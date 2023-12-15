https://sputnikarabic.ae/20231215/فيديوهات-توثق-إطلاق-صواريخ-من-غزة-باتجاه-القدس-وترصد-هروب-المستوطنين-1084152046.html

فيديوهات توثق إطلاق صواريخ من غزة باتجاه القدس وترصد هروب المستوطنين

فيديوهات توثق إطلاق صواريخ من غزة باتجاه القدس وترصد هروب المستوطنين

دوت صافرات الإنذار، مساء اليوم الجمعة، في منطقة القدس ومحيطها، بعد إطلاق رشقات صاروخية من قطاع غزة، وشوهد مئات المستوطنين عند الحائط الغربي (البراق) وهم يفرون... 15.12.2023, سبوتنيك عربي

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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "تم إطلاق صفارات الإنذار في القدس وبيت شيمش وعدد من المستوطنات".وأضافت: "تم اعتراض عدة صواريخ في آخر قصف على منطقة القدس. وتوجهت طواقم نجمة داوود الحمراء (الإسعاف الإسرائيلية) لتمشيط المناطق التي وردت فيها أنباء عن حالات سقوط صواريخ في منطقة بيت شيمش وحي بيت حنينا في القدس، ولم ترد أنباء حتى الآن وقوع إصابات". ورصدت مقاطع فيديو عمليات اعتراض صواريخ في سماء مدينة القدس وذلك للمرة الأولى منذ نحو شهر ونصف.وتداولت وسائل إعلام عبرية لحظة فرار مئات المستوطنين من أمام الحائط الغربي (البراق) بمدينة القدس عندما دوت صافرات الإنذار في محاولة منهم للوصول إلى الملاجئ والمناطق المحمية. ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.

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