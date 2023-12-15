https://sputnikarabic.ae/20231215/وزير-الخارجية-السعودي-يعلق-على-هجمات-أنصار-الله-في-البحر-الأحمر-1084153721.html
وزير الخارجية السعودي يعلق على هجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر
وزير الخارجية السعودي يعلق على هجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر
علق وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، على استهداف جماعة "أنصار الله" اليمنية سفنا في البحر الأحمر، تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة... 15.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-15T17:16+0000
2023-12-15T17:16+0000
2023-12-15T17:16+0000
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وقال خلال مؤتمر صحفي للجنة الوزارية العربية المشتركة ووزير الخارجية النرويجي في أوسلو، إن "المنطقة لا تحتاج إلى مزيد من التصعيد"، وأعرب عن أمله في تجنب ذلك، وفقا لقناة "الشرق" الإخبارية السعودية.وأعلنت جماعة "أنصار الله"، في وقت سابق، استهداف سفينة محملة بالنفط كانت متجهة إلى إسرائيل، بعد رفض طاقمها تحذيرات الجماعة، كاشفة عن منع سفن أخرى من المرور في البحر الأحمر.وأعلنت "أنصار الله"، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، "بدء اتخاذ إجراءات عملية للتعامل المناسب مع أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر"، مشددة على أن "العمليات ضد إسرائيل لن تتوقف حتى يتوقف عدوانها على غزة".يذكر أن زعيم جماعة"أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، كان قد أعلن في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن جماعته ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسنادًا للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حال تدخل الولايات المتحدة عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231215/بسبب-هجمات-أنصار-الله-عملاقة-الشحن-البحري-ميرسك-توقف-نشاطها-في-البحر-الأحمر-1084153012.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أنصار الله, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أنصار الله, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
وزير الخارجية السعودي يعلق على هجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر
علق وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، على استهداف جماعة "أنصار الله" اليمنية سفنا في البحر الأحمر، تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها.
وقال خلال مؤتمر صحفي للجنة الوزارية العربية المشتركة ووزير الخارجية النرويجي في أوسلو، إن "المنطقة لا تحتاج إلى مزيد من التصعيد"، وأعرب عن أمله في تجنب ذلك، وفقا لقناة
"الشرق" الإخبارية السعودية.
وأعلنت جماعة "أنصار الله"، في وقت سابق، استهداف سفينة محملة بالنفط كانت متجهة إلى إسرائيل، بعد رفض طاقمها تحذيرات الجماعة، كاشفة عن منع سفن أخرى من المرور في البحر الأحمر.
وأعلنت "أنصار الله"، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، "بدء اتخاذ إجراءات عملية للتعامل المناسب مع أي سفينة إسرائيلية
في البحر الأحمر"، مشددة على أن "العمليات ضد إسرائيل لن تتوقف حتى يتوقف عدوانها على غزة".
يذكر أن زعيم جماعة"أنصار الله
" اليمنية، عبد الملك الحوثي، كان قد أعلن في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن جماعته ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسنادًا للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حال تدخل الولايات المتحدة عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في غزة.