https://sputnikarabic.ae/20231215/الصين-والسعودية-وإيران-تدعو-إلى-ترك-تحديد-مستقبل-فلسطين-لإرادة-شعبها-1084156473.html
الصين والسعودية وإيران تدعو إلى ترك تحديد مستقبل فلسطين لإرادة شعبها
الصين والسعودية وإيران تدعو إلى ترك تحديد مستقبل فلسطين لإرادة شعبها
أبدت الصين والمملكة العربية السعودية وإيران، اليوم الجمعة، قلقها تجاه استمرار الأوضاع الجارية في قطاع غزة، كتهديد للأمن والسلم في المنطقة وعلى الصعيد الدولي. 15.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-15T20:05+0000
2023-12-15T20:05+0000
2023-12-15T20:13+0000
الصين
السعودية
أخبار السعودية اليوم
إيران
أخبار إيران
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إسرائيل
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
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وأكدوا في إطار الاجتماع الأول للجنة الثلاثية المشتركة السعودية الإيرانية الصينية على مستوى نائب وزير، على "ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية في قطاع غزة، وإغاثة المدنيين بشكل مستدام، ومعارضة التهجير القسري للفلسطينيين"، وفقا لبيان من وزارة الخارجية السعودية.كما أكد الأطراف الثلاثة أن "أي ترتيب حول مستقبل فلسطين يجب أن يجسد إرادة الشعب الفلسطيني، وعلى دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وتقرير مصيره".واختتمت في العاصمة الصينية بكين، مساء اليوم الجمعة، أعمال الاجتماع الأول للجنة الثلاثية المشتركة السعودية الصينية الإيرانية، بمشاركة وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، ونائبي وزيري خارجية السعودية وليد الخريجي، وإيران، علي باقري كني.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.
https://sputnikarabic.ae/20231209/دبلوماسي-الصين-تتهم-واشنطن-بالنفاق-وازدواجية-المعايير-بسبب-موقفها-تجاه-ما-يحدث-في-غزة-1083899879.html
الصين
السعودية
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أخبار إيران
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الصين, السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الصين, السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الصين والسعودية وإيران تدعو إلى ترك تحديد مستقبل فلسطين لإرادة شعبها
20:05 GMT 15.12.2023 (تم التحديث: 20:13 GMT 15.12.2023)
أبدت الصين والمملكة العربية السعودية وإيران، اليوم الجمعة، قلقها تجاه استمرار الأوضاع الجارية في قطاع غزة، كتهديد للأمن والسلم في المنطقة وعلى الصعيد الدولي.
وأكدوا في إطار الاجتماع الأول للجنة الثلاثية المشتركة السعودية الإيرانية الصينية على مستوى نائب وزير، على "ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية في قطاع غزة، وإغاثة المدنيين بشكل مستدام، ومعارضة التهجير القسري للفلسطينيين
"، وفقا لبيان من وزارة الخارجية السعودية.
كما أكد الأطراف الثلاثة أن "أي ترتيب حول مستقبل فلسطين يجب أن يجسد إرادة الشعب الفلسطيني، وعلى دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وتقرير مصيره".
واختتمت في العاصمة الصينية بكين، مساء اليوم الجمعة، أعمال الاجتماع الأول للجنة الثلاثية المشتركة السعودية الصينية الإيرانية، بمشاركة وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، ونائبي وزيري خارجية السعودية وليد الخريجي، وإيران، علي باقري كني.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة
، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.