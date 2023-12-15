https://sputnikarabic.ae/20231215/دراسة-تكشف-تضليل-إيلون-ماسك-ومارك-زوكربيرغ-للاقتصاد-الرقمي-1084146916.html

دراسة تكشف "تضليل" إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ للاقتصاد الرقمي

دراسة تكشف "تضليل" إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ للاقتصاد الرقمي

قامت دراسة أجراها عالم اجتماع اقتصادي في جامعة بازل بتحليل الخطب ومساهمات الكتب والمقالات من وادي السيليكون من وادي السيليكون، والذي دل على ظهور روح جديدة... 15.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-15T13:11+0000

2023-12-15T13:11+0000

2023-12-15T13:11+0000

إيلون ماسك

مارك زوكربيرغ

العالم

اقتصاد

وادي السيليكون

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لقد فسر "الكالفينيون" في القرن التاسع عشر الازدهار الاقتصادي باعتباره علامة على أن المرء يُحسب بين مختاري الله. وقد أثر هذا النمط من التفكير، المتمركز في جنيف، على الرأسمالية الليبرالية.أراد عالم الاجتماع الاقتصادي أوليفر ناختفاي، من جامعة بازل بسويسرا، مع زميله تيمو سيدل من جامعة فيينا بالنمسا، معرفة مدى تأثير هذه الفكرة اليوم، فاعتمدوا في دراستهم على مجموعة متنوعة من النصوص من وادي السيليكون (المركز العالمي للتكنولوجيا المتقدمة على الساحل الغربي للولايات المتحدة).قام الباحثون بفحص الخطب في الكتب لأشخاص مثل مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ والرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك (نخب التكنولوجيا في الساحل الغربي). كما اطلعوا أيضًا على مقالات من مجلة Wired، ومجلة الساحل الشرقي "هارفارد بيزنس ريفيو"، والتي يميل المديرون الأمريكيون إلى قراءتها أكثر من المديرين في وادي السيليكون.تم الكشف عن الحلولية باعتبارها النقطة المرجعية الأكثر أهمية في ريادة الأعمال، أصبحت الفكرة أيضًا منتشرة بشكل متزايد في مجلة "وييرد"، والتي تمثل بشكل أو بآخر العقليات في الوسط التكنولوجي الأوسع في وادي السيليكون.ويلخص الدراسة على النحو التالي: "كنا أول من أظهر على أساس واسع من البيانات أن سلالة جديدة من الفكر تنشأ في الرأسمالية الرقمية اليوم والتي توفر مبررا مركزيا لنشاط ريادة الأعمال. وهذه السلالة تتأثر بشدة بالحلولية.ينتقد ناختوي أيضًا شركة "ميتا"(فيسبوك المحظورة في روسيا لأنها تقوم بأنشطة متطرفة)، لأنها تسمح للأخبار المزيفة بالانتشار.ويخلص إلى القول: "مذهب الحلولية مجرد قشرة أيديولوجية فارغة"، ويرى ناختفاي أن دراسته بمثابة نقد للتصوير الذاتي الذي يقدمه عمالقة التكنولوجيا الأميركيون، "وهو ما ينبغي لنا أن ننظر إليه بقدر كبير من الشك".

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إيلون ماسك, مارك زوكربيرغ, العالم, اقتصاد, وادي السيليكون