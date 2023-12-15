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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231215/ضابط-فرنسي-يصف-ما-ينتظر-قوات-كييف-في-الشتاء-1084151429.html
ضابط فرنسي يصف ما ينتظر قوات كييف في الشتاء
ضابط فرنسي يصف ما ينتظر قوات كييف في الشتاء
صرح الجنرال الفرنسي جيروم بيليستراندي، اليوم الجمعة، أنه بعد فشل الهجوم المضاد أصبحت القوات المسلحة الأوكرانية على حافة شتاء صعب، بينما تقوض روسيا ثقة الحلفاء... 15.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-15T15:28+0000
2023-12-15T15:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأضاف بيليستراندي أن "الوضع على الجبهة صعب، والمبادرة تعود إلى روسيا، والقوات الأوكرانية أصبحت في موقف دفاعي بشكل متزايد".وأشار الضابط إلى أن "الهجوم المضاد قد انتهى، والقوات المسلحة الأوكرانية ستواصل فقط محاولة الحفاظ على خط المواجهة، علاوة على ذلك بعد فصل الشتاء لن يتمكن الأوكرانيون من الهجوم".وصرح رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، بأن هنغاريا تستطيع عرقلة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي 75 مرة أخرى، وأن القرار النهائي ستتخذه البرلمانات.و صرح أوربان، الشهر الماضي، بأن "أوكرانيا ليست جاهزة، من جميع النواحي، للحديث عن طموحها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي... لا يمكن بدء المفاوضات، وهذا موقف هنغاري واضح".و أكد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، يوم أمس الخميس، أن رؤساء الدول ورؤساء الحكومات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وافقوا على بدء المفاوضات حول انضمام أوكرانيا ومولودوفا إلى التكتل.
https://sputnikarabic.ae/20231215/الكرملين-أمريكا-على-دراية-بأن-أوكرانيا-غير-قادرة-على-الانتصار-في-الصراع-1084151031.html
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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

ضابط فرنسي يصف ما ينتظر قوات كييف في الشتاء

15:28 GMT 15.12.2023
© AP Photo / Petr David Josekجنود أوكرانيون
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2023
© AP Photo / Petr David Josek
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صرح الجنرال الفرنسي جيروم بيليستراندي، اليوم الجمعة، أنه بعد فشل الهجوم المضاد أصبحت القوات المسلحة الأوكرانية على حافة شتاء صعب، بينما تقوض روسيا ثقة الحلفاء الغربيين في إمكانية انتصار أوكرانيا.
وأضاف بيليستراندي أن "الوضع على الجبهة صعب، والمبادرة تعود إلى روسيا، والقوات الأوكرانية أصبحت في موقف دفاعي بشكل متزايد".
وأشار الضابط إلى أن "الهجوم المضاد قد انتهى، والقوات المسلحة الأوكرانية ستواصل فقط محاولة الحفاظ على خط المواجهة، علاوة على ذلك بعد فصل الشتاء لن يتمكن الأوكرانيون من الهجوم".

كل هذا يحدث في وقت حيث تتقاذف الولايات المتحدة والغرب الشكوك حول استمرار المساعدة العسكرية لكييف، كما أن موسكو "تصب الزيت على النار" بخطاباتها حول النصر الواثق والحتمي في الصراع، على حسب تعبير الضابط.

الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2023
الكرملين: أمريكا على دراية بأن أوكرانيا غير قادرة على الانتصار في الصراع
15:05 GMT
وصرح رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، بأن هنغاريا تستطيع عرقلة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي 75 مرة أخرى، وأن القرار النهائي ستتخذه البرلمانات.
وقال أوربان لإذاعة "كوسوث": "كانت الحجة الحاسمة هي أن هنغاريا لن تخسر أي شيء، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة، أن الكلمة الأخيرة بشأن عضوية أوكرانيا يجب أن يقولها 27 برلماناً، بما في ذلك البرلمان الهنغاري، ولذلك، في حال أننا لا نريد، أن تصبح أوكرانيا عضواً في الاتحاد الأوروبي، عندها سيصوت البرلمان الهنغاري ضد (هذا الأمر)".
و صرح أوربان، الشهر الماضي، بأن "أوكرانيا ليست جاهزة، من جميع النواحي، للحديث عن طموحها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي... لا يمكن بدء المفاوضات، وهذا موقف هنغاري واضح".
و أكد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، يوم أمس الخميس، أن رؤساء الدول ورؤساء الحكومات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وافقوا على بدء المفاوضات حول انضمام أوكرانيا ومولودوفا إلى التكتل.
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