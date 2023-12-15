https://sputnikarabic.ae/20231215/القيادة-المركزية-الأمريكية--وميرسك-تنفيان-تضرر-سفينة-شحن-إثر-هجوم-أنصار-الله-1084125505.html
القيادة المركزية الأمريكية و"ميرسك" تنفيان تضرر سفينة شحن إثر هجوم "أنصار الله"
القيادة المركزية الأمريكية و"ميرسك" تنفيان تضرر سفينة شحن إثر هجوم "أنصار الله"
نفت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" وقوع أضرار أو إصابات جراء الهجوم الصاروخي الذي شنته "أنصار الله" باتجاه ممر ملاحي دولي في البحر الأحمر. 15.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-15T01:43+0000
2023-12-15T01:43+0000
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وأوضحت القيادة المركزية عبر منصة "إكس" أنها "تواصل مراقبة الوضع عن كثب على الرغم من أن هذا الحادث لم يشهد تدخل قوات أمريكية".من ناحية أخرى، قال متحدث باسم شركة "ميرسك" إن سفينة تابعة للشركة لم تتعرض لأضرار، وذلك في معرض رد الشركة على إعلان جماعة "أنصار الله" بأنها استهدفت سفينة تابعة لميرسك بطائرة مسيرة وأصابتها بشكل مباشر.وفي وقت سابق، أعلنت "أنصار الله"، يوم الثلاثاء الماضي، أنها استهدفت سفينة نفط نرويجية، في البحر الأحمر، كانت متجهة إلى إسرائيل، مشيرة إلى أن طاقمها رفض النداءات التحذيرية.وتسبب الهجمات المتكررة على السفن المتجهة إلى إسرائيل في تحويل العديد من شركات الشحن لسفنها لمسارات حول أفريقيا، لتقطع آلاف الكيلومترات الإضافية.ويتضمن المسار البديل توجه السفن نحو رأس الرجاء الصالح حول جنوب أفريقيا والإبحار في المحيط الأطلنطي شمالاً، حتى مضيق جبل طارق لتعبره متجهة إلى الموانئ الإسرائيلية عبر البحر المتوسط.وبحسب التقرير، فإن تلك الأمور ستنعكس على أسعار الشحنات التي ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع في إسرائيل، التي ستؤثر سلبا على الاقتصاد.
https://sputnikarabic.ae/20231213/بعد-هجماتها-البحرية-أنصار-الله-تكشف-تلقيها-رسائل-من-دول-فاعلة--1084062485.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, أنصار الله
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, أنصار الله
القيادة المركزية الأمريكية و"ميرسك" تنفيان تضرر سفينة شحن إثر هجوم "أنصار الله"
نفت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" وقوع أضرار أو إصابات جراء الهجوم الصاروخي الذي شنته "أنصار الله" باتجاه ممر ملاحي دولي في البحر الأحمر.
وأوضحت القيادة المركزية عبر منصة "إكس" أنها "تواصل مراقبة الوضع عن كثب على الرغم من أن هذا الحادث
لم يشهد تدخل قوات أمريكية".
من ناحية أخرى، قال متحدث باسم شركة "ميرسك" إن سفينة تابعة للشركة لم تتعرض لأضرار، وذلك في معرض رد الشركة على إعلان جماعة "أنصار الله" بأنها استهدفت سفينة تابعة لميرسك بطائرة مسيرة وأصابتها بشكل مباشر.
وفي وقت سابق، أعلنت "أنصار الله"، يوم الثلاثاء الماضي، أنها استهدفت سفينة
نفط نرويجية، في البحر الأحمر، كانت متجهة إلى إسرائيل، مشيرة إلى أن طاقمها رفض النداءات التحذيرية.
وتسبب الهجمات المتكررة على السفن المتجهة إلى إسرائيل في تحويل العديد من شركات الشحن لسفنها لمسارات حول أفريقيا، لتقطع آلاف الكيلومترات الإضافية.
ويتضمن المسار البديل توجه السفن نحو رأس الرجاء الصالح حول جنوب أفريقيا والإبحار في المحيط الأطلنطي شمالاً، حتى مضيق جبل طارق لتعبره متجهة إلى الموانئ الإسرائيلية عبر البحر المتوسط.
وبحسب التقرير، فإن تلك الأمور ستنعكس على أسعار الشحنات التي ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع في إسرائيل
، التي ستؤثر سلبا على الاقتصاد.