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https://sputnikarabic.ae/20231216/إعلام-ألمانيا-قد-ترسل-فرقاطة-إلى-البحر-الأحمر-لحماية-السفن-بعد-هجمات-أنصار-الله-1084190216.html
إعلام: ألمانيا قد ترسل فرقاطة إلى البحر الأحمر لحماية السفن بعد هجمات "أنصار الله"
إعلام: ألمانيا قد ترسل فرقاطة إلى البحر الأحمر لحماية السفن بعد هجمات "أنصار الله"
أفادت وسائل إعلام ألمانية، اليوم السبت، نقلا عن مصادر عسكرية، بأن الحكومة الألمانية تبحث في إرسال الفرقاطة "هيسن" إلى البحر الأحمر لحماية السفن التجارية بعد... 16.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-16T19:17+0000
2023-12-16T19:17+0000
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وكتبت الصحيفة نقلا عن مصادر في الأوساط البحرية: "يمكن للفرقاطة الألمانية هيسن حماية السفن التجارية. قد تبحر سفينة حربية باتجاه البحر الأحمر في بداية العام".وأضافت الصحيفة في مقالها: "تعتبر هيسن سفينة مصممة خصيصا للدفاع الجوي ومرافقة القافلة والتحكم البحري".وقالت رئيسة لجنة الدفاع في البوندستاغ، ماري أغنيس ستراك زيمرمان، في وقت سابق، إن البحرية الألمانية يجب أن تشارك في حماية طرق التجارة البحرية في البحر الأحمر على خلفية الهجوم الأخير على سفينة تابعة لشركة ألمانية.وفي وقت سابق، ذكرت شركة "أمبري" البريطانية، التي تتعامل مع قضايا الأمن البحري، أن سفينة الحاويات التي ترفع العلم "الليبيري"، المملوكة لألمانيا "هاباغ-لويد إيه جي"، تعرضت لهجوم من الجو على بعد 50 ميلا بحريا شمال ميناء موخا، ونتيجة لذلك، اندلع حريق على سطح السفينة، وسقطت حاوية واحدة في البحر، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.
https://sputnikarabic.ae/20231216/أنصار-االله-نجري-محادثات-مع-أطراف-دولية-بوساطة-عمانية-بشأن-عمليات-البحر-الأحمر-1084187688.html
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العدوان الإسرائيلي على غزة, أنصار الله, العالم العربي, العالم
العدوان الإسرائيلي على غزة, أنصار الله, العالم العربي, العالم

إعلام: ألمانيا قد ترسل فرقاطة إلى البحر الأحمر لحماية السفن بعد هجمات "أنصار الله"

19:17 GMT 16.12.2023
© flickr.com / Caribbعلم ألمانيا
علم ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2023
© flickr.com / Caribb
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أفادت وسائل إعلام ألمانية، اليوم السبت، نقلا عن مصادر عسكرية، بأن الحكومة الألمانية تبحث في إرسال الفرقاطة "هيسن" إلى البحر الأحمر لحماية السفن التجارية بعد هجمات "أنصار الله".
وكتبت الصحيفة نقلا عن مصادر في الأوساط البحرية: "يمكن للفرقاطة الألمانية هيسن حماية السفن التجارية. قد تبحر سفينة حربية باتجاه البحر الأحمر في بداية العام".
وأضافت الصحيفة في مقالها: "تعتبر هيسن سفينة مصممة خصيصا للدفاع الجوي ومرافقة القافلة والتحكم البحري".
وقالت رئيسة لجنة الدفاع في البوندستاغ، ماري أغنيس ستراك زيمرمان، في وقت سابق، إن البحرية الألمانية يجب أن تشارك في حماية طرق التجارة البحرية في البحر الأحمر على خلفية الهجوم الأخير على سفينة تابعة لشركة ألمانية.
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"أنصار االله": نجري محادثات مع أطراف دولية بوساطة عمانية بشأن عمليات البحر الأحمر
18:12 GMT

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، يوم الجمعة، نقلا عن ممثل الشركة، أن شركة النقل الألمانية متعددة الجنسيات "هاباغ لويد" علقت رحلاتها في البحر الأحمر حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول، وسط هجمات على سفن بالقرب من اليمن.

وفي وقت سابق، ذكرت شركة "أمبري" البريطانية، التي تتعامل مع قضايا الأمن البحري، أن سفينة الحاويات التي ترفع العلم "الليبيري"، المملوكة لألمانيا "هاباغ-لويد إيه جي"، تعرضت لهجوم من الجو على بعد 50 ميلا بحريا شمال ميناء موخا، ونتيجة لذلك، اندلع حريق على سطح السفينة، وسقطت حاوية واحدة في البحر، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.
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