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https://sputnikarabic.ae/20231215/الكرملين-أمريكا-على-دراية-بأن-أوكرانيا-غير-قادرة-على-الانتصار-في-الصراع-1084151031.html
الكرملين: أمريكا على دراية بأن أوكرانيا غير قادرة على الانتصار في الصراع
الكرملين: أمريكا على دراية بأن أوكرانيا غير قادرة على الانتصار في الصراع
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة تعرف تماما أن أوكرانيا لا يمكنها كسب الصراع. 15.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-15T15:05+0000
2023-12-15T15:05+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
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وقال بيسكوف في مقابلة إعلامية: "أخبرهم أن يذهبوا ويموتوا. لا تقلق، سنمنحك ما يكفي من المال والأسلحة الكافية، لكن عليك أن تذهب وتموت وأنت تعلم جيدا أنهم (أوكرانيا) لن يكونوا قادرين على الفوز (في الصراع)."ودعا بيسكوف الولايات المتحدة إلى إدراك مسؤوليتها عن دعم أوكرانيا وفهم أنها تطيل أمد الصراع فقط.صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أنه حان الوقت لكي تدرك الدول الغربية أن سياستها بشأن أوكرانيا عقيمة، وأنه "أفضل أن تدرك متأخراً من ألا تدرك أبداً".وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي حول نتائج اجتماع هيئتي قيادتي وزارتي، الخارجية الروسية والبيلاروسية: "تسمعون تقييمات من السياسيين الرصينين في "الناتو" والاتحاد الأوروبي. أن "تدرك متأخراً أفضل من ألا تدرك أبداً". لقد حان الوقت لأن يفهموا أن الحرب التي بدأوها بأيدي نظام زيلينسكي ضد روسيا، عقيمة بشكل كامل (طريقها مسدود)".
https://sputnikarabic.ae/20231215/لافروف-نتلقى-إشارات-من-الغرب-بشأن-ضرورة-عقد-اجتماع-بشأن-أوكرانيا--1084150136.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

الكرملين: أمريكا على دراية بأن أوكرانيا غير قادرة على الانتصار في الصراع

15:05 GMT 15.12.2023
© Sputnik . wasim sulimanالكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2023
© Sputnik . wasim suliman
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صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة تعرف تماما أن أوكرانيا لا يمكنها كسب الصراع.
وقال بيسكوف في مقابلة إعلامية: "أخبرهم أن يذهبوا ويموتوا. لا تقلق، سنمنحك ما يكفي من المال والأسلحة الكافية، لكن عليك أن تذهب وتموت وأنت تعلم جيدا أنهم (أوكرانيا) لن يكونوا قادرين على الفوز (في الصراع)."

وأضاف بيسكوف (باللغة الإنجليزية) في مقابلة مع شبكة "إن بي سي": "عليكم أن تدركو مسؤوليتكم عن هذا، أنتم تطيلون أمد هذا الصراع". مشيرا إلى أن واشنطن تقدم مساعدات عسكرية ومالية لأوكرانيا.

ودعا بيسكوف الولايات المتحدة إلى إدراك مسؤوليتها عن دعم أوكرانيا وفهم أنها تطيل أمد الصراع فقط.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لافروف: نتلقى إشارات من الغرب بشأن ضرورة عقد اجتماع بشأن أوكرانيا
14:33 GMT
صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أنه حان الوقت لكي تدرك الدول الغربية أن سياستها بشأن أوكرانيا عقيمة، وأنه "أفضل أن تدرك متأخراً من ألا تدرك أبداً".
وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي حول نتائج اجتماع هيئتي قيادتي وزارتي، الخارجية الروسية والبيلاروسية: "تسمعون تقييمات من السياسيين الرصينين في "الناتو" والاتحاد الأوروبي. أن "تدرك متأخراً أفضل من ألا تدرك أبداً". لقد حان الوقت لأن يفهموا أن الحرب التي بدأوها بأيدي نظام زيلينسكي ضد روسيا، عقيمة بشكل كامل (طريقها مسدود)".
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