عربي
https://sputnikarabic.ae/20231214/خبير-جزائري-تصريحات-بوتين-بشأن-غزة-تعبر-عن-صوت-المجتمع-الدولي-الإنساني-1084108087.html
خبير جزائري: تصريحات بوتين بشأن غزة تعبر عن صوت المجتمع الدولي الإنساني
خبير جزائري: تصريحات بوتين بشأن غزة تعبر عن صوت المجتمع الدولي الإنساني
وصف أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة "غرداية" جنوبي الجزائر، سمير حكيم، اليوم الخميس، تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخيرة، حول الوضع في... 14.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-14T17:08+0000
2023-12-14T17:08+0000
العالم العربي
روسيا
غزة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/0e/1084080756_0:144:3127:1903_1920x0_80_0_0_bb58181d39c4a6b9132a3f736db0b7eb.jpg
وقال حكيم، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن "تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم كانت قوية وتعبر عن صوت المجتمع الدولي الإنساني الذي يرفض كل أشكال الدمار والعنف والقتل والتهجير والقصف العشوائي والإبادة الجماعية المعلنة من طرف الكيان الصهيوني ومن معها من حلفاء الغرب، خاصة واشنطن، ضد أطفال ونساء وعزل في قطاع غزة".وأضاف حكيم أن "خطاب الرئيس بوتين يؤكد مرة أخرى وقوف موسكو مع القضايا الإنسانية العادلة وهو ينسجم مع خطاب الدول التي تنادي بالسلم في فلسطين ومنها الجزائر".وحول تصريح بوتين بشأن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أوضح الخبير الجزائري "لاحظنا أن الرئيس بوتين كالعادة في إطلالاته السياسية يكشف بعض الأوراق ويفضح ممارسات بعض القوى الغربية كفرنسا وتصرفات ماكرون، التي عزلته وجعلته يقع في أخطاء دبلوماسية وسياسية".وبشأن تصريحات الرئيس الروسي في الجانب الاقتصادي، قال حكيم إن "روسيا تطمح للتمكين من اقتصاد عالمي عادل ومتوازن من خلال مجموعة "بريكس" وخلق توازن اقتصادي، مع ضرورة الابتعاد عن الدولار كون أن عملتي اليورو والدولار أصبحتا تخلقان مشكلات نقدية واقتصادية للكثير من الدول".وتزامن معه برنامج "الخط المباشر مع فلاديمير بوتين"، حيث أجري فيه بوتين حوارا مباشرا مع المواطنين الروس والأجانب عبر "الخط المباشر"، أجاب فيه على الأسئلة التي طرحوها، وشملت مختلف المواضيع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.وتم تنظيم "الخط المباشر" لأول مرة في عام 2001، وتم عقده سنويا، باستثناء عامي 2004 و2012.وفي عام 2020، تم للمرة الأولى الجمع بين الخط المباشر والمؤتمر الصحفي الموسع التقليدي لبوتين؛ الذي يحضره المئات من الصحفيين من روسيا، وممثلو وسائل الإعلام الأجنبية في موسكو، وتبثه القنوات التلفزيونية مباشرة.
https://sputnikarabic.ae/20231214/بوتين-كثيرون-في-الغرب-يؤمنون-بأن-روسيا-تتصرف-بالشكل-الصحيح-في-كل-شيء-1084096323.html
https://sputnikarabic.ae/20231214/بوتين-من-المرجح-أن-الأميركيين-هم-من-فجروا--خط-الغاز-التيار-الشمالي-1084099058.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/0e/1084080756_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_c25c6bc99be4ac245fda4be906a9ad45.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, روسيا, غزة
العالم العربي, روسيا, غزة

خبير جزائري: تصريحات بوتين بشأن غزة تعبر عن صوت المجتمع الدولي الإنساني

17:08 GMT 14.12.2023
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورخطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين
خطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2023
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
وصف أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة "غرداية" جنوبي الجزائر، سمير حكيم، اليوم الخميس، تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخيرة، حول الوضع في غزة بـ"القوية"، واصفا إياها بأنها تعبر عن صوت المجتمع الدولي الإنساني.
وقال حكيم، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن "تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم كانت قوية وتعبر عن صوت المجتمع الدولي الإنساني الذي يرفض كل أشكال الدمار والعنف والقتل والتهجير والقصف العشوائي والإبادة الجماعية المعلنة من طرف الكيان الصهيوني ومن معها من حلفاء الغرب، خاصة واشنطن، ضد أطفال ونساء وعزل في قطاع غزة".
وأضاف حكيم أن "خطاب الرئيس بوتين يؤكد مرة أخرى وقوف موسكو مع القضايا الإنسانية العادلة وهو ينسجم مع خطاب الدول التي تنادي بالسلم في فلسطين ومنها الجزائر".
وأشار حكيم إلى أن "موسكو خطابها عملي ولا يقتصر على الشعارات الرنانة، حيث أن بوتين طالب بضرورة تدشين مستشفى روسي في القطاع إلا أن الوضع الأمني والإنساني هناك لا يسمح".
خطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2023
بوتين: كثيرون في الغرب يؤمنون بأن روسيا تتصرف بالشكل الصحيح في كل شيء
13:33 GMT
وحول تصريح بوتين بشأن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أوضح الخبير الجزائري "لاحظنا أن الرئيس بوتين كالعادة في إطلالاته السياسية يكشف بعض الأوراق ويفضح ممارسات بعض القوى الغربية كفرنسا وتصرفات ماكرون، التي عزلته وجعلته يقع في أخطاء دبلوماسية وسياسية".
وبشأن تصريحات الرئيس الروسي في الجانب الاقتصادي، قال حكيم إن "روسيا تطمح للتمكين من اقتصاد عالمي عادل ومتوازن من خلال مجموعة "بريكس" وخلق توازن اقتصادي، مع ضرورة الابتعاد عن الدولار كون أن عملتي اليورو والدولار أصبحتا تخلقان مشكلات نقدية واقتصادية للكثير من الدول".
وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، مؤتمره الصحفي السنوي حيث عرض نتائج العام 2023 وأجاب على أسئلة الصحفيين وكذلك المواطنين الروس حول الأوضاع المحلية والعالمية.
خطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2023
بوتين: من المرجح أن الأميركيين هم من فجروا خط الغاز "التيار الشمالي"
14:28 GMT
وتزامن معه برنامج "الخط المباشر مع فلاديمير بوتين"، حيث أجري فيه بوتين حوارا مباشرا مع المواطنين الروس والأجانب عبر "الخط المباشر"، أجاب فيه على الأسئلة التي طرحوها، وشملت مختلف المواضيع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وتم تنظيم "الخط المباشر" لأول مرة في عام 2001، وتم عقده سنويا، باستثناء عامي 2004 و2012.
وفي عام 2020، تم للمرة الأولى الجمع بين الخط المباشر والمؤتمر الصحفي الموسع التقليدي لبوتين؛ الذي يحضره المئات من الصحفيين من روسيا، وممثلو وسائل الإعلام الأجنبية في موسكو، وتبثه القنوات التلفزيونية مباشرة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Юг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. بوتين يقول إن روسيا ستزيد إمدادات المعدات والأدوية إلى قطاع غزة13:55 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала