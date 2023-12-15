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https://sputnikarabic.ae/20231215/الكرملين-هنغاريا-دولة-مستقلة-بما-يكفي-للدفاع-عن-مصالحها--1084146122.html
الكرملين: هنغاريا دولة مستقلة بما يكفي للدفاع عن مصالحها
الكرملين: هنغاريا دولة مستقلة بما يكفي للدفاع عن مصالحها
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن المجر دولة مستقلة بما يكفي للدفاع عن مصالحها الخاصة، مؤكداً أن روسيا تقرأ بعناية تقارير... 15.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-15T13:00+0000
2023-12-15T13:00+0000
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وقال بيسكوف، مجيباً عن سؤال حول رد فعل الكرملين على تصريحات رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان: "ليس من حقنا التعليق على ذلك، المجر دولة ذات سيادة، ولديها مصالحها الخاصة، وعلى عكس العديد من الدول الأوروبية الأخرى، تدافع المجر بقوة عن مصالحها، الشيء الذي بالمناسبة، يروق لنا". ولفت بيسكوف إلى كلمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي قال، قبل ذلك "لا ينبغي للمرء أن يعتقد أن المجر وعدداً من الدول الأخرى التي تدافع عن مصالحها، موالية لروسيا".واختتم المتحدث الرئاسي بالتأكيد على أن روسيا تقرأ بعناية تقارير وسائل الإعلام حول ممارسات (طريقة) صنع القرار في الاتحاد الأوروبي.وقال أوربان لإذاعة "كوسوث": "كانت الحجة الحاسمة هي أن هنغاريا لن تخسر أي شيء، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة، أن الكلمة الأخيرة بشأن عضوية أوكرانيا يجب أن يقولها 27 برلماناً، بما في ذلك البرلمان الهنغاري، ولذلك، في حال أننا لا نريد، أن تصبح أوكرانيا عضواً في الاتحاد الأوروبي، عندها سيصوت البرلمان الهنغاري ضد (هذا الأمر)". و أكد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، يوم أمس الخميس، أن رؤساء الدول ورؤساء الحكومات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وافقوا على بدء المفاوضات حول انضمام أوكرانيا ومولودوفا إلى التكتل.
https://sputnikarabic.ae/20231215/الرئيس-المجري-بوسعنا-عرقلة-انضمام-أوكرانيا-للاتحاد-الأوروبي-عشرات-المرات-1084131945.html
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روسيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي

الكرملين: هنغاريا دولة مستقلة بما يكفي للدفاع عن مصالحها

13:00 GMT 15.12.2023
© Sputnik . Iliya Pitalyev / الانتقال إلى بنك الصورالكرملين، موسكو، روسيا
الكرملين، موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2023
© Sputnik . Iliya Pitalyev
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صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن المجر دولة مستقلة بما يكفي للدفاع عن مصالحها الخاصة، مؤكداً أن روسيا تقرأ بعناية تقارير وسائل الإعلام، حول ممارسة صنع القرار في الاتحاد الأوروبي.
وقال بيسكوف، مجيباً عن سؤال حول رد فعل الكرملين على تصريحات رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان: "ليس من حقنا التعليق على ذلك، المجر دولة ذات سيادة، ولديها مصالحها الخاصة، وعلى عكس العديد من الدول الأوروبية الأخرى، تدافع المجر بقوة عن مصالحها، الشيء الذي بالمناسبة، يروق لنا".
ولفت بيسكوف إلى كلمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي قال، قبل ذلك "لا ينبغي للمرء أن يعتقد أن المجر وعدداً من الدول الأخرى التي تدافع عن مصالحها، موالية لروسيا".

وأضاف بيسكوف: "هم ليسوا مؤيدين لروسيا على الإطلاق، إنهم ببساطة واعون ومستقلون بدرجة كافية للدفاع عن مصالحهم الخاصة، وربما لا يزال هذا الأمر يخص الاتحاد الأوروبي وعلاقات المجر مع المفوضية الأوروبية وهذا ليس من شأننا".

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2023
الرئيس المجري: بوسعنا عرقلة انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي عشرات المرات
09:24 GMT
واختتم المتحدث الرئاسي بالتأكيد على أن روسيا تقرأ بعناية تقارير وسائل الإعلام حول ممارسات (طريقة) صنع القرار في الاتحاد الأوروبي.

وصرح رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، بأن هنغاريا تستطيع عرقلة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي 75 مرة أخرى، وأن القرار النهائي ستتخذه البرلمانات.

وقال أوربان لإذاعة "كوسوث": "كانت الحجة الحاسمة هي أن هنغاريا لن تخسر أي شيء، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة، أن الكلمة الأخيرة بشأن عضوية أوكرانيا يجب أن يقولها 27 برلماناً، بما في ذلك البرلمان الهنغاري، ولذلك، في حال أننا لا نريد، أن تصبح أوكرانيا عضواً في الاتحاد الأوروبي، عندها سيصوت البرلمان الهنغاري ضد (هذا الأمر)".
و صرح أوربان، الشهر الماضي، بأن "أوكرانيا ليست جاهزة، من جميع النواحي، للحديث عن طموحها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي... لا يمكن بدء المفاوضات، وهذا موقف هنغاري واضح".
و أكد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، يوم أمس الخميس، أن رؤساء الدول ورؤساء الحكومات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وافقوا على بدء المفاوضات حول انضمام أوكرانيا ومولودوفا إلى التكتل.
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