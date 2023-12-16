https://sputnikarabic.ae/20231216/البحرية-البريطانية-تسقط-طائرة-مسيرة-استهدفت-سفنا-تجارية-في-البحر-الأحمر-1084176170.html
مدمرة بريطانية تسقط طائرة مسيرة استهدفت سفنا تجارية في البحر الأحمر
مدمرة بريطانية تسقط طائرة مسيرة استهدفت سفنا تجارية في البحر الأحمر
أعلن وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، اليوم السبت، أن مدمرة تابعة للبحرية البريطانية تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة كانت تستهدف السفن التجارية، في البحر الأحمر. 16.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-16T12:22+0000
2023-12-16T12:22+0000
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وقال شابس، عبر منصة "إكس"، إن "المدمرة (إتش إم إس دايموند) أسقطت طائرة مسيرة يشتبه أنها هجومية استهدفت السفن التجارية في البحر الأحمر".وأضاف أن السفينة أطلقت على الطائرة المسيرة صاروخًا من طراز "سي فايبر"، ما أدى إلى تدميرها.وأوضح أن المدمرة "إتش إم إس دايموند" وصلت مؤخرًا، إلى المنطقة لدعم الجهود الدولية لتأمين حركة الملاحة.وجدد وزير الدفاع البريطاني على التزام بلاده للتصدي لهذه الهجمات لتأمين حركة التجارة العالمية.يأتي ذلك غداة إعلان "أنصار الله" استهداف سفينتي حاويات في البحر الأحمر، قالت إنهما كانتا متجهتين إلى إسرائيل، بصاروخين، "بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية وكذلك الرسائل التحذيرية النارية".وتستهدف جماعة "أنصار الله" اليمنية سفنًا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على ما يجري من أحداث في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231215/مسؤول-دفاعي-أمريكي-اشتعال-النار-في-سفينة-بالبحر-الأحمر-أصيبت-بقذيفة-من-اليمن--1084132117.html
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بريطانيا, أنصار الله, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
بريطانيا, أنصار الله, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
مدمرة بريطانية تسقط طائرة مسيرة استهدفت سفنا تجارية في البحر الأحمر
12:22 GMT 16.12.2023 (تم التحديث: 12:31 GMT 16.12.2023)
أعلن وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، اليوم السبت، أن مدمرة تابعة للبحرية البريطانية تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة كانت تستهدف السفن التجارية، في البحر الأحمر.
وقال
شابس، عبر منصة "إكس"، إن "المدمرة (إتش إم إس دايموند) أسقطت طائرة مسيرة يشتبه أنها هجومية استهدفت السفن التجارية في البحر الأحمر".
وأضاف أن السفينة أطلقت على الطائرة المسيرة صاروخًا من طراز "سي فايبر"، ما أدى إلى تدميرها.
وأوضح أن المدمرة "إتش إم إس دايموند" وصلت مؤخرًا، إلى المنطقة لدعم الجهود الدولية لتأمين حركة الملاحة.
وجدد وزير الدفاع البريطاني على التزام بلاده للتصدي لهذه الهجمات
لتأمين حركة التجارة العالمية.
يأتي ذلك غداة إعلان "أنصار الله" استهداف سفينتي حاويات في البحر الأحمر
، قالت إنهما كانتا متجهتين إلى إسرائيل، بصاروخين، "بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية وكذلك الرسائل التحذيرية النارية".
وتستهدف جماعة "أنصار الله
" اليمنية سفنًا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على ما يجري من أحداث في قطاع غزة.