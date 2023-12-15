https://sputnikarabic.ae/20231215/ضابط-فرنسي-يصف-ما-ينتظر-قوات-كييف-في-الشتاء-1084151429.html

ضابط فرنسي يصف ما ينتظر قوات كييف في الشتاء

ضابط فرنسي يصف ما ينتظر قوات كييف في الشتاء

صرح الجنرال الفرنسي جيروم بيليستراندي، اليوم الجمعة، أنه بعد فشل الهجوم المضاد أصبحت القوات المسلحة الأوكرانية على حافة شتاء صعب، بينما تقوض روسيا ثقة الحلفاء... 15.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-15T15:28+0000

2023-12-15T15:28+0000

2023-12-15T15:28+0000

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وأضاف بيليستراندي أن "الوضع على الجبهة صعب، والمبادرة تعود إلى روسيا، والقوات الأوكرانية أصبحت في موقف دفاعي بشكل متزايد".وأشار الضابط إلى أن "الهجوم المضاد قد انتهى، والقوات المسلحة الأوكرانية ستواصل فقط محاولة الحفاظ على خط المواجهة، علاوة على ذلك بعد فصل الشتاء لن يتمكن الأوكرانيون من الهجوم".وصرح رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، بأن هنغاريا تستطيع عرقلة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي 75 مرة أخرى، وأن القرار النهائي ستتخذه البرلمانات.و صرح أوربان، الشهر الماضي، بأن "أوكرانيا ليست جاهزة، من جميع النواحي، للحديث عن طموحها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي... لا يمكن بدء المفاوضات، وهذا موقف هنغاري واضح".و أكد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، يوم أمس الخميس، أن رؤساء الدول ورؤساء الحكومات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وافقوا على بدء المفاوضات حول انضمام أوكرانيا ومولودوفا إلى التكتل.

https://sputnikarabic.ae/20231215/الكرملين-أمريكا-على-دراية-بأن-أوكرانيا-غير-قادرة-على-الانتصار-في-الصراع-1084151031.html

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