https://sputnikarabic.ae/20231214/خبير-جزائري-تصريحات-بوتين-بشأن-غزة-تعبر-عن-صوت-المجتمع-الدولي-الإنساني-1084108087.html
خبير جزائري: تصريحات بوتين بشأن غزة تعبر عن صوت المجتمع الدولي الإنساني
خبير جزائري: تصريحات بوتين بشأن غزة تعبر عن صوت المجتمع الدولي الإنساني
وصف أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة "غرداية" جنوبي الجزائر، سمير حكيم، اليوم الخميس، تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخيرة، حول الوضع في... 14.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-14T17:08+0000
2023-12-14T17:08+0000
2023-12-14T17:08+0000
العالم العربي
روسيا
غزة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/0e/1084080756_0:144:3127:1903_1920x0_80_0_0_bb58181d39c4a6b9132a3f736db0b7eb.jpg
وقال حكيم، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن "تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم كانت قوية وتعبر عن صوت المجتمع الدولي الإنساني الذي يرفض كل أشكال الدمار والعنف والقتل والتهجير والقصف العشوائي والإبادة الجماعية المعلنة من طرف الكيان الصهيوني ومن معها من حلفاء الغرب، خاصة واشنطن، ضد أطفال ونساء وعزل في قطاع غزة".وأضاف حكيم أن "خطاب الرئيس بوتين يؤكد مرة أخرى وقوف موسكو مع القضايا الإنسانية العادلة وهو ينسجم مع خطاب الدول التي تنادي بالسلم في فلسطين ومنها الجزائر".وحول تصريح بوتين بشأن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أوضح الخبير الجزائري "لاحظنا أن الرئيس بوتين كالعادة في إطلالاته السياسية يكشف بعض الأوراق ويفضح ممارسات بعض القوى الغربية كفرنسا وتصرفات ماكرون، التي عزلته وجعلته يقع في أخطاء دبلوماسية وسياسية".وبشأن تصريحات الرئيس الروسي في الجانب الاقتصادي، قال حكيم إن "روسيا تطمح للتمكين من اقتصاد عالمي عادل ومتوازن من خلال مجموعة "بريكس" وخلق توازن اقتصادي، مع ضرورة الابتعاد عن الدولار كون أن عملتي اليورو والدولار أصبحتا تخلقان مشكلات نقدية واقتصادية للكثير من الدول".وتزامن معه برنامج "الخط المباشر مع فلاديمير بوتين"، حيث أجري فيه بوتين حوارا مباشرا مع المواطنين الروس والأجانب عبر "الخط المباشر"، أجاب فيه على الأسئلة التي طرحوها، وشملت مختلف المواضيع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.وتم تنظيم "الخط المباشر" لأول مرة في عام 2001، وتم عقده سنويا، باستثناء عامي 2004 و2012.وفي عام 2020، تم للمرة الأولى الجمع بين الخط المباشر والمؤتمر الصحفي الموسع التقليدي لبوتين؛ الذي يحضره المئات من الصحفيين من روسيا، وممثلو وسائل الإعلام الأجنبية في موسكو، وتبثه القنوات التلفزيونية مباشرة.
https://sputnikarabic.ae/20231214/بوتين-كثيرون-في-الغرب-يؤمنون-بأن-روسيا-تتصرف-بالشكل-الصحيح-في-كل-شيء-1084096323.html
https://sputnikarabic.ae/20231214/بوتين-من-المرجح-أن-الأميركيين-هم-من-فجروا--خط-الغاز-التيار-الشمالي-1084099058.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/0e/1084080756_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_c25c6bc99be4ac245fda4be906a9ad45.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, روسيا, غزة
العالم العربي, روسيا, غزة
خبير جزائري: تصريحات بوتين بشأن غزة تعبر عن صوت المجتمع الدولي الإنساني
وصف أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة "غرداية" جنوبي الجزائر، سمير حكيم، اليوم الخميس، تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخيرة، حول الوضع في غزة بـ"القوية"، واصفا إياها بأنها تعبر عن صوت المجتمع الدولي الإنساني.
وقال حكيم، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن "تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم كانت قوية وتعبر عن صوت المجتمع الدولي الإنساني الذي يرفض كل أشكال الدمار والعنف والقتل والتهجير والقصف العشوائي والإبادة الجماعية المعلنة من طرف الكيان الصهيوني ومن معها من حلفاء الغرب، خاصة واشنطن، ضد أطفال ونساء وعزل في قطاع غزة".
وأضاف حكيم أن "خطاب الرئيس بوتين يؤكد مرة أخرى وقوف موسكو مع القضايا الإنسانية العادلة وهو ينسجم مع خطاب الدول التي تنادي بالسلم في فلسطين ومنها الجزائر".
وأشار حكيم إلى أن "موسكو خطابها عملي ولا يقتصر على الشعارات الرنانة، حيث أن بوتين طالب بضرورة تدشين مستشفى روسي في القطاع إلا أن الوضع الأمني والإنساني هناك لا يسمح".
وحول تصريح بوتين بشأن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أوضح الخبير الجزائري "لاحظنا أن الرئيس بوتين كالعادة في إطلالاته السياسية يكشف بعض الأوراق ويفضح ممارسات بعض القوى الغربية كفرنسا وتصرفات ماكرون، التي عزلته وجعلته يقع في أخطاء دبلوماسية وسياسية".
وبشأن تصريحات الرئيس الروسي في الجانب الاقتصادي، قال حكيم إن "روسيا تطمح للتمكين من اقتصاد عالمي عادل ومتوازن من خلال مجموعة "بريكس" وخلق توازن اقتصادي، مع ضرورة الابتعاد عن الدولار كون أن عملتي اليورو والدولار أصبحتا تخلقان مشكلات نقدية واقتصادية للكثير من الدول".
وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، مؤتمره الصحفي السنوي حيث عرض نتائج العام 2023 وأجاب على أسئلة الصحفيين وكذلك المواطنين الروس حول الأوضاع المحلية والعالمية.
وتزامن معه برنامج "الخط المباشر مع فلاديمير بوتين"
، حيث أجري فيه بوتين حوارا مباشرا مع المواطنين الروس والأجانب عبر "الخط المباشر"، أجاب فيه على الأسئلة التي طرحوها، وشملت مختلف المواضيع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وتم تنظيم "الخط المباشر" لأول مرة في عام 2001، وتم عقده سنويا، باستثناء عامي 2004 و2012.
وفي عام 2020، تم للمرة الأولى الجمع بين الخط المباشر والمؤتمر الصحفي الموسع التقليدي لبوتين؛ الذي يحضره المئات من الصحفيين من روسيا، وممثلو وسائل الإعلام الأجنبية في موسكو، وتبثه القنوات التلفزيونية مباشرة.