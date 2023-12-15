https://sputnikarabic.ae/20231215/دبلوماسي-روسي-موسكو-قد-لا-ترفع-عقوباتها-عن-الغرب-حتى-لو-بادر-بذلك-1084148842.html
دبلوماسي روسي: موسكو قد لا ترفع عقوباتها عن الغرب حتى لو بادر بذلك
دبلوماسي روسي: موسكو قد لا ترفع عقوباتها عن الغرب حتى لو بادر بذلك
صرح ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، بأنه غير متأكد من أن موسكو سترغب في رفع العقوبات عن الغرب إذا قرر الغرب رفع العقوبات عنها. 15.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-15T13:59+0000
2023-12-15T13:59+0000
2023-12-15T13:59+0000
العالم
روسيا
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
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وأوضح أوليانوف: "إذا قرر الغرب رفع العقوبات عن روسيا، فأنا لست متأكدا من أن روسيا سترغب في رفع العقوبات عن الغرب. المستقبل سوف يظهر".وأعلنت وزارة الاقتصاد اليابانية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات جديدة على 57 كيانا روسيًا، وشركات من الإمارات وأرمينيا وبيلاروسيا وسوريا وأوزبكستان.وبحسب وزارة الاقتصاد اليابانية، فإنه ابتداء من 22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيتم تطبيق حظر على تصدير منتجات إلى العديد من الشركات الروسية العاملة في مجالات مختلفة مثل صناعة الطيران والسيارات والآلات.ووفقا لبيانات وزارة الاقتصاد اليابانية، فإن "هناك 494 شركة ومنظمة في روسيا، تخضع حاليا لإجراءات حظر التصدير، الذي فرضته الحكومة اليابانية".
https://sputnikarabic.ae/20231215/الكرملين-هنغاريا-دولة-مستقلة-بما-يكفي-للدفاع-عن-مصالحها--1084146122.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, العقوبات الأمريكية ضد روسيا
العالم, روسيا, العقوبات الأمريكية ضد روسيا
دبلوماسي روسي: موسكو قد لا ترفع عقوباتها عن الغرب حتى لو بادر بذلك
صرح ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، بأنه غير متأكد من أن موسكو سترغب في رفع العقوبات عن الغرب إذا قرر الغرب رفع العقوبات عنها.
وأوضح أوليانوف: "إذا قرر الغرب رفع العقوبات عن روسيا، فأنا لست متأكدا من أن روسيا سترغب في رفع العقوبات عن الغرب. المستقبل سوف يظهر".
وأضاف الممثل الدائم لروسيا: "لقد ساهمت العقوبات في التنمية الاقتصادية لروسيا، إذ أن الأرقام مثيرة للإعجاب للغاية، خاصة بالمقارنة مع ما يحدث في أوروبا الغربية، ولا سيما في ألمانيا".
وأعلنت وزارة الاقتصاد اليابانية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات جديدة على 57 كيانا روسيًا
، وشركات من الإمارات وأرمينيا وبيلاروسيا وسوريا وأوزبكستان.
وبحسب وزارة الاقتصاد اليابانية، فإنه ابتداء من 22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيتم تطبيق حظر على تصدير منتجات إلى العديد من الشركات الروسية العاملة في مجالات مختلفة مثل صناعة الطيران والسيارات والآلات.
ووفقا لبيانات وزارة الاقتصاد اليابانية، فإن "هناك 494 شركة ومنظمة في روسيا، تخضع حاليا لإجراءات حظر التصدير، الذي فرضته الحكومة اليابانية".