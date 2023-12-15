https://sputnikarabic.ae/20231215/واشنطن-تبحث-الانتقال-لعمليات-أقل-شدة-في-غزة-وبدء-مفاوضات-انضمام-أوكرانيا-للاتحاد-الأوروبي-1084149791.html

واشنطن تبحث الانتقال لعمليات "أقل شدة" في غزة.. وبدء مفاوضات انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

واشنطن تبحث الانتقال لعمليات "أقل شدة" في غزة.. وبدء مفاوضات انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

ربما تشهد الحرب في غزة خلال الأيام المقبلة انخفاضا تدريجيا في شدة الضربات الموجهة إلى القطاع، على ما أعلنه البيت الأبيض. 15.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-15T14:31+0000

2023-12-15T14:31+0000

2023-12-15T14:31+0000

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واشنطن تبحث مع تل أبيب الانتقال لعمليات "أقل شدة" في غزة، بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي واشنطن تبحث مع تل أبيب الانتقال لعمليات "أقل شدة" في غزة، بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

فقد قال أجون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض في مؤتمر صحفي، إن جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع مسؤولين إسرائيليين خلال زيارة لإسرائيل، أمس الخميس، حول احتمال الانتقال من العمليات العسكرية عالية الشدة إلى عمليات عسكرية "أقل شدة" في غزة.وأضاف أن "سوليفان تحدث عن انتقال محتمل في المستقبل القريب"، دون أن يحدد جدولا زمنيا، ولا كيف ستبدو العمليات العسكرية الأقل شدة.في المقابل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، خلال لقاءه بمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، "إن الحرب التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة ستستغرق أكثرَ من بضعة أشهر".في السياق نفسه، ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في بيان، أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة استمرار الحرب حتى النصر، وتحقيق الأهداف المشتركة، وهي في المقام الأول: القضاء على حماس، وإطلاق سراح كافة الرهائن، وإنهاء حكمها في غزة"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".في هذا السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي، عادل محمود، إن الانتقال إلى قتال أقل شدة بغزة يعتبر للاستهلاك الإعلامي فقط، مشيرا إلة أن الغامض هو مدة انتهاء الحرب مع تضارب التصريحات حولها.ولفت إلى بنك أهداف جديد لإسرائيل وأمريكا وهي حرب الأنفاق والاغتيالات، لضرب رمزية حماس بعد ضرب البنية التحتية لغزة، ويريدون الوصول إلى الفصل شبه النهائي، على حد قوله.الولايات المتحدة تقود الجهود من أجل إقامة منطقة عازلة بين إسرائيل و"حزب الله" جنوب لبنانذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" في تقرير نشر، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة تقود الجهود من أجل إقامة منطقة عازلة بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان.وتبحث الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا سبل إقناع حزب الله بالانسحاب من الحدود اللبنانية الإسرائيلية في مسعى دبلوماسي لمنع اندلاع صراع شامل مع إسرائيل.وبموجب هذه المبادرة، يجري المسؤولون الغربيون محادثات مع لبنان وإسرائيل في محاولة لحمل البلدين على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701، والذي يطالب حزب الله بسحب مقاتليه من المنطقة الحدودية.ومن بين البنود قيد المناقشة منح الجيش اللبناني دورا أكبر في محاولة لإقامة منطقة عازلة على الحدود.وقال دبلوماسي غربي إن الوصول إلى هذا الحل "أمر صعب للغاية"، داعيا لوقف القتال بين إسرائيل وحزب الله أولا، والضغط على حزب الله حتى يذعن (بالانسحاب)"، على حد زعمه.في هذا الإطار، قال الكاتب والباحث السياسي، جورج العاقوري، إن الحديث عن منطقة عازلة وانتشار قوات في الجانبين هي أمور لم تتبلور حتى الآن.وأضاف أنه من الصعوبة إدخال تعديلات كثيرة على القرار الأممي.العراق يؤكد أن بعض مهاجمي السفارة الأمريكية في بغداد "على صلة" بأجهزة أمنيةأعلنت القوات المسلحة العراقية، أمس الخميس، أنها "تمكنت من تحديد هوية فاعلي الهجمات على السفارة الأمريكية، الأسبوع الماضي"، مؤكدة أنهم على صلة ببعض الأجهزة الأمنية.وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، يحيى رسول، في بيان له، إن "الاعتداء الذي وقع يوم 7 ديسمبر(كانون الأول) 2023، والذي استهدف سفارة الولايات المتحدة الأمريكية ومقر جهاز الأمن الوطني وبعض المباني الحكومية، هو اعتداء على أمن العراق وسيادته".وأضاف رسول أنه "لا يمكن السكوت أو التغاضي عن مثل هذه الاعتداءات، لما تمثله من تهديد جدي لأمن البلاد واستقرارها، وما تسببه من ضرر بسمعة العراق وكرامته، وتشكيك في مصداقيته كدولة ذات سيادة قادرة على الإيفاء بالتزاماتها الدولية وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين فيها، ولا سيما البعثات الدبلوماسية".وأضاف الفيلي أن ما حدث رسالة للجهات الداعمة لهذه العناصر أننا سائرون في طريق دولة القانون، مشيرا إلى أن السوداني قد يواجه تصعيدا مع الجماعات المسلحة عقب تلك الأحداث رغم دعم القوى السياسية له.أوروبا تقرر بدء مفاوضات مع أوكرانيا بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبيصرح رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، بقرار القادة الأوروبيين في قمة بروكسل بدء المفاوضات مع أوكرانيا ومولدوفا بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.وأوضح ميشال في تصريحات على منصة "إكس"، إن "قرر المجلس الأوروبي هو فتح مفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا ومولدوفا".وأصاف أن "المفاوضات التي سيتم اطلاقها تشمل الحديث عن تحديد وقت وشروط انضمام كلا البلدين إلى الاتحاد الأوروبي، بعد التزامهما بتنفيذ كل متطلبات وشروط الانضمام".كما أعلن ميشال قرار بدء المفاوضات مع أوكرانيا ومولدوفا بشأن الانضمام إلى الاتحاد، لافتا إلى أنه في الوقت نفسه، لم يتفق قادة دول الاتحاد الأوروبي على إجراءات مماثلة فيما يتعلق بالبوسنة والهرسك.في هذا الموضوع، وصف الكاتب والمحلل السياسي، نزار الجليدي، مفاوضات أوروبا لانضمام أوكرانيا للاتحاد بأنه في عمق التخبط الأوروبي إزاء المسألة الأوكرانية.وشدد على أن كل العوامل لا تساعد على انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، نظرا للحرب وعدم الاستقرار السياسي والقرب الجغرافي من روسيا.اقتصاديا.. وزير المالية السعودي رئيساً لـ"اللجنة النقدية" في صندوق النقد الدولياختار أعضاء اللجنة النقدية والمالية الدولية، الهيئة الاستشارية للسياسات التابعة لمجلس محافظي "صندوق النقد الدولي"، محمد الجدعان وزير المالية السعودي، رئيساً للجنة لمدة 3 سنوات، اعتباراً من 4 يناير (كانون الثاني) 2024.وقال "صندوق النقد الدولي" في بيان إن الجدعان سيخلف نادية كالفي إرمو، النائبة الأولى لرئيس إسبانيا وزيرة الشؤون الاقتصادية والتحول الرقمي، التي ترأس اللجنة منذ 3 يناير (كانون الثاني) 2022.يشار إلى أن الجدعان عضو في المجلس الوزاري لصندوق "أوبك" للتنمية الدولية، ومجلسي محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين ومجلس محافظي صندوق النقد العربي، ومجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، ومجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.كما يرأس وفد السعودية إلى اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي المصارف المركزية.واستبعدت الملاح أن تنعكس هذه الخطوة في صورة استفادة دول عربية يعاني اقتصادها، مؤكدة أن التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج لدى هذه الدول هو الذي سيدفع اقتصادها للأمام سعيا لتكامل اقتصادي عربي.

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