عربي
الجيش الروسي ينفذ 40 ضربة واسعة النطاق بأسلحة متناهية الدقة على البنية الحتية لقوات كييف
https://sputnikarabic.ae/20231215/دبلوماسي-روسي-موسكو-قد-لا-ترفع-عقوباتها-عن-الغرب-حتى-لو-بادر-بذلك-1084148842.html
دبلوماسي روسي: موسكو قد لا ترفع عقوباتها عن الغرب حتى لو بادر بذلك
دبلوماسي روسي: موسكو قد لا ترفع عقوباتها عن الغرب حتى لو بادر بذلك
صرح ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، بأنه غير متأكد من أن موسكو سترغب في رفع العقوبات عن الغرب إذا قرر الغرب رفع العقوبات عنها. 15.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-15T13:59+0000
2023-12-15T13:59+0000
العالم
روسيا
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/12/1060052728_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eac8d702bc23a21027b8cf618c007632.jpg
وأوضح أوليانوف: "إذا قرر الغرب رفع العقوبات عن روسيا، فأنا لست متأكدا من أن روسيا سترغب في رفع العقوبات عن الغرب. المستقبل سوف يظهر".وأعلنت وزارة الاقتصاد اليابانية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات جديدة على 57 كيانا روسيًا، وشركات من الإمارات وأرمينيا وبيلاروسيا وسوريا وأوزبكستان.وبحسب وزارة الاقتصاد اليابانية، فإنه ابتداء من 22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيتم تطبيق حظر على تصدير منتجات إلى العديد من الشركات الروسية العاملة في مجالات مختلفة مثل صناعة الطيران والسيارات والآلات.ووفقا لبيانات وزارة الاقتصاد اليابانية، فإن "هناك 494 شركة ومنظمة في روسيا، تخضع حاليا لإجراءات حظر التصدير، الذي فرضته الحكومة اليابانية".
https://sputnikarabic.ae/20231215/الكرملين-هنغاريا-دولة-مستقلة-بما-يكفي-للدفاع-عن-مصالحها--1084146122.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/12/1060052728_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3afa68d1dec6a0cfe56835b68a6ba29.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, العقوبات الأمريكية ضد روسيا
العالم, روسيا, العقوبات الأمريكية ضد روسيا

دبلوماسي روسي: موسكو قد لا ترفع عقوباتها عن الغرب حتى لو بادر بذلك

13:59 GMT 15.12.2023
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورقوزاق حرس الشرف التابع لجيش كوبان في حفل رسمي لرفع علم روسيا في كراسنودار، روسيا 18 مارس 2022
قوزاق حرس الشرف التابع لجيش كوبان في حفل رسمي لرفع علم روسيا في كراسنودار، روسيا 18 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2023
© Sputnik . Vitaly Timkiv
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، بأنه غير متأكد من أن موسكو سترغب في رفع العقوبات عن الغرب إذا قرر الغرب رفع العقوبات عنها.
وأوضح أوليانوف: "إذا قرر الغرب رفع العقوبات عن روسيا، فأنا لست متأكدا من أن روسيا سترغب في رفع العقوبات عن الغرب. المستقبل سوف يظهر".

وأضاف الممثل الدائم لروسيا: "لقد ساهمت العقوبات في التنمية الاقتصادية لروسيا، إذ أن الأرقام مثيرة للإعجاب للغاية، خاصة بالمقارنة مع ما يحدث في أوروبا الغربية، ولا سيما في ألمانيا".

الكرملين، موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2023
الكرملين: هنغاريا دولة مستقلة بما يكفي للدفاع عن مصالحها
13:00 GMT
وأعلنت وزارة الاقتصاد اليابانية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات جديدة على 57 كيانا روسيًا، وشركات من الإمارات وأرمينيا وبيلاروسيا وسوريا وأوزبكستان.
وبحسب وزارة الاقتصاد اليابانية، فإنه ابتداء من 22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيتم تطبيق حظر على تصدير منتجات إلى العديد من الشركات الروسية العاملة في مجالات مختلفة مثل صناعة الطيران والسيارات والآلات.
ووفقا لبيانات وزارة الاقتصاد اليابانية، فإن "هناك 494 شركة ومنظمة في روسيا، تخضع حاليا لإجراءات حظر التصدير، الذي فرضته الحكومة اليابانية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تحتاج أشهرا إضافية للقضاء على "حماس".. فيديو وصور11:15 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:23 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 05:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала