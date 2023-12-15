https://sputnikarabic.ae/20231215/دراسة-تكشف-تضليل-إيلون-ماسك-ومارك-زوكربيرغ-للاقتصاد-الرقمي-1084146916.html
دراسة تكشف "تضليل" إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ للاقتصاد الرقمي
دراسة تكشف "تضليل" إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ للاقتصاد الرقمي
قامت دراسة أجراها عالم اجتماع اقتصادي في جامعة بازل بتحليل الخطب ومساهمات الكتب والمقالات من وادي السيليكون من وادي السيليكون، والذي دل على ظهور روح جديدة... 15.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-15T13:11+0000
2023-12-15T13:11+0000
2023-12-15T13:11+0000
إيلون ماسك
مارك زوكربيرغ
العالم
اقتصاد
وادي السيليكون
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لقد فسر "الكالفينيون" في القرن التاسع عشر الازدهار الاقتصادي باعتباره علامة على أن المرء يُحسب بين مختاري الله. وقد أثر هذا النمط من التفكير، المتمركز في جنيف، على الرأسمالية الليبرالية.أراد عالم الاجتماع الاقتصادي أوليفر ناختفاي، من جامعة بازل بسويسرا، مع زميله تيمو سيدل من جامعة فيينا بالنمسا، معرفة مدى تأثير هذه الفكرة اليوم، فاعتمدوا في دراستهم على مجموعة متنوعة من النصوص من وادي السيليكون (المركز العالمي للتكنولوجيا المتقدمة على الساحل الغربي للولايات المتحدة).قام الباحثون بفحص الخطب في الكتب لأشخاص مثل مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ والرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك (نخب التكنولوجيا في الساحل الغربي). كما اطلعوا أيضًا على مقالات من مجلة Wired، ومجلة الساحل الشرقي "هارفارد بيزنس ريفيو"، والتي يميل المديرون الأمريكيون إلى قراءتها أكثر من المديرين في وادي السيليكون.تم الكشف عن الحلولية باعتبارها النقطة المرجعية الأكثر أهمية في ريادة الأعمال، أصبحت الفكرة أيضًا منتشرة بشكل متزايد في مجلة "وييرد"، والتي تمثل بشكل أو بآخر العقليات في الوسط التكنولوجي الأوسع في وادي السيليكون.ويلخص الدراسة على النحو التالي: "كنا أول من أظهر على أساس واسع من البيانات أن سلالة جديدة من الفكر تنشأ في الرأسمالية الرقمية اليوم والتي توفر مبررا مركزيا لنشاط ريادة الأعمال. وهذه السلالة تتأثر بشدة بالحلولية.ينتقد ناختوي أيضًا شركة "ميتا"(فيسبوك المحظورة في روسيا لأنها تقوم بأنشطة متطرفة)، لأنها تسمح للأخبار المزيفة بالانتشار.ويخلص إلى القول: "مذهب الحلولية مجرد قشرة أيديولوجية فارغة"، ويرى ناختفاي أن دراسته بمثابة نقد للتصوير الذاتي الذي يقدمه عمالقة التكنولوجيا الأميركيون، "وهو ما ينبغي لنا أن ننظر إليه بقدر كبير من الشك".
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيلون ماسك, مارك زوكربيرغ, العالم, اقتصاد, وادي السيليكون
إيلون ماسك, مارك زوكربيرغ, العالم, اقتصاد, وادي السيليكون
دراسة تكشف "تضليل" إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ للاقتصاد الرقمي
قامت دراسة أجراها عالم اجتماع اقتصادي في جامعة بازل بتحليل الخطب ومساهمات الكتب والمقالات من وادي السيليكون من وادي السيليكون، والذي دل على ظهور روح جديدة للرأسمالية الرقمية.
لقد فسر "الكالفينيون" في القرن التاسع عشر الازدهار الاقتصادي باعتباره علامة على أن المرء يُحسب بين مختاري الله. وقد أثر هذا النمط من التفكير، المتمركز في جنيف، على الرأسمالية الليبرالية.
تركز الأنشطة الاقتصادية اليوم على موضوعات المرونة أو الكفاءة، إذ يزعم الرأسماليون الرقميون أنهم يحسنون العالم، وتتمثل عقيدتهم بأن لكل مشكلة مجتمعية، يوجد حل تقني يوفر أيضًا الفرصة لتحقيق الكثير من الأرباح، ويُعرف هذا النهج بـ"الحلولية".
أراد عالم الاجتماع الاقتصادي أوليفر ناختفاي، من جامعة بازل بسويسرا، مع زميله تيمو سيدل من جامعة فيينا بالنمسا، معرفة مدى تأثير هذه الفكرة اليوم، فاعتمدوا في دراستهم على مجموعة متنوعة من النصوص من وادي السيليكون (المركز العالمي للتكنولوجيا المتقدمة على الساحل الغربي للولايات المتحدة).
قام الباحثون بفحص الخطب في الكتب لأشخاص مثل مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ والرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك (نخب التكنولوجيا في الساحل الغربي). كما اطلعوا أيضًا على مقالات من مجلة Wired، ومجلة الساحل الشرقي "هارفارد بيزنس ريفيو"، والتي يميل المديرون الأمريكيون إلى قراءتها أكثر من المديرين في وادي السيليكون.
وشرح ناختوي اختيار المصادر النصية بهذه الطريقة: "لقد افترضنا أن رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا مثل زوكربيرغ سيستخدمون الحجج الحلولية، لكننا أردنا أن نعرف ما إذا كانت الأيديولوجية تمتد إلى ما هو أبعد من الدائرة الحصرية لنخب وادي السيليكون.
تم الكشف عن الحلولية باعتبارها النقطة المرجعية الأكثر أهمية في ريادة الأعمال
، أصبحت الفكرة أيضًا منتشرة بشكل متزايد في مجلة "وييرد"، والتي تمثل بشكل أو بآخر العقليات في الوسط التكنولوجي الأوسع في وادي السيليكون.
ويلخص الدراسة على النحو التالي: "كنا أول من أظهر على أساس واسع من البيانات أن سلالة جديدة من الفكر تنشأ في الرأسمالية الرقمية اليوم والتي توفر مبررا مركزيا لنشاط ريادة الأعمال. وهذه السلالة تتأثر بشدة بالحلولية.
يعتبر ناختفاي أن هذه الروح الرأسمالية الجديدة إشكالية لأنها تقلل من قيمة العمليات الديمقراطية، فمثلا، لا يكن "ماسك" أي تقدير لحماية العمال أو التنظيم الديمقراطي، والنتيجة هي أن مصانع تسلا في ألمانيا تتعرض لحوادث مهنية أكثر بكثير من مصانع أودي المماثلة.
ينتقد ناختوي أيضًا شركة "ميتا"(فيسبوك المحظورة في روسيا لأنها تقوم بأنشطة متطرفة)، لأنها تسمح للأخبار المزيفة بالانتشار.
ويخلص إلى القول: "مذهب الحلولية مجرد قشرة أيديولوجية فارغة"، ويرى ناختفاي أن دراسته بمثابة نقد للتصوير الذاتي الذي يقدمه عمالقة التكنولوجيا الأميركيون، "وهو ما ينبغي لنا أن ننظر إليه بقدر كبير من الشك".