikarabic.ae/20231214/خبيرة-في-الشؤون-الصينية-خطاب-الرئيس-بوتين-يؤكد-التوجه-مع-بكين-نحو-التعددية-القطبية-1084118374.html
https://sputnikarabic.ae/20231214/خبير-جزائري-تصريحات-بوتين-بشأن-غزة-تعبر-عن-صوت-المجتمع-الدولي-الإنساني-1084108087.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/0e/1084076875_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_736a78ddd55999929ba28c75746b7e89.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, روسيا, العالم, العالم العربي, فلاديمير بوتين
حصري, روسيا, العالم, العالم العربي, فلاديمير بوتين
السفير الروسي السابق في لبنان لـ"سبوتنيك": لمسنا تفاؤل الرئيس بوتين
حصري
تعليقا على ما جاء في المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اعتبر السفير الروسي السابق في لبنان، ألكسندر زاسبكين، أن الشق الداخلي الروسي تغلب على المواضيع الأخرى، خصوصًا أن هذا الشق يتعلق مباشرة بهموم الشعب الروسي، فضلًا عن كونه يأتي بعد إعلان الرئيس بوتين، ترشحه لولاية رئاسية جديدة.
وتحدث زاسبكين في لقاء مع إذاعة "سبوتنيك"، قائلا : "نحن محظوظون برئيس يمتلك النظرة الاستراتيجية للأمور وضليع بتفاصيل كافة المجالات والملفات، لذلك كان من المهم الاستماع لتقييمه للمرحلة الحالية وما قد يحمله المستقبل، وقد لمسنا تفاؤله على مختلف الصعد".
زاسبكين اعتبر أن الفكرة الأساسية التي شدد عليها الرئيس بوتين، تتعلق بأهمية السيادة الروسية في المجالات العسكرية كافة، الأمنية والاقتصادية... وهو توقف عند النمو الذي حققه الاقتصاد الروسي وحجم الاستثمارات رغم كل العقبات والعقوبات، قائلا: "هذا خير دليل على المستقبل المستقر اقتصاديًا، فضلا عن الواقع المصرفي الجيد الذي يعطي إشارة طمأنينة للمواطنين المودعين في المصارف الروسية".
أما بالنسبة للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، فرأى زاسبكين، أن الرئيس بوتين، وضع حدًا للإشاعات التي تتحدث عن تغير في الأهداف، وشرح ما قصده الأخير بالنسبة لنزع سلاح أوكرانيا، بالقول: "تم تدمير الصناعة العسكرية الأوكرانية، وكييف تعتمد اليوم فقط على السلاح الغربي، ورغم التقديمات الغربية، فإن هذا غير كاف بالنسبة إليهم... لذلك فإن الرئيس بوتين، متفائل بالنسبة لتطور الأوضاع الميدانية".
وذكّر زاسبكين، بأن الشعبين الروسي والأوكراني، هما تقريبًا شعب واحد، وشدد على أن ما يجري حاليًا يشبه نوعًا ما الحرب الأهلية، وأضاف: "في النهاية سنعود للوحدة، لذلك تحدث الرئيس بوتين بمحبة تجاه الشعب الأوكراني، لأن المشكلة هي مع نظام كييف وتطرفه ومع الموقف الغربي، وليست على الإطلاق مع الشعب الأوكراني...المشكلة هي في المحاولات الانقلابية في أوكرانيا، التي تكررت، فكانت روسيا مضطرة للجواب على هذه الدسائس الغربية".
وعلى صعيد العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، قال زاسبكين: "الإشكالية الأساسية تتعلق بمنطق الهيمنة الأمريكية، الذي يرفض التعامل بمساواة مع الآخرين، وهذا ما ركز عليه الرئيس الروسي، لذلك المطلوب التغيير في النهج الأمريكي وعندئذ يمكن انطلاق حوار على قدم المساواة معهم، مع الأخذ بعين الاعتبار كل ما يجري في أمريكا من أوضاع داخلية"، وتابع: "نحن لسنا ضد الحوار أو التعاون معهم ولكن هذا يتطلب تعديلًا في السياسة الأمريكية".
أما في ما يتعلق بالعلاقة مع أوروبا، فشدد زاسبكين، على أن الرئيس بوتين، ينطلق من معرفة طبيعة الغرب التوسعية، ولكنه يعتمد على مبدأ الجهوزية للتعامل مع الجميع، والكرة في الملعب الغربي، لذلك تبقى التمنيات الروسية بعودة أوروبا للنهج السيادي والمستقل عن أمريكا، وتابع: "يبقى التعامل بحذر مع الغرب ضروريًا، فبوتين لطالما كان منفتحًا على الغرب، الذي أخطأ واعتبر دائمًا أن روسيا حلقة ضعيفة ويمكن فرض الإملاءات عليها".
زاسبكين تحدث عن موقف الرئيس الروسي من ملف غزة، فرأى أن منظمة الأمم المتحدة غير فعالة في معالجة النزاعات نظرًا لطبيعة المنظمة، التي تفترض التوافق لاتخاذ أي قرار، لافتًا إلى المواجهة بين روسيا والصين من جهة وأمريكا وحلفائها من جهة أخرى، في مجلس الأمن، وأضاف: "إزاء عدم التوافق بين هذين الفريقين، يجب الاعتماد قدر الإمكان على إمكانيات دول الشرق الأوسط لاتخاذ المبادرات بما يسمح بتحريك الوضع ... من هنا إشارة الرئيس بوتين، إلى دور الرئيس التركي، والسعودية والإمارات في هذا المجال، فضلًا عن موقف إيران المهم جدًا وكل الحلفاء التقليديين لروسيا في المنطقة، كسوريا ومصر وغيرهما من الدول".