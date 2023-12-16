https://sputnikarabic.ae/20231216/أنصار-االله-نجري-محادثات-مع-أطراف-دولية-بوساطة-عمانية-بشأن-عمليات-البحر-الأحمر-1084187688.html

"أنصار االله": نجري محادثات مع أطراف دولية بوساطة عمانية بشأن عمليات البحر الأحمر

"أنصار االله": نجري محادثات مع أطراف دولية بوساطة عمانية بشأن عمليات البحر الأحمر

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، إجراءها محادثات مع أطراف دولية بوساطة سلطنة عُمان بشأن هجمات الجماعة على السفن الإسرائيلية أو المتوجهة إلى... 16.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-16T18:12+0000

2023-12-16T18:12+0000

2023-12-16T18:12+0000

أنصار الله

العالم العربي

اسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

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وقال المتحدث باسم "أنصار الله"، محمد عبد السلام، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "برعاية الأشقاء في سلطنة عمان يستمر التواصل والنقاش مع عدد من الأطراف الدولية بشأن عمليات البحر الأحمر والبحر العربي".وأضاف عبد السلام: "أكدنا للجميع أن عمليات اليمن هي لمساندة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأنه لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي إزاء ما يتعرض له القطاع من عدوان وحصار حيث لا غذاء ولا دواء وحتى المياه الصالحة للشرب أقدم كيان العدو على قطعها".وأكد المتحدث باسم "أنصار الله" أن "أي خطوات حقيقية تستجيب للوضع الإنساني في فلسطين وغزة بإدخال الغذاء والدواء من شأنها أن تساهم في خفض التصعيد".يأتي موقف "أنصار الله" عشية إعلانها شن هجوم واسع بالطائرات المسيرة على أهداف وصفتها بـ "الحساسة" في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل.وتبنت "أنصار الله"، يوم الخميس الماضي، قصف سفينة الحاويات "ميرسيك غبرلاتر" بطائرة مسيرة في البحر الأحمر، وذلك بعد أيام من إعلان الجماعة، يوم الثلاثاء الماضي، استهداف سفينة نرويجية محملة بالنفط تحمل اسم "استريندا"، بصاروخ بحري أدى إلى اندلاع حريق فيها.وفي العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، أن جماعته ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسناداً لفصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الاسرائيلي بقطاع غزة، في حال تدخل أمريكا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20231216/مباحثات-بين-إسرائيل-وقطر-هل-تفضي-إلى-إقرار-هدنة-جديدة-في-غزة؟-1084187091.html

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أنصار الله, العالم العربي, اسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة