https://sputnikarabic.ae/20231215/الكرملين-هنغاريا-دولة-مستقلة-بما-يكفي-للدفاع-عن-مصالحها--1084146122.html

الكرملين: هنغاريا دولة مستقلة بما يكفي للدفاع عن مصالحها

الكرملين: هنغاريا دولة مستقلة بما يكفي للدفاع عن مصالحها

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن المجر دولة مستقلة بما يكفي للدفاع عن مصالحها الخاصة، مؤكداً أن روسيا تقرأ بعناية تقارير... 15.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-15T13:00+0000

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وقال بيسكوف، مجيباً عن سؤال حول رد فعل الكرملين على تصريحات رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان: "ليس من حقنا التعليق على ذلك، المجر دولة ذات سيادة، ولديها مصالحها الخاصة، وعلى عكس العديد من الدول الأوروبية الأخرى، تدافع المجر بقوة عن مصالحها، الشيء الذي بالمناسبة، يروق لنا". ولفت بيسكوف إلى كلمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي قال، قبل ذلك "لا ينبغي للمرء أن يعتقد أن المجر وعدداً من الدول الأخرى التي تدافع عن مصالحها، موالية لروسيا".واختتم المتحدث الرئاسي بالتأكيد على أن روسيا تقرأ بعناية تقارير وسائل الإعلام حول ممارسات (طريقة) صنع القرار في الاتحاد الأوروبي.وقال أوربان لإذاعة "كوسوث": "كانت الحجة الحاسمة هي أن هنغاريا لن تخسر أي شيء، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة، أن الكلمة الأخيرة بشأن عضوية أوكرانيا يجب أن يقولها 27 برلماناً، بما في ذلك البرلمان الهنغاري، ولذلك، في حال أننا لا نريد، أن تصبح أوكرانيا عضواً في الاتحاد الأوروبي، عندها سيصوت البرلمان الهنغاري ضد (هذا الأمر)". و أكد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، يوم أمس الخميس، أن رؤساء الدول ورؤساء الحكومات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وافقوا على بدء المفاوضات حول انضمام أوكرانيا ومولودوفا إلى التكتل.

https://sputnikarabic.ae/20231215/الرئيس-المجري-بوسعنا-عرقلة-انضمام-أوكرانيا-للاتحاد-الأوروبي-عشرات-المرات-1084131945.html

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