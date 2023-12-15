https://sputnikarabic.ae/20231215/خبير-أوروبا-ستعود-زحفا-إلى-روسيا-والقوانين-الدولية-هي-المرجع-الأساس-للرئيس-بوتين-1084129108.html

خبير: أوروبا ستعود زحفا إلى روسيا والقوانين الدولية هي المرجع الأساس للرئيس بوتين

خبير: أوروبا ستعود زحفا إلى روسيا والقوانين الدولية هي المرجع الأساس للرئيس بوتين

أكد الخبير في الشأن الروسي، رضوان قاسم، أنه لطالما سعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى إطلاع شعبه وكل دول العالم على الأوضاع القائمة على الصعيد الدولي وليس... 15.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-15T07:52+0000

2023-12-15T07:52+0000

2023-12-15T07:52+0000

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وفي حديث خاص لإذاعة "سبوتنيك"، أوضح قاسم أن خطاب الرئيس بوتين، أكد وجود نمو اقتصادي بنسب عالية في روسيا، أي على عكس ما تصور الغرب حدوثه بعد شنه حرب شاملة ضد موسكو، وفرض حصار اقتصادي عليها، مؤكدا أن "السحر انقلب على الساحر"، وتدهور الاقتصاد الغربي وتفاقمت في دوله أزمات اقتصادية خطرة. وجدد قاسم تأكيده أن أغلب دول العالم تود التخلص من الهيمنة الأمريكية، إذ كلما غضبت واشنطن من دولة ما بسبب تعارض في المصالح أو تناقض في السياسات، تفرض عليها عقوبات اقتصادية وشروطا تعجيزية لتسهم في تدهور حالها، وقد شهدت العديد من دول المنطقة أزمات بسبب العقوبات الاقتصادية (لبنان وسوريا، يشهدان ارتفاعا في سعر صرف العملة بشكل قياسي أمام الدولار الأمريكي بسبب ضغط واشنطن على حكومتي البلدين). وأشار قاسم إلى أن ما يحمي الدولار الأمريكي اليوم هو القوة العسكرية الأمريكية، وليس قسمته المادية (طباعته)، ما يدفعه للسيطرة على أغلب دول العالم. ونوّه قاسم بأن دول العالم تختار الذهاب نحو روسيا على أنها دولة تتصرف، وفق القوانين والشرع الدولية والأممية، على عكس الولايات المتحدة التي "تضرب عرض الحائط" كل القوانين الدولية، وتحقق السياسة التي تحلو لها داخل مجلس الأمن الدولي، واستخدامها حق النقض (الفيتو) ضد قرار يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، خير دليل على الغطرسة الأمريكية، وما تشكله من خطر على الأمن الدولي. وأكد أن التكبر والعجرفة الأمريكية وسوء استخدام "الفيتو"، يدل على أن العالم بحاجة إلى تعددية قطبية لإعادة التوازنات بشكل كامل، وهذا ما يدعو إليه الرئيس بوتين على الدوام، كما يدل على ضرورة التقرب من موسكو، التي أثبتت أنها تهدف إلى إحلال السلام في المنطقة والعالم، وحفظ حقوق شعوب الدول وعدم التدخل في شؤونهم الخاصة أو زعزعة استقرارهم وتهديد أمنهم القومي. وأكد قاسم أن حديث الرئيس بوتين، عن أن القوات الروسية ليست بحاجة إلى "تجنيد إجباري"، أو إرغام الشعب الروسي على الانضمام لصفوف الجيش، يشير إلى القيادة الحكيمة التي يتمتع فيها الرئيس الروسي، لا سيما وأن الشعب الروسي هو من يبادر ويتطوع للدفاع عن أرضه ووجوده واستمراريته. وشدد على أن بوتين، يسعى للحفاظ على سيادة أغلب الدول لتكون قادرة على مواجهة الأعداء، الذين يفرضون شروطا تعجيزية ويهددون أمنها القومي، كما يرغب في دفع تلك الدول لامتلاكها قرارا حرا. وأكد أن كل تلك العوامل الإيجابية تسمح لبوتين، بأن يكون رئيسا ذا دور سياسي مهم على الصعيد الداخلي والإقليمي والدولي، كما تؤهله لأن يكون القائد الأوحد لأمته والمنطقة وإحلال السلام فيها والتقدم إلى الامام. وأضاف أن رفض الغرب لتعددية الأقطاب وفرض شروطه الخاصة على الدول، قد يقود العالم إلى حرب عالمية ثالثة مدمرة للبشرية. وأكد قاسم أن تبعية أوروبا للسياسات الأمريكية وانخراطها في الحرب بأوكرانيا، دفعها للعجز، وهذا الأمر بان في ألمانيا، حيث أعلنت وزارتا المالية والاقتصاد اتباع عملية "التقشف"، مع حلول فصل الشتاء. وتساءل الخبير: "من كان يتوقع اتخاذ أكبر الدول الأوروبية في مجال الصناعة (ألمانيا)، قرار التقشف؟"، مؤكدا أن السياسات الأمريكية تقود الدول إلى أزمات اقتصادية يصعب مواجهتها، كالتضخم المالي وغيرها من المشكلات.وأوضح أنه في حال لم تجد شركات الطاقة الكبرى في أوروبا بديلا عن الغاز الروسي، وإذا استمرت في شراء الغاز من الولايات المتحدة بأسعار مضاعفة، لن تتمكن من المنافسة مع الأسواق الأخرى، وبالتالي ستضطر إلى إغلاق أبوابها. وأشار قاسم إلى أن أغلب الحكومات الأوروبية تشهد تصاعدا لليمين الراغب في الخروج من دائرة السياسات الأمريكية، وبعضها بات يرغب في الخروج من الاتحاد الأوروبي (كما فعلت بريطانيا عام 2020)، ما يشير إلى قرب تفكك ذلك الاتحاد. وأكد الخبير قاسم أن عامل لجوء الأوكرانيين إلى الدول الأوروبية بات يشكل ضغطا كبيرا على أوروبا، التي تنخرط في الحروب بأوامر أمريكية ومن ثم تظهر باكية ونادمة لاتخاذها مثل هكذا قرارات. وذكّر قاسم بأن العديد من القادة الأوروبيين، أكدوا أن الأمن في أوروبا لن يحل ما إذا بقي الأمن الروسي مهدد بالخطر، مستشهدا بموقف هنغاريا، التي عارضت انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، باعتبار نظام كييف من أكثر الأنظمة فسادا، وأشار إلى أن رفض القادة الهنغاريين أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، لا يعني تقاربا في وجهات النظر مع موسكو، بل اتخذت قرارا عقلانيا يصب في مصلحتها الشخصية، إذ لا ترغب بأن يحل بها الدمار، أو الانخراط في حرب طويلة الأمد للدفاع عن نظام فاسد برئيس يمثل دمية بيد الأمريكيين. وأضاف أن القرار السياسي في الدول الأوروبية مسلوب، وتتخذ قراراتها في الولايات المتحدة، كما تعاني من أزمات اقتصادية تصل إلى حد الركود، إضافة إلى زعزعة استقرارها والأمن القومي المهدد في كل ثانية، متسائلا: "طالما أوروبا غير قادرة على تمويل أوكرانيا في حربها ضد روسيا، فكيف ستتمكن من الدفاع عن نفسها في حال خاضت حربا ضد موسكو؟".

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